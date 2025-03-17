"Muitas mulheres não vão ter os sintomas mais característicos da menopausa", diz ginecologista

Qual é o objetivo ao escrever o livro 'Menopausa Sem Medo'?
O que é a menopuasa?
Como é a percepção da menopausa?
O percentual de mulheres na faixa etária de entrada da menopausa quase dobrou em 25 anos. Por que o medo e o silêncio ainda rondam o assunto?
O assunto ainda é tabu?
Por que é importante o acompanhamento médico especializado desde os primeiros sintomas?
O que é a transição menopausal?
Quais são as principais dúvidas das mulheres nessa fase?
O que acontece no corpo da mulher para desencadear tantas mudanças durante a menopausa?
Quais são as mudanças que ocorrem no corpo durante as três fases do climatério: perimenopausa, menopausa e pós-menopausa?
Pode citar algumas mudanças?
Existe uma solução eficaz para aliviar os sintomas da menopausa?
Para aquelas que não querem ou não podem fazer uso da terapia hormonal contínua, há alternativas?
Todo mundo fala sobre os possíveis riscos da terapia hormonal...
Um dos grandes choques que as mulheres enfrentam na menopausa é a mudança em sua aparência física. É inevitável ganhar peso?
Dificuldade em dormir ou horários de sono irregulares são sintomas muito comuns. Quais as consequências da falta de descanso?
Desmistificar esse período como sendo relacionado a um envelhecimento não saudável ainda é um desafio?
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