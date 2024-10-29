É preciso usar protetor solar em dias nublados? Dermatologista explica

A aplicação diária do filtro solar é a única forma de evitar que os raios nocivos entrem em contato direto com a derme Crédito: Shutterstock

O envelhecimento da pele é algo natural, e apesar dos raios UV serem os principais causadores de danos mais extremos, outros fatores externos contribuem para ampliar esse processo, como a poluição.

“As partículas de sujeiras, também conhecidos como radicais livres, estão presentes no ar e, em contato com a pele, apresentam um processo de oxidação das células que faz com elas degradem mais rapidamente”, explica a dermatologista Vanessa Perusso, parceira da Helioderm.

A médica conta que a pele do corpo é um órgão que, assim como outros, necessita ser bem cuidada. "Por isso, hábitos como fumar, consumir bebidas alcoólicas e até mesmo ter uma má alimentação agregada ao estresse constante, podem prejudicar a saúde da derme, fazendo que marcas de expressão surjam antes do esperado”, comenta.

A exposição excessiva e indevida diante do sol, segue sendo o principal responsável pelo envelhecimento precoce da pele. A grande responsável pelos problemas na pele é a radiação UVA em excesso. A variação ultravioleta tipo A dos raios UV ocasiona o desgaste prematuro da pele, causando justamente o surgimento de rugas, linhas finas, perda de elasticidade e até mesmo manchas.

“A radiação ultravioleta tipo A, além de apresentar um alto poder de penetração, está presente na emanação dos raios solares independente do horário e do clima. Ou seja, mesmo em dias nublados e chuvosos, a pele sofre diretamente com ela. Por isso, é necessário a introdução da fotoproteção através de protetores todos os dias”.

Tal indicação é comprovada por diversos estudos, como o da Annals of Internal Medicicine, uma das principais revistas médicas do mundo, que durante quatro anos acompanhou cerca de 900 pessoas, divididas em dois grupos: metade usou protetor solar todos os dias e outra não. Aqueles que fizeram uso do produto de maneira regular, apresentaram 24% menos sinais de envelhecimento na pele, quando comparado com os que não aderiram à prática.

“A aplicação diária do filtro solar é a única forma de evitar que os raios nocivos entrem em contato direto com a derme. A boa notícia é que o mercado já oferece opções para atender diferentes necessidades e gostos, como texturas e formatos diversos”, comenta Vanessa. A médica diz que a única questão é que, independentemente da opção escolhida, o FPS precisa ser, sempre, no mínimo 30 – menos que isso, não podemos dizer que a pele está protegida -, e fazer a reaplicação de forma constante.

Dicas para cuidar da pele





A limpeza facial é fundamental:: ter a pele livre de resquícios do dia anterior permite com que tantos os produtos de tratamentos, como o próprio protetor solar, penetrem de forma mais uniforme na derme. E, seguindo esse mesmo conceito, antes de dormir , é fundamental limpar o rosto para que ele não tenha uma acumulação dos radicais livres que entram em contato com a pele durante o dia.





Pele hidratada: a hidratação, corporal e facial, tem como propósito reforçar a barreira protetora que a pele precisa ter para se manter reluzente. Nesse passo, é valido optar por produtos com ativos que tendem a ampliar ainda mais o seu poder de cuidado, como vitaminas, ativo hialurônico, niacinamida, entre outros.





Proteção solar diária: é fundamental que após a lavagem e a hidratação facial, a rotina de skincare matinal seja finalizada com a aplicação do filtro solar. Ele é a única forma de evitar o contato dos raios UVA e UVB com a pele

VEJA 5 PROTETORES SOLAR

Protetor Facial com Cor FPS 70, da Helioderm

O protetor solar possui ação multifuncional 3 em 1 Crédito: Divulgação Helioderm

Protetor facial com alta proteção (FPS 70) contra os raios UVA e UVB na tonalidade bege claro. Ação multifuncional 3 em 1, com proteção, hidratação e não oleoso, que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Toque seco, textura leve, rápida absorção, resistente à água e ao suor.

Episol Sec OC FPS 60, da Mantecorp Skincare

O protetor possui toque seco e efeito matte Crédito: Divulgação Mantecorp

Protetor solar facial com cor para pele oleosa. Promove uma cobertura natural que uniformiza o tom da pele e controla a oleosidade da pele por 12 horas. O protetor promete reduzir a aparência dos poros e garante uma sensação de pele limpa, com toque seco e efeito matte. Além disso, possui alta proteção contra os raios UVA e UVB, infravermelho A e da luz visível.

Photoderm Antioleosidade FPS 70, da Bioderma

Ele oferece alta proteção solar com controle da oleosidade Crédito: Divulgação Bioderma

Protetor solar facial para peles mistas, oleosas e com tendência à acne. Ele oferece alta proteção solar com controle da oleosidade. Conta com textura ultra seca e efeito matte imediato, com fórmula desenvolvida na França exclusivamente para a pele brasileira. Garante controle da oleosidade por 8 horas e sensação de pele fresca e limpa. Formulado com a exclusiva Tecnologia Fluidactiv, ajuda a prevenir o aparecimento da acne e Sun Active Defense, com ativos antioxidantes. É resistente à água e ao suor.

Biosole Oxy FPS 85, da Ada Tina

O protetor possui toque seco, textura leve e rápida absorção Crédito: Divulgação Ada Tina

Oferece ultra proteção contra 15 tipos de manchas, sendo indicado para peles com manchas escuras e melasma graus 1, 2, 3 e 4. O protetor possui toque seco, textura leve e rápida absorção. É rico em vitamina C, niacinamida concentrada e Difendiox antioxidante que, juntos, atuam em sinergia para clarear intensamente e rejuvenescer a pele. Rico em polifenóis com alto poder antioxidante, o produto ainda conta com a Tecnologia Solent, que assegura tripla proteção altamente duradoura, com 12 horas de proteção solar e fotoestabilidade.

Minesol Oil Control FPS 70, Neostrata

Ele previne o envelhecimento precoce e protege dos efeitos nocivos do sol Crédito: Divulgação

Protetor solar facial com textura gel-creme para pele oleosa. Ele previne o envelhecimento precoce e protege dos efeitos nocivos do sol. O protetor promove proteção solar UVA/UVB diária de longa duração, com controle e redução da oleosidade excessiva da pele graças à sua fórmula oil-free. Além disso, conta com ação antioxidante, redutor de linhas e toque seco.