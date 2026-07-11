AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • DIU pode sair do lugar? Especialista responde dúvida e fala sobre riscos
Mulher

DIU pode sair do lugar? Especialista responde dúvida e fala sobre riscos

Apesar da alta eficácia e segurança, dispositivo ainda é cercado por dúvidas; médica explica quando o deslocamento pode acontecer e quais sinais merecem atenção

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 13:00

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

11 jul 2026 às 13:00
Dispositivo Intrauterino (Diu)
DIU é considerado um dos métodos contraceptivos mais eficazes
 shutterstock

O Dispositivo Intrauterino (DIU) é considerado um dos métodos contraceptivos mais eficazes disponíveis atualmente e tem sido cada vez mais procurado por mulheres que buscam uma opção de longa duração para o planejamento reprodutivo.


Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 150 milhões de mulheres utilizam DIUs em todo o mundo. O método é reconhecido internacionalmente pela alta eficácia contraceptiva, que ultrapassa 99%, além de ser reversível e de longa duraçã


A ginecologista e obstetra Larissa Cassiano, parceira da DKT South America, diz que é importante que as mulheres tenham acesso a informações claras sobre todas as etapas do procedimento, incluindo a experiência da inserção.


“A escolha de um método contraceptivo deve ser feita com base em informação de qualidade. Isso inclui entender os benefícios do DIU, mas também saber como funciona a inserção, quais sensações podem ocorrer durante o procedimento e quais recursos podem ser utilizados para proporcionar mais conforto à paciente”, afirma.


Apesar disso, uma dúvida continua frequente nos consultórios ginecológicos: afinal, o DIU pode sair do lugar?


Segundo Larissa Cassiano, a resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. "O DIU é um dispositivo desenvolvido para permanecer dentro da cavidade uterina durante todo o período de uso. Em condições normais, ele não se movimenta por causa de exercícios físicos, relações sexuais ou atividades do dia a dia. No entanto, existem situações específicas em que pode ocorrer deslocamento ou expulsão parcial, especialmente nos primeiros meses após a inserção", explica.


De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), a expulsão do DIU é considerada incomum e costuma ocorrer em uma pequena parcela das usuárias. As taxas variam entre 2% e 10%, dependendo de fatores como idade, características anatômicas do útero, momento da inserção e tipo de dispositivo utilizado.


A especialista destaca que o deslocamento, quando acontece, geralmente está relacionado ao processo de adaptação do organismo ao método e não a comportamentos da paciente.

Existe uma preocupação muito comum de que o DIU possa mudar de posição durante a prática de exercícios, corridas ou relações sexuais. Isso não costuma acontecer. O dispositivo permanece protegido dentro do útero e não sofre influência dessas atividades

Larissa Cassiano Ginecologista

Outro receio frequente é a possibilidade de o DIU migrar para outras partes do corpo. Embora existam relatos raros de complicações relacionadas à perfuração uterina, a médica reforça que esses casos são exceções e representam uma porcentagem extremamente pequena das inserções realizadas.


A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica os DIUs entre os métodos contraceptivos mais seguros e eficazes disponíveis atualmente. Além da elevada proteção contra a gravidez não planejada, o método apresenta a vantagem de ser reversível, permitindo o retorno da fertilidade após sua retirada.


Segundo a ginecologista, o acompanhamento profissional é um dos fatores mais importantes para garantir uma experiência segura com o método.


"As consultas de acompanhamento ajudam a confirmar que o DIU está corretamente posicionado e permitem esclarecer dúvidas que podem surgir ao longo do uso. É uma etapa importante do cuidado e da segurança da paciente", explica Larissa.


Alguns sinais podem indicar a necessidade de uma avaliação médica, como cólicas persistentes, sangramento fora do padrão habitual, desconforto importante ou percepção de alterações nos fios do dispositivo. Nesses casos, a orientação é procurar o ginecologista para realizar os exames necessários e confirmar o posicionamento adequado.


Para a especialista, o crescimento do interesse pelo DIU reforça a importância de ampliar o acesso à informação de qualidade sobre o método.


"Muitas mulheres ainda chegam ao consultório carregando dúvidas e receios que poderiam ser esclarecidos com informação baseada em evidências científicas. Quanto mais conhecimento existe sobre o funcionamento do método, maior é a confiança para tomar decisões conscientes sobre planejamento reprodutivo", conclui.

Veja Também 

Imagem de destaque

5 motivos para ir ao ginecologista regularmente

Imagem de destaque

Menopausa induzida: ginecologista explica condição vivida por Fabiana Justus

Imagem de destaque

"Muitas mulheres não vão ter os sintomas mais característicos da menopausa", diz ginecologista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?
Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local
Homem morre em acidente de moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados