Melhor notebook custo-benefício: Top 7 modelos por menos de R$ 3.000

Confira modelos que se destacam no quesito custo-benefício. Crédito: Divulgação

Se você está em busca de um notebook acessível, seja para trabalho, estudos ou até mesmo para jogos , encontrar o modelo ideal dentro de um orçamento pode não ser uma tarefa fácil. Por esse motivo, o Clube selecionou os dispositivos que oferecem um bom equilíbrio entre desempenho, qualidade e custo-benefício

Além disso, vamos responder às perguntas mais comuns sobre como escolher o notebook certo e dar dicas para manter seu dispositivo funcionando bem por mais tempo.

Como escolher um notebook

A escolha de um notebook envolve considerar diversos fatores, como suas necessidades específicas, o tipo de uso e, claro, o orçamento disponível. Aqui estão algumas dicas para te ajudar a fazer a escolha certa:

01 Entenda suas necessidades Determine se o notebook será usado principalmente para tarefas básicas, para estudos, para o trabalho, ou para entretenimento , como assistir filmes e jogar. 02 Se atente à portabilidade Se você precisa de mobilidade, opte por um notebook mais leve e compacto. Modelos com telas de 14 polegadas ou menores são mais fáceis de carregar. 03 Verifique o sistema operacional Escolha o sistema operacional que você está mais familiarizado ou que melhor atende às suas necessidades. Windows é mais comum em notebooks nessa faixa de preço, mas também há opções com Linux.

Confira opções de notebooks mais acessíveis para a sua rotina. Crédito: Divulgação

Quais especificações são necessárias para um bom notebook?

As especificações do notebook são cruciais para determinar seu desempenho. Aqui estão alguns componentes-chave a serem observados:

Processador (CPU): O processador é o cérebro do notebook. Modelos com Intel Core i3, Ryzen 3 ou Celeron são comuns nessa faixa de preço e suficientes para tarefas básicas. Se possível, opte por um processador mais recente, entre Intel Core i5 ou i7, Ryzen 5 e 7, para maior eficiência.

Memória RAM: A memória RAM permite que o notebook execute várias tarefas ao mesmo tempo. Se você é do tipo que gosta de deixar várias abas abertas e realizar diferentes ações, 8 GB de RAM é o ideal, mas modelos com 4 GB ainda podem ser suficientes para tarefas mais simples.

Armazenamento: Ele influencia tanto a velocidade quanto a capacidade de guardar arquivos. Nesse sentido, um SSD de 128 GB oferece maior velocidade de leitura e escrita, já um SSD de 256 GB e acima podem ser mais indicados para você que joga games mais pesados. Além disso, é importante pensar se o notebook tem capacidade de expansão da memória.

Placa de vídeo: Se você planeja jogar ou trabalhar com edição de vídeos, uma placa de vídeo dedicada é importante. Contudo, a maioria dos notebooks nessa faixa de preço vem com gráficos integrados, que são suficientes para tarefas básicas e Se você planeja jogar ou trabalhar com edição de vídeos, uma placa de vídeo dedicada é importante. Contudo, a maioria dos notebooks nessa faixa de preço vem com gráficos integrados, que são suficientes para tarefas básicas e jogos leves

Qual notebook comprar?

Agora que você já sabe o que considerar ao escolher um notebook, aqui estão 7 modelos que se destacam na faixa de preço até R$ 3.000,00:

Notebook Dell Inspiron I15-I120K-U10P 15.6" Full HD

Conheça o notebook da Dell que está ganhando os consumidores. Crédito: Divulgação

Este Dell Inspiron oferece uma experiência imersiva com sua tela de 15.6" Full HD e bordas finas, perfeita para tarefas diárias e multimídia. Equipado com um processador Intel Core i3 de 12ª geração, 8GB de RAM e 256GB SSD, ele se destaca pela sua capacidade de resposta rápida e bateria otimizada de 41Whr, ideal para usuários que precisam de mobilidade.

Galaxy Book2 Intel® Core™ i3

Tenha em casa uma opção perfeita para estudar e trabalhar. Crédito: Divulgação

O Galaxy Book2 é uma opção versátil e leve, pesando apenas 1,81kg, ideal para quem busca um notebook com boa portabilidade. Com um processador Intel Core i3 de 12ª geração, 4GB de RAM e 256GB SSD, ele é indicado para tarefas cotidianas e permite também expansão de memória. Seu design é moderno e o sistema operacional é o Windows 11.

Vagner Oliveira, consumidor, avalia o produto com 5 estrelas e afirma: "A máquina é muito bonita, com design elegante e moderno, a velocidade do processador Intel Core i3, aliado ao SSD, garantem um ótimo desempenho para executar as tarefas, mesmo com o Windows 11".

Notebook Samsung Galaxy Book4

Aproveite as recomendações do Clube para escolher seu novo notebook. Crédito: Divulgação

Comparado ao Galaxy Book2, o Galaxy Book4 apresenta melhorias significativas, como o dobro de memória RAM (8GB) e presença de gráficos integrados UHD. Assim, este modelo oferece um desempenho mais robusto, sendo uma excelente escolha para quem precisa de um notebook confiável para multitarefas, estudos e entretenimento, ainda com o sistema Windows 11.

ACER Notebook ASPIRE 3

Tenha um dispositivo prático para as suas atividades diárias. Crédito: Divulgação

O Aspire 3 da Acer é uma excelente escolha para quem precisa de um ótimo desempenho com bom custo-benefício. Ele conta com o processador Intel Core i3 e 8GB de RAM, além de ser bivolt. Equipado com uma tela Full HD de 15.6" e armazenamento SSD de 256GB, este notebook é adequado para usuários que demandam velocidade e eficiência em tarefas cotidianas e profissionais.

