"Muitas mulheres não vão ter os sintomas mais característicos da menopausa", diz ginecologista

Existe um maior risco inquestionável que é da não terapia hormonal, que é viver muitos anos depois da menopausa sem estrogênio. Aumento de risco comprovado cardiovascular, aumento de mortalidade, uma informação inquestionável que mulheres que não fazem terapia hormonal morrem mais cedo. O risco de perda de massa óssea associado a sarcopenia, que é a perda de massa muscular e o risco de queda e fratura que é extremamente grave para mulheres mais idosas, principalmente na faixa dos 70 e 80 anos. Pode ser muito mais grave a mulher cair e quebrar o fêmur do que ter um câncer, por exemplo. Sobre o câncer de mama, que era um mito associado à terapia hormonal, a gente sabe que o risco não aumenta como pode ser reduzido. Existem alternativas que podem amenizar alguns dos sintomas da menopausa para as mulheres que sofrem com isso e, se de fato tiverem contraindicação, ou para algumas outras condições, podem ser tratadas de outras formas que não com a terapia hormonal.

