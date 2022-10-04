Saiba como usar o smartphone para realizar pagamento por aproximação

Além do Pix, que ampliou o uso de dispositivos móveis para realizar pagamentos, o pagamento por aproximação utilizando o smartphone também é mais uma facilidade, reduzindo a necessidade de possuir dinheiro vivo e, até mesmo, estar em posse do cartão para realizar um pagamento. Quem nunca saiu de casa e só percebeu que esqueceu o cartão do banco quando precisou realizar um pagamento, não é mesmo?

Por meio da tecnologia NFC (Near Field Communication), que em português significa “comunicação por campo de proximidade”, é possível realizar pagamentos com cartões de crédito, débito e também nos celulares, apenas pela aproximação dos dispositivos.

Em geral, o termo pagamento por aproximação também é conhecido como contactless, enquanto NFC costuma ser utilizado para descrever a tecnologia utilizada. Além de smartphones, relógios e pulseiras com NFC também permitem que você realize pagamentos apenas aproximando o dispositivo da maquininha, dispensando o uso do cartão de plástico.

Para saber se seu celular possui NFC, basta procurar pela opção NFC nas configurações e habilitá-la. Caso não encontre a opção, provavelmente é porque o seu dispositivo não possui essa tecnologia.

Proposta tentadora de trabalho chegam pelo celular Crédito: Freepik

Após identificar a opção no celular, é necessário cadastrar o usuário e o cartão nas plataformas de pagamento disponíveis na loja de aplicativo do seu celular. As plataformas estão disponíveis para Android e iOS e alguns fabricantes possuem as suas próprias plataformas, como é o caso do Samsung Pay e o Apple Pay. O Google Pay também está disponível para as transações por aproximação. É importante também conferir se o seu cartão é aceito nessas plataformas.

Após realizar o cadastro, você já pode começar a usar. O pagamento utilizando os relógios inteligentes também segue a mesma lógica do smartphone.

PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO É SEGURO?

Você pode estar se perguntando se é seguro o pagamento por aproximação, utilizando celular ou relógio. Essa dúvida é natural, pois essa categoria de pagamento realmente desperta dúvidas quanto à segurança.

tecnologia NFC é segura e as transações por aproximação possuem diversas camadas de segurança, assim como as existentes nos pagamentos utilizando o próprio cartão, com um diferencial de que não é necessário compartilhar nenhum dado pessoal com terceiros para concluir a transação.

Além disso, quando você usa o celular para fazer transações com NFC, o pagamento só é realizado mediante a identificação do usuário. Ou seja, é necessário saber a senha do aparelho ou passar pela verificação biométrica.