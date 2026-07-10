AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Colina de Laranjeiras

Jovem é esfaqueada pelo ex-companheiro no meio da rua, na Serra; vídeo

Agressor só parou o ataque após moradores arremessarem objetos contra ele. A vítima sofreu ferimentos na cabeça, nas costas e no ombro

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 13:23

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 jul 2026 às 13:23

Uma jovem de 23 anos foi atacada a facadas pelo ex-companheiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, na madrugada desta sexta-feira (10). Ela foi surpreendida pelo suspeito quando chegava na casa de uma amiga.


Em relato aos policiais militares, testemunhas contaram que o agressor, também de 23 anos, soube que a vítima iria até o apartamento da amiga e foi até o local. Ele invadiu o imóvel à procura da ex, de forma agressiva, mas a moça ainda não tinha chegado.


Quando a jovem apareceu, o suspeito avançou contra ela, desferindo golpes de faca. A ação violenta foi gravada por uma câmera de segurança (veja acima). As imagens mostram a vítima chegando de motocicleta. Ainda na rua, ela começa a ser esfaqueada. 


A mulher passa quase um minuto tentando se livrar do criminoso. Nós não mostramos as imagens na íntegra, pois são muito fortes. O homem só desiste quando alguns moradores passam a arremessar objetos em direção a ele e dizem que vão chamar a polícia.


A vítima ficou com ferimentos na cabeça, nas costas e no ombro. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde segue internada.


Enquanto a moça era atendida, o ex-companheiro dela deu entrada na mesma unidade, com um ferimento na mão. Os policiais ficaram sabendo e prenderam o criminoso. No celular dele ainda foram encontradas mensagens nas quais o homem afirmava que mataria a jovem. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima. 

Veja Também 

Delegacia Regional de Cariacica

Mulher vem de SP para conhecer namorado e acaba em cárcere privado no ES

Dois homens e uma mulher foram detidos suspeitos de manterem uma auxiliar de cozinha em cárcere privado

Mulher mantida em cárcere privado é resgatada em Vitória

Violência contra mulher

A cada 16 minutos, uma mulher pede medida protetiva no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Militar Polícia Civil Serra Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 3 receitas com fígado ricas em ferro para incluir no cardápio
Rua Alfredo Angeline, no Jardim Santa Cristina, onde muro desabou e deixou três crianças feridas, em Santo André
Três crianças ficam feridas em desabamento na Grande SP
Deputado estadual Binho Galinha (Avante-BA) foi condenado por posse irregular de armas
Deputado acusado de chefiar milícia na BA é condenado por posse irregular de armas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados