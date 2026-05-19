Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Três pessoas morrem após desabamento de prédio na Bahia
Tragédia

Três pessoas morrem após desabamento de prédio na Bahia

Foram desalojados os moradores dos imóveis diretamente afetados pelo imóvel que desabou, além de moradores do entorno que precisaram deixar os imóveis por questões de segurança

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 13:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2026 às 13:45
Três pessoas morreram após prédio desabar em Salvador
Três pessoas morreram após prédio desabar em Salvador Divulgação/Corpo de Bombeiros BA
A Defesa Civil de Salvador determinou que 12 famílias deixassem suas casas após o desabamento de um prédio de quatro andares que deixou três mortos no bairro Luiz Anselmo, em Salvador.
Foram desalojados os moradores dos imóveis diretamente afetados pelo imóvel que desabou, além de moradores do entorno que precisaram deixar os imóveis por questões de segurança.
A prefeitura disponibilizou vagas de acolhimento institucional às famílias atendidas, mas elas optaram por permanecer temporariamente nas casas de familiares e amigos.
Os moradores receberam cestas básicas, colchões e kits dormitório para os desalojados. Eles também foram encaminhados para acesso aos benefícios de auxílio-moradia e auxílio emergencial.
O prédio, que desabou na tarde deste sábado (16), era residencial e estava passando por reformas. Os três mortos, que eram trabalhadores que atuavam na obra, eram Raimundo Brito dos Santos, 60, Maurício Santos Lima, 51, e Roberto Carlos Evangelista da Silva, 58.
As vítimas resgatadas eram integrantes de uma família que morava no imóvel. Dois adultos conseguiram sair com um bebê de um ano e oito meses antes do colapso da estrutura. Outras famílias moravam no edifício, mas não estavam em casa quando ele colapsou.
A operação de resgate contou com a participação de cerca de 30 bombeiros, além de apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Defesa Civil de Salvador e da Polícia Militar da Bahia.
O desabamento também atingiu dois postes da rede elétrica, provocando a interrupção do fornecimento de energia para 51 imóveis da região, conforme a Neoenergia Coelba.
Após a remoção total dos escombros, as equipes vão iniciar os procedimentos técnicos de análise da estrutura e investigação das causas do desabamento.

Veja Também 

Mariana Tanaka Abdul Hak, vítima de atropelamento em Ipanema, zona sul do Rio

Filha de diplomata morre atropelada por van em calçada de Ipanema no RJ

Prisão, cadeia, penitenciária

Mulher é presa em SP suspeita de ajudar procurado pelo desaparecimento de primas no PR

Imagem de destaque

Adolescente suspeito de envolvimento em morte de guarda é apreendido em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Entre anotações e contas pagas, o risco invisível: o acúmulo de dívidas que cresce no dia a dia e pressiona a renda
Calculadora permite simular renegociação de dívidas no Novo Desenrola
Imagem de destaque
Como redes de acolhimento ajudam mulheres a reconstruírem autonomia e vínculos sociais
Imagem de destaque
O que Flávio Bolsonaro diz sobre encontro com Vorcaro após primeira prisão do banqueiro do Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados