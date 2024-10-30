De refrescantes a notas florais: 10 lançamentos de perfumes femininos

As marcas de beleza apresentam lançamentos que trazem fixação, aroma e intensidade. É hora de conhecer perfumes com notas florais - como chá-verde shincha, flores brancas e jasmim.
Marcas como O.U.i, Lâncome, Jean Paul Gaultier, Natura e O Boticário apresentam novidades. Uma dica importante é: aplique o perfume após o banho, com a pele hidratada, para fixar a fragrância por mais tempo, em áreas como o punho, o pescoço e atrás das orelhas. A escolha do perfume ideal irá variar de acordo com suas preferências pessoais, química da pele e ocasião de uso. Confira novos 10 perfumes para colocar na lista de desejos!
01
L’Or de Méditerranée Pour Femme, da O.U.i
Uma fragrância que captura os primeiros raios de sol da Riviera Francesa, pintando o Mediterrâneo com tons dourados. Com notas frutais vibrantes e um acorde de espumante, o perfume evoca a celebração de conquistas e o prazer do verão. Um coração de flores brancas e uma base amadeirada de musk trazem elegância e sensualidade, transportando você diretamente ao verão francês.
02
Idôle L'Eau de Toilette, da Lancôme
Novo, fresco e viciante. O perfume ambarado floral abre com notas de chá-verde shincha, que apresenta a molécula exclusiva Teadione da Givaudan, que evoca o cheiro das folhas de chá e do matcha, trazendo um toque suave e poderoso verde. A nota de bergamota fresca, composta por um trio de óleos italianos, traz ao perfume uma dimensão doce e picante. Obtida por uma destilação molecular a frio, esta técnica intensifica suas facetas mais vibrantes, resultando em uma fragrância que oferece frescor e poder, com nuances intensamente brilhantes.
03
Desodorante Colônia Essencial Sentir, da Natura
Uma fragrância floral luminosa que transborda sensualidade. O perfume traz uma luminosidade irresistível, revelada em uma sensação inebriante que cativa a todos ao redor. Essa fragrância combina a cremosidade da tuberosa, flor branca de opulência incomparável, com a sensualidade do jasmim. A luminosa pera e a vibrante framboesa misturam-se com o toque especiado da pataqueira, ingrediente da biodiversidade brasileira.
04
CK One Essence, da Calvin Klein
Sua fragrância é cítrica amadeirada, refrescante, viciante, provocativa e duas vezes mais intensa que o ícone original. A fragrância abre com notas vibrantes de bergamota italiana e laranja sanguínea, que despertam os sentidos e amplificam a sensação de frescor. O coração da fragrância revela a personalidade única do chá-verde orgânico, criando um contraste envolvente com a base quente e sensual de sândalo natural e almíscar reciclado. O resultado é uma experiência olfativa marcante e moderna, que permanece na pele ao longo do dia.
05
Glamour Secrets Black Intense, de O Boticário
É um perfume feminino oriental ambarado. Com um aroma feminino, luxuoso e sofisticado, além de ingredientes de alta qualidade, o perfume conta com a suculência da Framboesa Negra, o dulçor do Praliné e a elegância do Âmbar. Possui uma composição provocante, marcante e envolvente, ideal para se sentir glamourosa em um momento de produção para ocasiões especiais.
06
Frenesi, de Tania Bulhões
O perfume traz um novo padrão de sofisticação, com ingredientes nobres em alta concentração. Com família olfativa amadeirada floral, a fragrância começa com a Pimenta Sichuan da China, que traz uma explosão de frescor e sensualidade, suavizada pelo néctar de pêra e framboesa. A Frésia cremosa adiciona um toque floral delicado, enquanto o couro confere uma base moderna e robusta. No fundo, cashmeran e um blend de musks criam uma sensação de calor humano e conforto, com notas solares que proporcionam uma sensação de bem-estar, complementadas pelo frescor das madeiras.
07
Million Gold For Her, de Rabanne
É um perfume floral que exalta o sucesso dourado dessa linha que celebra o poder e o luxo. Intenso e radiante como o ouro, ele abre com notas que irradiam energia extasiante e evolui para um coração exuberante de flores brancas, revelando a força e a feminilidade da mulher que o usa. A fragrância se completa com um toque sensual e marcante de Musk e Rosas, criando um rastro inesquecível que irradia poder e sofisticação.
08
CH Birds of Paradise, de Carolina Herrera
É um perfume âmbar floral. Nova e sedutora fragrância em edição limitada que te transporta para costas distantes. O eau de parfum traz a combinação de neroli, coco e baunilha cremosa que evoca uma atmosfera exótica e sedutora, convidando você a mergulhar em uma experiência sensorial única.
09
Divine Intense Feminino Le Parfum, de Jean Paul Gaultier
É um perfume feminino floral que apresenta uma nova e intensa fragrância floral de âmbar, sua aura brilha como nenhuma outra sob a estrela em seu auge. Tem como nota de topo o sal, de corpo o Frangipani e de fundo o Benzoin. Uma fragrância que presta homenagem à sua divindade dourada, solar e resplandecente, no icônico corset cônico.
10
Deo Parfum Far Away Shine, da Avon
O perfume traz notas revigorantes de pimenta rosa. O Musk Dourado cremoso dá à fragrância durabilidade, tornando-a inesquecível para você e aqueles à sua volta. O acorde de Rosa de Ispahan acrescenta uma assinatura floral de primeira qualidade à composição. Um dos florais mais ricos, este ingrediente indispensável é agraciado com brilho e elegância, pois mistura harmoniosamente notas florais transparentes com facetas frutadas aveludadas e adocicadas.