Os melhores smartwatches para quem pratica exercício físico

Veja modelos de smartwatches para atividades físicas. Crédito: Divulgação

Manter uma rotina de exercícios é fundamental para uma vida saudável. Mas, com a variedade de dispositivos disponíveis, escolher o smartwatch ideal para potencializar seus treinos pode ser um desafio.

Se você é um entusiasta do mundo fitness ou está começando a se exercitar, esse dispositivo pode ser o seu aliado perfeito. Assim, vamos explorar os melhores modelos projetados para auxiliar no seu desempenho.

Quais funções tem um Smartwatch?

Os smartwatches vêm equipados com uma variedade de funcionalidades que os tornam mais do que apenas um relógio. Aqui estão algumas das funções mais comuns:

01 Monitoramento de saúde e fitness A maioria dos smartwatches possui sensores que monitoram a frequência cardíaca, o nível de oxigênio no sangue e até mesmo o ritmo de sono. Funções como rastreamento de atividades físicas (corrida, ciclismo, natação) e alertas para movimentação também são comuns. 02 Notificações e chamadas A capacidade de receber e responder a notificações de mensagens, e-mails e chamadas diretamente no pulso é uma das funcionalidades mais valorizadas. Alguns modelos permitem fazer e receber chamadas com o próprio smartwatch. 03 Navegação e mapas Muitos smartwatches oferecem funções de GPS para navegação e rastreamento de atividades ao ar livre. A integração com aplicativos de mapas pode facilitar a navegação enquanto você está em movimento. 04 Controle de mídia O controle remoto para música e podcasts é uma função útil para aqueles que gostam de ouvir suas playlists enquanto se exercitam ou viajam. 05 Pagamentos por aproximação Com a tecnologia NFC , alguns smartwatches permitem pagamentos por aproximação, tornando as transações financeiras mais rápidas e seguras. 06 Assistentes Virtuais A integração com assistentes virtuais como Siri, Google Assistant e Alexa permite comandos de voz para realizar diversas tarefas, desde enviar mensagens até controlar dispositivos domésticos inteligentes.

Entenda quais são as funções de um smartwatch. Crédito: Divulgação

O que buscar quando for comprar um relógio inteligente?

Alguns dos principais aspectos a serem analisados são a compatibilidade, duração da bateria, resistência, tamanho da tela, que normalmente varia entre 1 a 2 polegadas (25,4 mm à 50,8 mm), e funcionalidades adicionais.

Por exemplo, se o seu celular é Samsung, é válido buscar smartwatches que tenham compatibilidade com o sistema Android. Além disso, em termos de bateria, tenha em mente que a de um smartwatch, em média, pode durar até 15 dias, a depender do uso.

Em termos de tela, a dica do Clube é: escolha a partir do tamanho do seu pulso. Se ele tiver entre 15 à 17cm, o mais indicado é uma tela de até 40mm. De 17cm em diante, prefira telas acima de 40mm.

Smartwatches mais recomendados para atividades físicas

My Watch I Fit Haiz

Veja um smartwatch com monitoramento de atividades e uma bateria durável. Crédito: Divulgação

Excelente escolha para quem busca um smartwatch acessível e multifuncional, sendo um dos mais vendidos online e com ótimo custo-benefício. Com uma tela Full Touch de 1.28 polegadas e resistência IP67, ele é tem um bom tamanho e é resistente à água e poeira. Sua bateria é outro ponto de destaque: ela suporta até 48 horas de uso contínuo e até 7 dias em uso regular, com um modo standby que pode durar 25 dias.

O dispositivo oferece monitoramento dedicado para uma variedade de atividades, como caminhada, corrida, natação, ciclismo, e ainda permite rastreamento com GPS passivo. Em outras palavras, é muito indicado para a prática de esportes. Além disso, ele é equipado com funções práticas, como notificações de mensagens e redes sociais, alarmes, cronômetro, e controle remoto para música e fotos.

Amazfit GTS 4 Mini

Use o relógio com mais de 120 modos de exercício. Crédito: Divulgação

O Amazfit GTS 4 Mini é perfeito para quem deseja um smartwatch com uma ampla gama de modos esportivos e excelente duração de bateria. Além de uma tela AMOLED, que proporciona um tempo de resposta mais rápido e cores mais vivas, com de 1.65 polegadas, este modelo suporta até 120 modos de exercício e inclui um GPS preciso com 5 sistemas de posicionamento por satélite.

Tem também resistência à água de até 50 metros (5 ATM) e uma bateria que pode durar até 15 dias em uso típico e até 45 dias no modo de economia de energia. Além disso, ele oferece integração com Alexa, permitindo comandos de voz e acesso a diversos aplicativos, e possui modos específicos para natação, tanto em piscina quanto em águas abertas.

HUAWEI Watch GT 4 41mm

Tenha até 2 semanas de bateria e recursos avançados de monitoramento de saúde Crédito: Divulgação

Uma excelente opção para quem busca um smartwatch para a prática de exercícios. É um destaque na nossa lista pelas suas funcionalidades avançadas de monitoramento de saúde e uma bateria de longa duração, além de um design sofisticado e elegante. Equipado com uma tela AMOLED e resistência à água, o HUAWEI Watch GT 4 oferece até 2 semanas de uso com uma única carga.

Seus recursos incluem monitoramento detalhado da frequência cardíaca e gerenciamento de calorias, o que faz dele um ótimo relógio para atividades fisícas. Ele tem ainda um sistema avançado de rastreamento do sono com a tecnologia HUAWEI TruSleep 3.0. Além disso, ele proporciona ainda um acompanhamento que inclui estimativas de período e ovulação, e é compatível com iOS e Android.

