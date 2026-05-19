Sopa de legumes com macarrão: receita é econômica e fácil de fazer

O friozinho do outono já pede uma sopa bem caprichada e fumegante, daquelas que são puro conforto.
Já mostramos aqui como fazer sopas detox fáceis e saudáveis, sopas fit e sopas com proteína vegetal, mas clássico é clássico, e a vez dela chegou: a tradicionalíssima sopa de legumes com macarrão.
Além de nutritiva, essa receita é econômica e fácil de fazer. Confira as instruções de preparo!
Sopa de legumes com macarrão
Rendimento: 5 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
- 1 colher (sopa) de óleo
- 1 cebola pequena picada
- 1 cenoura cenoura média cortada em cubos pequenos
- 1 batata média cortada em cubos pequenos
- 1,5 litro de água
- 2 cubos de caldo de legumes
- 200g de abóbora-pescoço cortada em cubos pequenos
- 1/2 xícara (chá) de vagem picada
- 1/2 xícara (chá) de macarrão no formato Padre Nosso
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de salsinha fresca picada
Modo de preparo:
- Aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola. Adicione a cenoura e a batata, refogando rapidamente.
- Junte a água e os cubos de caldo de legumes. Quando levantar fervura, acrescente a abóbora e a vagem.
- Cozinhe em fogo médio por mais 10 minutos e junte o macarrão.
- Deixe cozinhar, também em fogo médio, até o macarrão ficar al dente (aproximadamente 12 minutos).
- Salpique a salsinha picada e sirva.