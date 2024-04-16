Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Saúde da mulher: entenda os riscos do DIU estar fora do lugar
Método contraceptivo

Saúde da mulher: entenda os riscos do DIU estar fora do lugar

De acordo com especialistas, consultas de rotina são fundamentais após a colocação do dispositivo, a fim de verificar se ele está funcionando corretamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2024 às 09:00

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 09:00

DIU
É um método contraceptivo de longa duração com índice de falha abaixo de 1% Crédito: Shutterstock
Recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o DIU – Dispositivo Intrauterino – é um método contraceptivo de longa duração com índice de falha abaixo de 1%. No entanto, de acordo com especialistas, a eficácia do dispositivo depende do acompanhamento correto após a sua implantação, a fim de verificar se ele permanece no local e funcionando corretamente. Do contrário, o resultado pode ser desde gravidez indesejada até a necessidade de remoção por cirurgia.
Segundo a ginecologista e obstetra Anna Carolina Bimbato, da Unimed Vitória, o DIU é indicado para as pacientes que não desejam engravidar durante um longo período.
“Durante a inserção, ele deve ser posicionado no fundo do útero. Porém, em algumas situações, o útero acaba empurrando o DIU para baixo. Numa posição mais baixa, o DIU não confere a proteção necessária”, explica a médica.
Ainda segundo ela, a depender do lugar em que o DIU está, podem surgir diferentes problemas. “O primeiro é engravidar com o DIU no útero, o que pode elevar o risco de abortamento”, explica Anna Carolina Bimbato.
médica obstetra Anna Carolina Bimbato
Anna Carolina Bimbato explica sobre os riscos do DIU fora do lugar Crédito: Arquivo pessoal
"Também pode haver dor pélvica e sangramento. Em alguns casos, o DIU pode estar na cavidade abdominal, sendo necessária uma cirurgia para retirada"
Anna Carolina Bimbato - Ginecologista
A especialista pontua a importância das consultas de rotina. O exame de ultrassonografia é capaz de avaliar se o DIU está ou não posicionado corretamente. “É importante dizer que o DIU é um método muito eficaz, porém exige manutenção depois da inserção. Realizando as consultas de rotina dificilmente ocorrerão problemas".
A ginecologista e obstetra Vitória Madalena Bandeira afirma que, após a inserção do DIU, as mulheres devem comunicar ao seu médico caso haja mudanças no padrão da menstruação e nos fluxos vaginais, já que o DIU pode aumentar a frequência de corrimentos vaginais.

DIU hormonal, de cobre ou de prata?

Existem diferentes tipos de DIU: os hormonais (Kyleena e Mirena), o de prata, que têm duração de cinco anos, e o DIU de cobre, com duração de dez anos.
De acordo com Madalena, o DIU hormonal reduz o fluxo sanguíneo durante a menstruação. “Por isso, é indicado para pacientes que sofrem com cólica, que têm sangramento aumentado, até mesmo por mioma ou alguma outra condição específica, pois ele vai ter uma boa resposta”, esclarece.
Já o DIU de cobre e o de prata, que não possuem hormônios, costumam aumentar o fluxo menstrual. São indicados, por exemplo, para pacientes que já tiveram câncer de mama e, por isso, possuem contraindicação para uso de hormônios.

Veja Também

Maiara diz ter feito cirurgia íntima; entenda o que é a ninfoplastia

Veja os perigos da dengue para crianças de até 5 anos

Pílula do dia seguinte: qual é a eficácia? Pode tomar regularmente? Tire dúvidas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mulher Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados