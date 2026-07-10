Jovem é esfaqueada pelo ex-companheiro no meio da rua, na Serra; vídeo

Uma jovem de 23 anos foi atacada a facadas pelo ex-companheiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, na madrugada desta sexta-feira (10). Ela foi surpreendida pelo suspeito quando chegava na casa de uma amiga.





Em relato aos policiais militares, testemunhas contaram que o agressor, também de 23 anos, soube que a vítima iria até o apartamento da amiga e foi até o local. Ele invadiu o imóvel à procura da ex, de forma agressiva, mas a moça ainda não tinha chegado.





Quando a jovem apareceu, o suspeito avançou contra ela, desferindo golpes de faca. A ação violenta foi gravada por uma câmera de segurança (veja acima). As imagens mostram a vítima chegando de motocicleta. Ainda na rua, ela começa a ser esfaqueada.





A mulher passa quase um minuto tentando se livrar do criminoso. Nós não mostramos as imagens na íntegra, pois são muito fortes. O homem só desiste quando alguns moradores passam a arremessar objetos em direção a ele e dizem que vão chamar a polícia.





A vítima ficou com ferimentos na cabeça, nas costas e no ombro. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde segue internada.





Enquanto a moça era atendida, o ex-companheiro dela deu entrada na mesma unidade, com um ferimento na mão. Os policiais ficaram sabendo e prenderam o criminoso. No celular dele ainda foram encontradas mensagens nas quais o homem afirmava que mataria a jovem.





Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica. O nome dele não está sendo divulgado para não expor a vítima.