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Organização financeira

Crédito consignado: conheça as vantagens desse tipo de empréstimo

Entenda por que o crédito consignado é considerando uma das alternativas de empréstimo mais vantajosas

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 10:44

Públicado em 

05 abr 2022 às 10:44
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Em algumas ocasiões, recorrer ao crédito para alcançar objetivos como a reforma da sua casa, uma viagem, resolver uma emergência e, até mesmo, quitar dívidas que têm juros mais altos em atraso, como cartão de crédito ou cheque especial, pode ser uma opção.
Para essas finalidades, o crédito consignado é uma das alternativas mais vantajosas. Ele é um tipo de crédito pessoal cujo valor das parcelas é descontado todo mês, de forma automática, diretamente do seu contracheque.  Ele se diferencia dos outros tipos de crédito principalmente pelos juros mais baixos.
Como o débito das parcelas é realizado diretamente no contracheque, o risco de inadimplência para as instituições financeiras é menor e, por isso, as taxas de juros tendem a ser mais baixas, podendo chegar a ser dez vezes mais barata que outros tipos de empréstimo, como cartão de crédito e cheque especial.

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Nessa modalidade, o valor das prestações é repassado pela empresa pagadora diretamente para instituição financeira, sendo necessário, portanto, a existência de um convênio entre a sua empresa e o banco. Ou seja, para contratar um crédito consignado, você precisa:
  • Ser aposentado ou pensionista INSS;
  • Ser funcionário público (municipal, estadual ou federal);
  • Trabalhar com carteira assinada em uma empresa que possua convênio com algum banco para oferecer esse tipo de empréstimo.
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As taxas de juros tendem a ser mais baixas nessa modalidade de empréstimo Crédito: Pexels
E não é apenas pela vantagem dos juros menores que o crédito consignado é considerado uma das alternativas mais vantajosas. Conheça outras vantagens relevantes desse tipo de empréstimo:

01

Facilidade na contratação e liberação rápida do crédito

A contratação do crédito consignado é fácil e rápida, sem burocracias exageradas e muitas vezes é possível realizar a contratação de forma online, sem a necessidade de ir presencialmente a uma agência bancária. Por não ter muita burocracia, a liberação do dinheiro também ocorre de maneira rápida, o que é relevante para os casos de imprevisto ou emergências.

02

Dispensa de fiador e avalista

Esse tipo de crédito também dispensa a figura do fiador ou avalista, pois a garantia é o seu próprio salário, já que o débito da prestação ocorre em conta. Outro ponto relevante é que pessoas que passaram por algum tipo de aperto e estão negativados no SPC ou SERASA também podem contratar essa modalidade de crédito.

03

Juros pré fixados

A taxa de juros, definida no ato da contratação do empréstimo, é fixa, ou seja, não sofrem alteração ao longo do tempo. Dessa maneira, você já consegue saber quanto vai pagar, do início ao fim do contrato.

04

Prazos de pagamentos mais longos

Outra vantagem do crédito consignado é que o prazo para quitar o empréstimo é mais longo, podendo chegar a 144 meses, em alguns casos. Ele varia de acordo com o valor contratado e o prazo máximo, para cada convênio, é definido por lei. Aposentados e pensionistas do INSS: até 84 meses; servidores públicos: até 144 meses; trabalhadores de empresas privadas: até 60 meses.

05

Liberdade para usar o dinheiro

A destinação do dinheiro obtido pelo crédito consignado é livre, ou seja, você pode utilizar para fazer o que quiser, desde a reforma da sua casa, uma viagem, resolver uma emergência e, até mesmo, quitar dívidas em atraso que tenham juros mais altos, como cartão de crédito ou cheque especial. Essa é uma característica importante, pois, de fato, existem outros tipos de empréstimos com juros semelhantes ou mais baixos que o consignado, porém, eles têm uma finalidade específica, além da necessidade de indicar algum bem como garantia, como é o caso do financiamento imobiliário, em que você só pode utilizar o recurso para a compra do imóvel.
Mas lembre-se que antes de contratar um empréstimo sempre é importante planejar e avaliar se a prestação vai caber no seu orçamento. Fique atento às taxas de juros dos bancos, realize simulações e analise os juros, os encargos, a quantidade de parcelas e o valor da prestação mensal, que não deve ultrapassar 35% do seu salário.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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