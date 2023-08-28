Dicas saudáveis

Aprenda a fazer 5 sopas fit para começar bem a semana

Confira receitas simples e saborosas que vão deixar suas refeições ainda mais nutritivas
Portal Edicase

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 16:32

Imagem Edicase Brasil
Sopa de abobrinha  Crédito: Vir/Shutterstock
Além de saborosas, as sopas são excelentes para quem busca uma dieta saudável. Isso porque elas possuem baixas calorias e contêm elementos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além disso, podem ser preparadas com uma variedade de ingredientes nutritivos, como legumes, vegetais de folhas verdes, proteínas magras e grãos integrais, o que as torna uma opção versátil e completa para refeições equilibradas. A consistência das sopas também pode contribuir para uma sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite e na ingestão controlada de porções.
A seguir, confira algumas receitas de sopas fit para começar a semana!

SOPA DE ABOBRINHA 

INGREDIENTES

  • 1 kg de abobrinha cortada em cubos
  • 1 litro de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, cebola, alho e cebolinha picados a gosto

MODO DE PREPARO 

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Junte o leite, a abobrinha e o sal e cozinhe por 15 minutos. Deixe amornar. Depois, transfira tudo para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte a sopa para a panela e aqueça. Sirva com a cebolinha polvilhada.

SOPA VERDE 

INGREDIENTES

  • 1 pepino picado
  • 1 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 1/2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 ramo de hortelã fresca e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural desnatado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de hortelã para enfeitar

MODO DE PREPARO

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Junte o pepino, o caldo de legumes, o suco de limão e a hortelã. Deixe levantar fervura e cozinhe, com a panela tampada, por 20 minutos. Depois, espere amornar. Transfira tudo para o liquidificador, adicione o iogurte e bata até obter um creme. Volte para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça a sopa e sirva em seguida.

SOPA DE LEGUMES COM FRANGO 

INGREDIENTES

  • 1/2 repolho picado
  • 2 tomates picados
  • 4 peitos de frango sem pele e picados
  • 4 colheres de sobremesa de alho-poró picado
  • 8 ramos de couve-flor
  • 2 cenouras picadas
  • 1 cebola picada
  • 1 talo de salsão picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 400 ml de água
  • 1 colher de chá de sal

MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto a salsinha e a cebolinha, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até todos os ingredientes ficarem macios. Regue com azeite, acrescente a salsinha e a cebolinha e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Sopa de espinafre Crédito: Divulgação

SOPA DE ESPINAFRE 

INGREDIENTES

  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 maço de espinafre
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • Noz-moscada ralada a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe o espinafre no caldo de legumes até ficar macio. Retire do fogo, transfira o caldo com o espinafre para o liquidificador e bata até triturar bem. Retorne para a panela e adicione a farinha de trigo dissolvida no leite e mexa, em fogo médio, até engrossar. Junte a noz-moscada e deixe cozinhar em fogo brando por 5 minutos. Sirva em seguida.

SOPA DE VEGETAIS 

INGREDIENTES

  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cenoura ralada
  • 1 nabo ralado
  • 1/2 repolho roxo picado
  • 200 g de vagem picada
  • 2 tomates picados
  • 2 folhas de couve cortadas em tiras finas
  • 1 l de caldo de carne caseiro

MODO DE PREPARO

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o caldo de carne, a cenoura, o repolho roxo, a vagem e o nabo. Cozinhe 20 minutos. Depois, adicione os tomates e a couve e cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

