Aprenda a fazer 5 sopas fit para começar bem a semana

Além de saborosas, as sopas são excelentes para quem busca uma dieta saudável. Isso porque elas possuem baixas calorias e contêm elementos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além disso, podem ser preparadas com uma variedade de ingredientes nutritivos, como legumes, vegetais de folhas verdes, proteínas magras e grãos integrais, o que as torna uma opção versátil e completa para refeições equilibradas. A consistência das sopas também pode contribuir para uma sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite e na ingestão controlada de porções.
A seguir, confira algumas receitas de sopas fit para começar a semana!
SOPA DE ABOBRINHA
INGREDIENTES
- 1 kg de abobrinha cortada em cubos
- 1 litro de leite desnatado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, cebola, alho e cebolinha picados a gosto
MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Junte o leite, a abobrinha e o sal e cozinhe por 15 minutos. Deixe amornar. Depois, transfira tudo para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte a sopa para a panela e aqueça. Sirva com a cebolinha polvilhada.
SOPA VERDE
INGREDIENTES
- 1 pepino picado
- 1 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 1/2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- 1 ramo de hortelã fresca e picada
- Suco de 1 limão
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural desnatado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de hortelã para enfeitar
MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Junte o pepino, o caldo de legumes, o suco de limão e a hortelã. Deixe levantar fervura e cozinhe, com a panela tampada, por 20 minutos. Depois, espere amornar. Transfira tudo para o liquidificador, adicione o iogurte e bata até obter um creme. Volte para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça a sopa e sirva em seguida.
SOPA DE LEGUMES COM FRANGO
INGREDIENTES
- 1/2 repolho picado
- 2 tomates picados
- 4 peitos de frango sem pele e picados
- 4 colheres de sobremesa de alho-poró picado
- 8 ramos de couve-flor
- 2 cenouras picadas
- 1 cebola picada
- 1 talo de salsão picado
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 400 ml de água
- 1 colher de chá de sal
MODO DE PREPARO
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto a salsinha e a cebolinha, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até todos os ingredientes ficarem macios. Regue com azeite, acrescente a salsinha e a cebolinha e sirva em seguida.
SOPA DE ESPINAFRE
INGREDIENTES
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- 1 maço de espinafre
- 1 colher de sopa de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- Noz-moscada ralada a gosto
MODO DE PREPARO
Em uma panela, em fogo médio, cozinhe o espinafre no caldo de legumes até ficar macio. Retire do fogo, transfira o caldo com o espinafre para o liquidificador e bata até triturar bem. Retorne para a panela e adicione a farinha de trigo dissolvida no leite e mexa, em fogo médio, até engrossar. Junte a noz-moscada e deixe cozinhar em fogo brando por 5 minutos. Sirva em seguida.
SOPA DE VEGETAIS
INGREDIENTES
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cenoura ralada
- 1 nabo ralado
- 1/2 repolho roxo picado
- 200 g de vagem picada
- 2 tomates picados
- 2 folhas de couve cortadas em tiras finas
- 1 l de caldo de carne caseiro
MODO DE PREPARO
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o caldo de carne, a cenoura, o repolho roxo, a vagem e o nabo. Cozinhe 20 minutos. Depois, adicione os tomates e a couve e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em seguida.