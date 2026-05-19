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Sopa de legumes com macarrão: receita é econômica e fácil de fazer

Aprenda a preparar essa clássica refeição das estações mais frias do ano. Rendimento é de 5 porções
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 15:40

Sopa de legumes com macarrão
Sopa de legumes com massa: prato clássico para dias frios. Foto: Marca Knorr

O friozinho do outono já pede uma sopa bem caprichada e fumegante, daquelas que são puro conforto. 


Já mostramos aqui como fazer sopas detox fáceis e saudáveis, sopas fit e sopas com proteína vegetal, mas clássico é clássico, e a vez dela chegou: a tradicionalíssima sopa de legumes com macarrão. 


Além de nutritiva, essa receita é econômica e fácil de fazer. Confira as instruções de preparo!

Sopa de legumes com macarrão

Rendimento: 5 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: médio


Ingredientes:

  • 1 colher (sopa) de óleo
  • 1 cebola pequena picada
  • 1 cenoura cenoura média cortada em cubos pequenos
  • 1 batata média cortada em cubos pequenos
  • 1,5 litro de água
  • 2 cubos de caldo de legumes
  • 200g de abóbora-pescoço cortada em cubos pequenos
  • 1/2 xícara (chá) de vagem picada
  • 1/2 xícara (chá) de macarrão no formato Padre Nosso
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de salsinha fresca picada


Modo de preparo:

  1. Aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola. Adicione a cenoura e a batata, refogando rapidamente.
  2. Junte a água e os cubos de caldo de legumes. Quando levantar fervura, acrescente a abóbora e a vagem.
  3. Cozinhe em fogo médio por mais 10 minutos e junte o macarrão.
  4. Deixe cozinhar, também em fogo médio, até o macarrão ficar al dente (aproximadamente 12 minutos).
  5. Salpique a salsinha picada e sirva.

Fonte: Knorr. Clique aqui para ver mais dicas de culinária

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