Zeblaze Stratos 2

Equipado com uma tela AMOLED de alta resolução e GPS integrado. Crédito: Divulgação

Um smartwatch feito para a prática de esportes que se destaca no quesito custo-benefício. Ele tem uma ótima tela, que é a AMOLED de 1.3 polegadas e resolução de 360 x 360 pixels, oferece monitoramento contínuo de saúde e tem resistência à água de até 50 metros (5 ATM). Em relação à corrida, as funções presentes nele que se sobressaem são o registro de atividade, contador de passos, barra de movimento, contador de calorias queimadas, e de ritmo e distância em tempo real.

A sua bateria é outro grande atrativo, tendo a maior duração da lista: ela pode durar até 25 dias. Este modelo também inclui GPS integrado com suporte a 4 satélites e 3 modos, e permite a personalização de mostradores.

Garmin Forerunner 55

GPS integrado, monitoramento de frequência cardíaca e uma bateria que dura até 14 dias. Crédito: Divulgação

Uma das melhores opções para atletas e corredores, sendo robusta e confiável. Equipado com uma tela LCD e resistência à água de até 50 metros (5 ATM), o Garmin Forerunner 55 oferece até 14 dias de duração de bateria. Este smartwatch inclui GPS integrado e monitoramento de frequência cardíaca, além de suportar uma variedade de modalidades esportivas. Outros recursos úteis incluem notificações de chamadas e mensagens, sensores adicionais para detecção de quedas e emergência SOS, tornando-o um dispositivo versátil para treinos intensos e atividades diárias.

Polar Unite

Conheça o relógio com orientação personalizada para treinos e monitoramento contínuo de atividades. Crédito: Divulgação

Ideal para quem busca um smartwatch com um design simples e eficaz para monitoramento de atividades e recuperação. Com uma tela de 1.2 polegadas, o Polar Unite oferece funcionalidades como o guia de treinamento diário FitSpark, que sugere treinos baseados no nível de condicionamento físico.

Ele também inclui aplicativos de sono e recuperação, como o Nightly Recharge, e utiliza a tecnologia de sensor Polar Precision Prime para monitoramento preciso da frequência cardíaca.

Fitbit Charge 5

O aparelho que oferece monitoramento de estresse e GPS integrado. Crédito: Divulgação

Uma excelente escolha para quem deseja um rastreador fitness com recursos avançados de monitoramento de saúde e uma boa duração de bateria. Com uma tela AMOLED e resistência à água, o Fitbit Charge 5 oferece até 7 dias de uso.

O dispositivo inclui uma pontuação de prontidão para exercícios, monitoramento de estresse, e recursos avançados como ECG e análise de oxigênio no sangue. Seu GPS integrado permite o rastreamento preciso de atividades ao ar livre e a visualização de mapas no aplicativo Fitbit.

Samsung Galaxy Fit 3

Aproveite mais de 100 modos de exercício e monitoramento do sono. Crédito: Divulgação

Esse relógio inteligente oferece uma excelente relação custo-benefício com uma tela AMOLED de 1.6 polegadas e mais de 100 modos de exercício. Com resistência à água e uma bateria que dura até 14 dias, é uma opção sólida para quem busca um smartwatch acessível e funcional. O Galaxy Fit 3 também oferece treinamento de sono e monitoramento de atividades, tornando-o uma escolha prática para o uso diário e treinos regulares.

Samsung Galaxy Watch5 Pro BT

Veja um dos melhores smartwatches para corrida da Samsung. Crédito: Divulgação

Um smartwatch robusto e avançado para atividades ao ar livre e aventuras. Equipado com uma tela de 45mm em cristal de safira e resistência à água de até 50 metros (5 ATM), o Galaxy Watch5 Pro oferece uma bateria de até 20 horas com GPS ativo e até 80 horas de uso geral.

Com GPS avançado, suporte para arquivos GPX e um sensor BioActive para monitoramento completo de saúde, este modelo é perfeito para trilhas e treinos intensos. O dispositivo também inclui funcionalidades adicionais, como controle de música, pagamento móvel, e acesso ao Google Wear OS.

Apple Watch Series 8

Conheça o Applewatch com sensores avançados, 45 mm de tela e ECG. Crédito: Divulgação

Essa é a escolha ideal para usuários de iPhone que desejam um smartwatch com funcionalidades avançadas de saúde e segurança. Ele tem a maior tela da lista, de 45mm, resistência à agua e tecnologia Retina Sempre Ativa. O Apple Watch Series 8 oferece sensores precisos para monitoramento de saúde, incluindo ECG, oxímetro, e um sensor de temperatura.

O dispositivo também possui recursos de segurança, como Detecção de Acidente e SOS de Emergência, e acompanhamento detalhado do sono e da saúde menstrual. Personalizável com uma variedade de pulseiras e mostradores, este modelo combina tecnologias muito indicadas para a prática de exercício com um design elegante.

Compatibilidade de sistemas

É essencial verificar a compatibilidade do smartwatch com o sistema operacional do seu smartphone:

Apple Watch: Compatível apenas com iPhones com iOS 16 ou superior.

Samsung Galaxy Watch: Compatível com dispositivos Android e alguns iPhones, embora a experiência seja otimizada para Android.

Garmin e Fitbit: Geralmente compatíveis tanto com iOS quanto com Android, com aplicativos dedicados para cada sistema.

Escolher o smartwatch certo pode transformar a forma como você gerencia sua saúde e sua rotina diária. Com a ampla gama de funcionalidades e opções disponíveis, é fundamental considerar suas necessidades específicas e as compatibilidades dos dispositivos. Fique atento aos lançamentos e tendências para aproveitar o melhor da tecnologia wearable e melhorar sua qualidade de vida com estilo e inovação.