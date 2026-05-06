Polícia Militar do ES recebe mais de 100 viaturas automáticas e semiblindadas

A Polícia Militar do Espírito Santo recebeu, na terça-feira (5), 115 novas viaturas semiblindadas. Com investimento de R$ 21 milhões, os veículos vão reforçar o policiamento ostensivo e ampliar a segurança das equipes em todo o Estado.
As viaturas, modelo Renault Duster 1.3 TCe, contam com proteção balística, transmissão automática e estrutura adaptada para operações policiais. Elas serão distribuídas entre unidades da Grande Vitória, interior e batalhões especializados.
Parte dos recursos — R$ 11,3 milhões — é oriunda do acordo de reparação do Desastre de Mariana, beneficiando 11 cidades impactadas. A medida integra ações do governo para modernizar a frota e ampliar a presença policial nas ruas.