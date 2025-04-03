Menopausa sem tabus: confira 4 livros para lidar com essa nova fase

Livros sobre menopausa Crédito: Reprodução

A menopausa é um tema que impacta a vida de todas as mulheres em algum momento, mas ainda é cercado por tabus. Muitas se sentem sozinhas nesse período e enfrentam dificuldades para encontrar informações acessíveis e de qualidade. No entanto, essa realidade vem mudando: segundo a Timelens, empresa de inteligência de dados, as buscas no Google e em redes sociais pelo termo “menopausa” cresceram 45% nos últimos 12 meses.

HZ reuniu quatro livros que abordam a menopausa de maneira informativa, acolhedora e, em alguns casos, com bom humor. Essas leituras oferecem conhecimento e novas perspectivas para encarar o novo momento da vida com confiança e autonomia.

1. O cérebro e a Menopausa

Livro "O cérebro e a menopausa: A nova ciência revolucionária que está mudando como entendemos a menopausa" Crédito: Reprodução

O livro ‘Cérebro e a Menopausa - A nova ciência revolucionária que está mudando como entendemos a menopausa’ , da neurocientista Lisa Mosconi, desvenda os mistérios da menopausa, destacando o papel central do cérebro nessa transição. Baseado em pesquisas científicas e experiência clínica, o livro oferece orientações sobre nutrição, estilo de vida e autocuidado para otimizar a saúde física e mental. Mosconi desafia a visão tradicional da menopausa como um fim, mostrando que, com os cuidados adequados, essa fase pode representar renovação e crescimento. A obra é um convite para que as mulheres enfrentem a menopausa com conhecimento, confiança e bem-estar.

2. De Quatro

Livro De Quatro, da Miranda July Crédito: Reprodução

O livro de Miranda July acompanha a jornada inesperada de uma artista quase famosa que, às vésperas de completar 46 anos e enfrentando os desafios da menopausa, parte em uma viagem de carro pelos Estados Unidos. No entanto, em vez de seguir seu caminho, ela se hospeda em um motel, dando início a uma exploração íntima e nada convencional sobre desejo, liberdade e identidade.

Com sua escrita singular, July constrói uma narrativa tragicômica e intensa, que mescla autoficção e vulnerabilidade, revelando as complexidades da vida amorosa, sexual e doméstica de uma mulher no século 21. De Quatro é um convite a repensar limites e abraçar novas possibilidades, explorando como a menopausa pode ser um momento de transformação, autodescoberta e reinvenção pessoal.

3. O que Ninguém Conta sobre a Menopausa: um Guia para Entender e Abraçar essa Fase da Vida

Livro "O que ninguém conta sobre a menopausa: Um guia para entender e abraçar essa fase da vida" Crédito: Reprodução

A jornalista Jancee Dunn se viu surpresa ao enfrentar sintomas como insônia, tensão constante e mudanças no ciclo menstrual, até descobrir que estava na perimenopausa. Mesmo tendo escrito sobre saúde por décadas, ela percebeu como esse tema ainda é envolto em desinformação e silêncio.

Diante dessa lacuna, Dunn mergulhou em pesquisas e entrevistas com especialistas para desmistificar a menopausa, abordando-a com leveza e bom humor. Seu livro é um convite para que as mulheres compreendam e abracem essa fase com informação, saúde e sem tabus.

4. Vou te Contar: Tudo o que Queria que Tivessem me Falado sobre a Menopausa

Livro: Vou te contar: Tudo o que queria que tivessem me falado sobre a menopausa" Crédito: Reprodução

Em Vou te Contar, a atriz Naomi Watts compartilha um relato sincero, bem-humorado e informativo sobre a menopausa e o envelhecimento. Após receber o diagnóstico de perimenopausa aos 36 anos, ela se deparou com a falta de informação e o tabu que ainda cercam o tema.

Com uma escrita íntima e envolvente, Watts combina sua própria experiência com depoimentos de outras mulheres e orientações de especialistas, abordando temas como reposição hormonal, libido, qualidade do sono e bem-estar. A obra busca desmistificar a menopausa e empoderar as mulheres para que vivam essa fase com conhecimento, confiança e qualidade de vida.