Notebook Acer Aspire5

Aproveite um notebook com ótimo custo-benefício. Crédito: Divulgação

O Aspire 5 é um dos notebooks mais vendidos. Ele se destaca por seu desempenho superior com o processador AMD Ryzen 7 5700U (um dos mais avançados) e 12GB de RAM DDR4 (a maior da lista), diferentemente do Aspire 3, que conta com um processador mais básico e menos memória RAM (8GB).

Com armazenamento SSD de 512GB (o que também é bastante) e uma tela LED IPS Full HD, ele é ideal para usuários que precisam de mais poder de processamento e espaço de armazenamento, tornando-o uma excelente opção para jogos e trabalhos mais exigentes. Além disso, também possibilita upgrades.

Notebook ASUS VivoBook Go 15

Encontre mais versatilidade para o seu dia a dia. Crédito: Divulgação

O ASUS VivoBook Go 15 combina um design compacto e elegante com o desempenho do processador AMD Ryzen 5 7520U, 8GB de RAM e um rápido SSD de 512GB. Ele tem ainda abertura em 180º para melhor visualização e resistência e durabilidade de nível militar.

Com uma tela Full HD antirreflexo de 15.6", ele oferece uma experiência visual agradável e é adequado para quem busca um notebook versátil e eficiente para trabalho e assistir seus filmes e séries favoritos.

Notebook Lenovo IdeaPad 1i

Conheça uma opção acessível e prática de notebook. Crédito: Divulgação

O Lenovo IdeaPad 1i é uma opção mais acessível, ideal para quem precisa de um notebook básico para tarefas simples, estudo e trabalho. Equipado com um processador Intel Celeron, 4GB de RAM e 128GB SSD, ele é perfeito para navegação na web, edição de documentos e vídeochamadas.

Portátil, o dispositivo ultraleve permite que você o leve para qualquer lugar sem preocupações. O modelo também inclui uma assinatura do Microsoft 365 Personal por um ano, adicionando valor ao pacote com ferramentas de produtividade.

Mais opções de notebooks para comprar

Nessa seção, selecionamos alguns notebooks que se destacaram, mas não se enquadram na lista acima, seja por um custo um pouco superior, seja por terem sido elencados como em alta. Confira:

Notebook ASUS TUF Gaming F15, NVIDIA RTX3050, Intel Core I5, 8GB, 512GB

Conheça um notebook gamer de alto desempenho. Crédito: Divulgação

Esse é um dispositivo que supera a faixa de preço dos R$3.000,00 mas é uma das opções mais indicadas no mercado atual se o seu objetivo for ter um notebook gamer, que rode desde valorant até red dead redemption 2 e Cyberpunk 2077, ou que rode programas mais pesados. Isso porque além de um processador de alto desempenho (o Intel Core i5 - 12500H, com 12 núcleos), ele também vem com uma placa de vídeo que entrega alta qualidade gráfica, a RTX3050.

Notebook Gamer Acer Nitro 5 AN515-54-58CL Intel Core I5 9300H 4GB 1 TB HD + 128 GB SSD

Confira o notebook em alta da Acer. Crédito: Divulgação

Outra opção que tem ganhado muito espaço no mercado é esta da Acer, também muito indicada mesmo para jogos mais pesados. Ela conta com um processador de alto desempenho, o Intel Core I5 9300H, 4 GB de RAM e 1 TB HD + 128 GB SSD, tendo o maior espaço de armazenamento da lista e permitindo expansão da memória. Sua placa de vídeo é a GTX 1650, um modelo de alto desempenho para jogos em configurações altas, filmes e séries.

Notebook Positivo Duo 2 em1 Intel Celeron Windows 11, 4GB 128GB

Notebook e tablet: confira o modelo 2 em 1 da positivo. Crédito: Divulgação

Este é um modelo mais básico, mas que está em alta por conta de ser 2 em 1, com tela touch conversível para modo tablet, alta definição HD e bateria com duração média de 6 horas. Além disso, ele vem com caneta capacitiva para mais interatividade e pode ser transportado com facilidade, afinal é o mais leve da lista, pesando apenas 1,15kg.

Dicas para manter a durabilidade e desempenho do notebook

01 Manutenção regular Limpe regularmente o teclado, a tela e as entradas de ar para evitar o acúmulo de poeira e sujeira, que podem causar superaquecimento e um mau funcionamento. 02 Use um cooler Se o seu notebook tende a esquentar muito, considere investir em uma base com cooler, que ajuda a manter a temperatura sob controle. 03 Atualize os drivers Os drivers, ou drivers de dispositivos, são programas que permitem a comunicação entre as partes do seu computador. Nesse caso, entre o software e o hardware, de forma que gerencia comandos e possibilita o funcionamento, reconhecimento e controle do dispositivo. A falta de sua atualização é uma das principais causas para o seu notebook não ter o funcionamento esperado. 04 Evite o excesso de programas em segundo plano Muitos programas iniciando junto com o sistema podem deixar o notebook mais lento. Desative aqueles que não são essenciais. 05 Utilize seu computador na tomada para maior desempenho Essa é uma dica para ser usada apenas nos momentos em que é necessário um maior desempenho do seu notebook, seja para trabalhar ou jogar. A questão é que às vezes, para que seu computador entregue 100% de sua capacidade, é necessário mais energia do que aquela disposta pela bateria.

Escolher um notebook dentro de um orçamento de até R$ 3.000,00 pode parecer desafiador, mas com atenção às especificações e ao uso pretendido, é possível encontrar modelos que atendam bem às suas necessidades. Seja para estudo, trabalho ou entretenimento, os modelos apresentados oferecem um bom equilíbrio entre custo e benefício, garantindo que você faça uma escolha consciente e aproveite ao máximo seu novo dispositivo.