Sopa de legumes com macarrão: receita é econômica e fácil de fazer

O friozinho do outono já pede uma sopa bem caprichada e fumegante, daquelas que são puro conforto.





Já mostramos aqui como fazer sopas detox fáceis e saudáveis, sopas fit e sopas com proteína vegetal, mas clássico é clássico, e a vez dela chegou: a tradicionalíssima sopa de legumes com macarrão.





Além de nutritiva, essa receita é econômica e fácil de fazer. Confira as instruções de preparo!