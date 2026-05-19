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Astrologia

Copa do Mundo 2026: veja o que o horóscopo revela sobre os craques da Seleção Brasileira

Astróloga analisa os movimentos planetários e aponta tendências emocionais, desafios e potenciais dos principais jogadores
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Maio de 2026 às 12:52

Lista de convocados da Seleção Brasileira desperta a curiosidade do público em relação à influência dos movimentos astrológicos (Imagem: Ton Ponchai | Shutterstock)
Lista de convocados da Seleção Brasileira desperta a curiosidade do público em relação à influência dos movimentos astrológicos Crédito: Imagem: Ton Ponchai | Shutterstock
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (19/05) a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Ela gerou não apenas debates sobre preparo físico, rendimento em campo e possíveis estratégias ao longo da competição, mas também despertou a curiosidade em relação à influência dos movimentos astrológicos durante o torneio. Nesse cenário, uma tendência chama atenção: o céu da Copa promete uma atmosfera intensa, emocional e marcada por transformações.
Segundo a astróloga Emily Rosa, da equipe Astrolink, Urano, Plutão, Júpiter e Saturno estarão entre os protagonistas invisíveis durante a competição, ativando temas como pressão, protagonismo, amadurecimento e mudança de narrativa.
O curioso é que a Copa de 2026 parece ter um céu pouco estável. Haverá uma atmosfera mais elétrica e imprevisível, com potencial para explosões de genialidade, mas também oscilações emocionais e físicas. E cada jogador poderá reagir de maneira muito diferente a isso. Veja a seguir!

Vinícius Júnior: entre consagração e peso simbólico (12/07/2000)

Vinícius Júnior aparece como um dos jogadores mais fortemente ativados pelo céu do torneio (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock)
Vinícius Júnior aparece como um dos jogadores mais fortemente ativados pelo céu do torneio Crédito: Imagem: A.RICARDO | Shutterstock
Entre todos os nomes analisados, o canceriano Vinícius Júnior aparece como um dos jogadores mais fortemente ativados pelo céu do torneio. Júpiter emCâncer, signo onde ele concentra Sol, Marte, Mercúrio e Meio do Céu, tende a ampliar reconhecimento, protagonismo e conexão com o público. É um trânsito associado a figuras que passam a representar algo maior do que si mesmas.
O lado delicado é que a mesma energia que amplia o brilho também aumenta a pressão. A leitura sugere que Vini Jr. poderá absorver muito o clima emocional ao redor. O período entre o fim de junho e início de julho aparece como especialmente marcante, com potencial para momentos históricos, mas também maior vulnerabilidade física e emocional diante da combinação Marte-Urano.

Neymar: uma Copa de legado (05/02/1992)

O céu aponta menos para leveza e mais para transformação profunda para Neymar (Imagem: Asatur Yesayants | Shutterstock)
O céu aponta menos para leveza e mais para transformação profunda para Neymar Crédito: Imagem: Asatur Yesayants | Shutterstock
Se Vini Jr. surge como símbolo de ascensão, o aquariano Neymar parece viver uma narrativa completamente diferente. O céu aponta menos para leveza e mais para transformação profunda. Plutão em Aquário ativa pontos centrais do mapa do jogador e pode transformar essa Copa em um capítulo decisivo da própria história. A astrologia sugere um período de redefinição de imagem pública, legado e significado dentro da Seleção Brasileira.
Ao mesmo tempo, o mapa reforça algo já conhecido no futebol: genialidade e imprevisibilidade caminham lado a lado. Os mesmos trânsitos que aumentam risco físico também podem favorecer lances inesperados e momentos extraordinários.

Casemiro (23/02/1992) e Marquinhos (14/05/1994): pilares emocionais

Casemiro aparece como uma espécie de estrutura invisível da equipe (Imagem: Alizada Studios | Shutterstock)
Casemiro aparece como uma espécie de estrutura invisível da equipe Crédito: Imagem: Alizada Studios | Shutterstock
Enquanto alguns jogadores chegam sob céus mais turbulentos, Casemiro e Marquinhos parecem ocupar outro papel. O pisciano Casemiro surge astrologicamente como uma espécie de estrutura invisível da equipe. Plutão fortalece sua liderança e capacidade de sustentação coletiva, enquanto a combinação entre Aquário e Peixes favorece a leitura estratégica e a estabilidade emocional. A tendência é de menos brilho individual e mais importância silenciosa dentro da campanha.
Marquinhos também aparece como uma âncora. Com Sol em Touro e Lua em Câncer, o mapa astral do jogador indica resistência psicológica, liderança discreta e capacidade de estabilizar o ambiente ao redor. Em um céu tão instável, isso poderá ser decisivo.

Raphinha (14/12/1996) e Endrick (21/07/2006): podem surpreender

Endrick aparece com potencial de crescimento gradual durante a competição (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock)
Endrick aparece com potencial de crescimento gradual durante a competição Crédito: Imagem: A.RICARDO | Shutterstock
O sagitariano Raphinha aparece como um dos nomes mais compatíveis com a dinâmica imprevisível do torneio. Urano em Gêmeos ativa os pontos importantes do mapa dele e favorece improviso, velocidade mental e mudanças repentinas de narrativa. A leitura sugere potencial para crescimento gradual durante a competição, com espaço para gols inesperados ou atuações decisivas surgindo “do nada”.
Segundo Emily Rosa, o canceriano Endrick talvez represente o arquétipo mais simbólico de todos: o jovem escolhido. “Júpiter em Câncer ativa fortemente o mapa do atacante, indicando ascensão pública, identificação coletiva e possibilidade de projeção mundial”, diz. A análise da astróloga aponta que 2026 pode não ser o auge da carreira dele, mas o início de algo muito maior. Uma espécie de estreia simbólica diante do mundo.

Alisson (02/10/1992): pode ser regulador emocional

Alisson surge como uma espécie de regulador emocional do grupo (Imagem: Alizada Studios | Shutterstock)
Alisson surge como uma espécie de regulador emocional do grupo Crédito: Imagem: Alizada Studios | Shutterstock
O libriano Alisson, por outro lado, surge como uma espécie de regulador emocional do grupo. O goleiro aparece com uma estrutura mental sólida, capaz de absorver o caos coletivo sem perder estabilidade. Em um torneio marcado por tensão emocional, a astrologia indica que ele poderá ter papel decisivo justamente fora dos holofotes.

O que o céu diz sobre os primeiros jogos?

A astróloga Emily Rosa explica que a leitura astrológica também traça uma tendência para os primeiros compromissos da Seleção Brasileira. “Na estreia, em 13 de junho, o céu sugere uma partida mais racional do que explosiva, favorecendo jogadores como Casemiro, Marquinhos e Alisson”, afirma.
No segundo jogo, em 19 de junho, a energia tenderá a mudar completamente. O clima será mais emocional, intenso e psicologicamente carregado, beneficiando Neymar, Vinícius e Endrick. Por fim, em 24 de junho, o cenário marcará o nascimento simbólico da narrativa da Seleção na Copa. O período favorecerá especialmente Vinícius, Endrick e atletas mais conectados emocionalmente com o coletivo.
No fim das contas, a astrologia sugere que a Copa do Mundo de 2026 poderá ser menos sobre estabilidade e mais sobre transformação. E, se o céu estiver certo, alguns jogadores poderão sair do torneio não apenas com resultados em campo, mas ocupando posições completamente novas dentro do imaginário dos brasileiros.
Por Manuella Tavares

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