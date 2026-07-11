DIU pode sair do lugar? Especialista responde dúvida e fala sobre riscos

O Dispositivo Intrauterino (DIU) é considerado um dos métodos contraceptivos mais eficazes disponíveis atualmente e tem sido cada vez mais procurado por mulheres que buscam uma opção de longa duração para o planejamento reprodutivo.





Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 150 milhões de mulheres utilizam DIUs em todo o mundo. O método é reconhecido internacionalmente pela alta eficácia contraceptiva, que ultrapassa 99%, além de ser reversível e de longa duraçã





A ginecologista e obstetra Larissa Cassiano, parceira da DKT South America, diz que é importante que as mulheres tenham acesso a informações claras sobre todas as etapas do procedimento, incluindo a experiência da inserção.





“A escolha de um método contraceptivo deve ser feita com base em informação de qualidade. Isso inclui entender os benefícios do DIU, mas também saber como funciona a inserção, quais sensações podem ocorrer durante o procedimento e quais recursos podem ser utilizados para proporcionar mais conforto à paciente”, afirma.





Apesar disso, uma dúvida continua frequente nos consultórios ginecológicos: afinal, o DIU pode sair do lugar?





Segundo Larissa Cassiano, a resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. "O DIU é um dispositivo desenvolvido para permanecer dentro da cavidade uterina durante todo o período de uso. Em condições normais, ele não se movimenta por causa de exercícios físicos, relações sexuais ou atividades do dia a dia. No entanto, existem situações específicas em que pode ocorrer deslocamento ou expulsão parcial, especialmente nos primeiros meses após a inserção", explica.





De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), a expulsão do DIU é considerada incomum e costuma ocorrer em uma pequena parcela das usuárias. As taxas variam entre 2% e 10%, dependendo de fatores como idade, características anatômicas do útero, momento da inserção e tipo de dispositivo utilizado.





A especialista destaca que o deslocamento, quando acontece, geralmente está relacionado ao processo de adaptação do organismo ao método e não a comportamentos da paciente.