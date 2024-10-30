De refrescantes a notas florais: 10 lançamentos de perfumes femininos

01

L’Or de Méditerranée Pour Femme, da O.U.i

Uma fragrância que captura os primeiros raios de sol da Riviera Francesa, pintando o Mediterrâneo com tons dourados. Com notas frutais vibrantes e um acorde de espumante, o perfume evoca a celebração de conquistas e o prazer do verão. Um coração de flores brancas e uma base amadeirada de musk trazem elegância e sensualidade, transportando você diretamente ao verão francês.



02

Idôle L'Eau de Toilette, da Lancôme

Novo, fresco e viciante. O perfume ambarado floral abre com notas de chá-verde shincha, que apresenta a molécula exclusiva Teadione da Givaudan, que evoca o cheiro das folhas de chá e do matcha, trazendo um toque suave e poderoso verde. A nota de bergamota fresca, composta por um trio de óleos italianos, traz ao perfume uma dimensão doce e picante. Obtida por uma destilação molecular a frio, esta técnica intensifica suas facetas mais vibrantes, resultando em uma fragrância que oferece frescor e poder, com nuances intensamente brilhantes.



03

Desodorante Colônia Essencial Sentir, da Natura

Uma fragrância floral luminosa que transborda sensualidade. O perfume traz uma luminosidade irresistível, revelada em uma sensação inebriante que cativa a todos ao redor. Essa fragrância combina a cremosidade da tuberosa, flor branca de opulência incomparável, com a sensualidade do jasmim. A luminosa pera e a vibrante framboesa misturam-se com o toque especiado da pataqueira, ingrediente da biodiversidade brasileira.



04

CK One Essence, da Calvin Klein

Sua fragrância é cítrica amadeirada, refrescante, viciante, provocativa e duas vezes mais intensa que o ícone original. A fragrância abre com notas vibrantes de bergamota italiana e laranja sanguínea, que despertam os sentidos e amplificam a sensação de frescor. O coração da fragrância revela a personalidade única do chá-verde orgânico, criando um contraste envolvente com a base quente e sensual de sândalo natural e almíscar reciclado. O resultado é uma experiência olfativa marcante e moderna, que permanece na pele ao longo do dia.



05

Glamour Secrets Black Intense, de O Boticário

É um perfume feminino oriental ambarado. Com um aroma feminino, luxuoso e sofisticado, além de ingredientes de alta qualidade, o perfume conta com a suculência da Framboesa Negra, o dulçor do Praliné e a elegância do Âmbar. Possui uma composição provocante, marcante e envolvente, ideal para se sentir glamourosa em um momento de produção para ocasiões especiais.



06

Frenesi, de Tania Bulhões

O perfume traz um novo padrão de sofisticação, com ingredientes nobres em alta concentração. Com família olfativa amadeirada floral, a fragrância começa com a Pimenta Sichuan da China, que traz uma explosão de frescor e sensualidade, suavizada pelo néctar de pêra e framboesa. A Frésia cremosa adiciona um toque floral delicado, enquanto o couro confere uma base moderna e robusta. No fundo, cashmeran e um blend de musks criam uma sensação de calor humano e conforto, com notas solares que proporcionam uma sensação de bem-estar, complementadas pelo frescor das madeiras.



07

Million Gold For Her, de Rabanne

É um perfume floral que exalta o sucesso dourado dessa linha que celebra o poder e o luxo. Intenso e radiante como o ouro, ele abre com notas que irradiam energia extasiante e evolui para um coração exuberante de flores brancas, revelando a força e a feminilidade da mulher que o usa. A fragrância se completa com um toque sensual e marcante de Musk e Rosas, criando um rastro inesquecível que irradia poder e sofisticação.



08

CH Birds of Paradise, de Carolina Herrera

É um perfume âmbar floral. Nova e sedutora fragrância em edição limitada que te transporta para costas distantes. O eau de parfum traz a combinação de neroli, coco e baunilha cremosa que evoca uma atmosfera exótica e sedutora, convidando você a mergulhar em uma experiência sensorial única.



09

Divine Intense Feminino Le Parfum, de Jean Paul Gaultier

É um perfume feminino floral que apresenta uma nova e intensa fragrância floral de âmbar, sua aura brilha como nenhuma outra sob a estrela em seu auge. Tem como nota de topo o sal, de corpo o Frangipani e de fundo o Benzoin. Uma fragrância que presta homenagem à sua divindade dourada, solar e resplandecente, no icônico corset cônico.



10

Deo Parfum Far Away Shine, da Avon