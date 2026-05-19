O que Flávio Bolsonaro diz sobre encontro com Vorcaro após primeira prisão do banqueiro do Master

Flávio Bolsonaro negociou com Daniel Vorcaro investimento em filme sobre seu pai Crédito: Getty Images

senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , confirmou nesta terça-feira (19/5) que se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro após ele ter sido preso pela Polícia Federal (PF) em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero.

"Estive com ele mais uma vez após esse evento [a prisão], quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico e ele não podia sair da cidade de São Paulo", disse Flávio a jornalistas na saída de uma reunião do senador com a bancada de deputados e senadores do PL, na sede da legenda, em Brasília.

"Fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, dizer que se ele tivesse me dito que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco."

A informação de que o senador se encontrou com Vorcaro após sua primeira prisão foi revelada pelo portal Metrópoles.

Desde a semana passada, quando veio à tona o áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro, o senador tem feito declarações minimizando a possível divulgação de outros contatos feitos entre ele e o banqueiro.

"É legitimo que pensem dessa forma [sobre novos vazamentos], mas não tem nada diferente do filme. Pode vazar um 'videozinho' mostrando o estúdio que eu possa ter enviado pra ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele, foi tudo para tratar sobre o filme, não vai ter surpresinha", afirmou em entrevista à emissora CNN Brasil.

Vorcaro foi preso pela primeira vez no dia 18 de novembro de 2025. Ele é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional. Em 28 de novembro, ele foi posto em liberdade após uma decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).