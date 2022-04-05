Crédito consignado: conheça as vantagens desse tipo de empréstimo

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Facilidade na contratação e liberação rápida do crédito

A contratação do crédito consignado é fácil e rápida, sem burocracias exageradas e muitas vezes é possível realizar a contratação de forma online, sem a necessidade de ir presencialmente a uma agência bancária. Por não ter muita burocracia, a liberação do dinheiro também ocorre de maneira rápida, o que é relevante para os casos de imprevisto ou emergências.

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Dispensa de fiador e avalista

Esse tipo de crédito também dispensa a figura do fiador ou avalista, pois a garantia é o seu próprio salário, já que o débito da prestação ocorre em conta. Outro ponto relevante é que pessoas que passaram por algum tipo de aperto e estão negativados no SPC ou SERASA também podem contratar essa modalidade de crédito.

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Juros pré fixados

A taxa de juros, definida no ato da contratação do empréstimo, é fixa, ou seja, não sofrem alteração ao longo do tempo. Dessa maneira, você já consegue saber quanto vai pagar, do início ao fim do contrato.

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Prazos de pagamentos mais longos

Outra vantagem do crédito consignado é que o prazo para quitar o empréstimo é mais longo, podendo chegar a 144 meses, em alguns casos. Ele varia de acordo com o valor contratado e o prazo máximo, para cada convênio, é definido por lei. Aposentados e pensionistas do INSS: até 84 meses; servidores públicos: até 144 meses; trabalhadores de empresas privadas: até 60 meses.

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Liberdade para usar o dinheiro