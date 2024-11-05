Creatina na menopausa: veja benefícios do suplemento e como tomar

A creatina pode ser benéfica para mulheres na menopausa Crédito: Shutterstock/ MBLifestyle

menopausa é descrita como o fim dos ciclos menstruais da mulher por pelo menos 12 meses consecutivos. Isso acontece devido à cessação da produção de estrogênio pelos ovários, que ocorre de forma natural por volta dos 45 e 56 anos. "O período que antecede a menopausa, a perimenopausa pode ser muito variado entre as mulheres, mas já pode apresentar sintomas como fogachos (os calorões), alteração de memória e humor, secura vaginal, entre outros", explica a endocrinologista Luize Palaoro, da Rede Meridional.

E a creatina pode ser uma aliada nessa fase da vida. Uma pesquisa mostra que o produto também tem uma ação importante para mulheres no período da menopausa. O estudo liderado pelos pesquisadores Abbie Smith-Ryan, Hannah Cabre, Joan Eckerson e Darren Candow mostra que a suplementação com creatina na “pré-menopausa” melhora a força e o rendimento nos exercícios.

A médica reforça que a creatina pode ser benéfica para mulheres na menopausa. "Estudos indicam que a suplementação de creatina pode ajudar a aumentar a massa muscular e força. Existem algumas hipóteses de outros benefícios como melhorar sono e função cognitiva e densidade mineral óssea", conta.

A endocrinologista Luize Palaoro explica os benefícios do uso da creatina na menopausa Crédito: Divulgação/ Luize Palaoro

"A creatina é armazenada principalmente nas fibras musculares e está envolvida na produção de energia para as células musculares, permitindo que os músculos trabalhem mais e melhor" Luize Palaoro - Endocrinologista

Os benefícios da creatina na menopausa - Aumento da massa muscular e da força; - Melhora do desempenho em exercícios físicos, com sensação de menor fadiga muscular; - Melhora da saúde óssea e de cognitivos, como melhora da memória.

Como tomar a creatina

A médica explica que os riscos associados ao uso de creatina incluem possíveis efeitos adversos para algumas mulheres, como ganho de peso devido à retenção hídrica. "Isso não ocorre com todas as pessoas, mas pode incomodar algumas. Efeitos colaterais em relação ao trato gastrointestinal são incomuns, mas alguns pacientes podem descrever náuseas e diarreia. Em relação ao rim, existem muitos trabalhos com descrição de segurança renal, mas sabemos que a creatina pode dar a falsa impressão de aumento de creatinina. Caso o paciente tenha doença renal crônica, vale a pena conversar com nefrologista", ressalta

A creatina pode ser tomada em qualquer horário do dia, preferencialmente junto com alimentos ou suplementos ricos em carboidratos. "Geralmente diluímos em água", explica a médica.

A menopausa é uma fase natural da vida das mulheres, caracterizada pela cessação da função ovariana e, consequentemente, da produção dos hormônios que regulam o ciclo menstrual. Esse período é marcado por uma série de sintomas, como alterações de humor, ansiedade, depressão, perda da qualidade do sono, lapsos de memória e as famosas ondas de calor. Além disso, a queda na produção de estrogênio, hormônio responsável pela regulação do ciclo menstrual, pode levar à perda de massa muscular e óssea, tornando esse momento ainda mais desafiador para a saúde feminina.

A A farmacêutica Mariana Piassaroli, da Rede Mônica, diz que a creatina age no organismo aumentando os estoques de fosfocreatina nos músculos e acelera a produção de ATP, a principal fonte de energia do corpo. "Esse processo é essencial para o desempenho físico, mas os benefícios vão além dos músculos”.

Para mulheres na menopausa, a suplementação com creatina tem mostrado resultados positivos na manutenção da massa muscular, na redução da fadiga, na melhora da performance cognitiva e no combate a sintomas como mudanças de humor, ansiedade e depressão.

Diferentemente de outros suplementos, a creatina não apresenta riscos conhecidos para indivíduos saudáveis. "Mulheres sem complicações de saúde, especialmente renal, podem fazer uso seguro desse suplemento, que se mostra um aliado na busca por uma melhor qualidade de vida durante a menopausa", diz a farmacêutica.

A farmacêutica explica que o suplemento deve ser usado diariamente, em qualquer hora do dia, com uso contínuo. Dessa forma ele se torna um grande aliado para mulheres nessa fase da vida, mas sua eficácia está atrelada a um conjunto de práticas saudáveis.