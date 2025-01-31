Consórcio para casa ou carro: entenda o que é e como fazer o seu

Com as diferentes possibilidades de compra e as diversas modalidades, esse modelo de autofinanciamento permite que muitas pessoas conquistem bens que não conseguiriam adquirir em um curto prazo. Crédito: Shutterstock

Ser dono da casa própria ou ter um automóvel na garagem para facilitar a rotina são sonhos de muitos brasileiros. Entretanto, o valor elevado desses bens nem sempre cabem nas contas do final do mês ou exigem um longo tempo de economias para acumular uma boa entrada e fechar negócio. A alternativa para encurtar caminho e conseguir tornar esses sonhos em realidade está, na verdade, mais próxima do que se imagina, com a possibilidade de realizar um consórcio.

Com as diferentes possibilidades de compra e as diversas modalidades, esse modelo de autofinanciamento permite que muitas pessoas conquistem bens que não conseguiriam adquirir em um curto prazo.

O que é um consórcio?

Conceitualmente falando, o consórcio é a reunião de pessoas que têm o objetivo de comprar um bem em comum, seja uma casa, seja um carro, seja uma moto. A partir dessa união de indivíduos são determinadas cotas mensais de um valor fixo, durante todo o processo, para que aquele bem seja adquirido por todas as pessoas participantes no tempo determinado.

Mas vamos entender um pouco melhor:

Digamos que você sonha em comprar um computador de 10 mil reais. Mas, no momento, você não tem todo esse dinheiro para pagar em uma máquina como essa. Entretanto, ao consultar a atual saúde financeira, percebeu que consegue salvar, pelo menos, mil reais dos gastos mensais.

Comentando com um grupo de amigos, você também descobriu que outros nove tem interesse em adquirir o mesmo computador e que também podem juntar mensalmente o mesmo valor que você.

Se todos se juntassem, seria fácil comprar um computador por mês, certo? Logo, essa é, de forma bem resumida, a lógica do consórcio. Todos os meses, você e seus amigos conseguiriam comprar esse computador, pagando uma quantia fixa, sem juros. A decisão da ordem de quem vai ficar com um novo bem é feita por um sorteio. As mensalidades acabam quando todos do grupo estiverem com os seus computadores comprados.

É claro que, na definição de um consórcio de um imóvel ou um carro, outros detalhes e informações são considerados. Mas a base conceitual de um consórcio segue essa lógica para uma série de financiamentos atualmente.

Entretanto, para que tudo aconteça de forma segura é preciso de alguém administrando todo esse dinheiro e garantindo que todas as pessoas vão conseguir conquistar o “ computador ”.

É nessa hora que entram em cena as administradoras de consórcio. Todas essas empresas precisam ser reconhecidas pelo Banco Central que vai garantir a legitimidade das instituições e assegurar que, assim como um síndico de condomínio, por exemplo, a função será apenas de administrar todo o dinheiro sem a possibilidade de mexer ou movimentar as quantias arrecadadas.

Mycon , por exemplo, é parceira do Clube A Gazeta, e tem como slogan “o consórcio que conecta você a sua conquista”. Segundo a empresa, é possível participar desse modelo de financiamento sem a necessidade de entrada e sem juros sob as parcelas.

O Mycon realiza as cobranças, libera os créditos e cuida para que todo o processo seja feito de forma segura. Tudo, inclusive, é feito de forma digital e fiscalizado pelo Banco Central.

Como fazer um consórcio?

O primeiro passo é acessar o site oficial do Mycon para entender quais são os seus objetivos pessoais. Depois disso, a empresa avalia a capacidade de comprometimento e indica os melhores planos de acordo com a atual situação da sua saúde financeira. Uma vez escolhido o plano mais adequado considerando o valor das parcelas e o prazo de pagamento, basta realizar a compra do seu consórcio e fazer toda a gestão pelo aplicativo.

É seguro fazer um consórcio?

No caso do Mycon, além das facilidades digitais que permitem uma adesão ao financiamento de forma rápida, simples e sem sair de casa. O modelo de consórcio ainda apresenta vantagens como a possibilidade de adquirir uma variedade de bens, o controle das finanças, considerando que mensalidade é fixa, a possibilidade de ser contemplado antes mesmo do final do prazo e, no caso da empresa, taxas de contemplação mais baixas que o mercado.