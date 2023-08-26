Veja receita de espaguete com rabada do chef Claude Troisgros

Tempere a rabada com sal e sele-a no azeite. Adicione a cebola, o alho, a pimenta dedo-de-moça e louro. Refogue.

Acrescente a lata de tomate sem pele e refogue por mais um tempo. Cubra com a água fervente.

Cozinhe na panela de pressão em fogo baixo por 50 minutos.



Abra a panela de pressão, retire a rabada e desfie com um garfo.

Peneire o molho e deixe reduzir um pouco, se necessário.

Ajuste o sal e coloque a rabada desfiada de volta ao molho.



Para o espaguete: cozinhe a massa "al dente" em água salgada por aproximadamente oito minutos.

Escorra, reservando um pouco da água do cozimento.



Derreta a manteiga em uma frigideira e adicione o espaguete ainda quente.



Adicione o queijo parmesão e um pouco da água de cozimento, até atingir a consistência desejada.