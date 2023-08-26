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Cozinha brasileira

Veja receita de espaguete com rabada do chef Claude Troisgros

Preparação faz parte do livro "Comida Nada Básica - Alimentar com Cultura Faz Bem", que valoriza ingredientes da cesta básica
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 07:00

Espaguete com rabada, receita do chef Claude Troisgros
Receita do chef Claude Troisgros usa ingredientes da cesta básica Crédito: Dani Bertusso
Espaguete com rabada é uma receita do chef Claude Troisgros publicada o livro "Comida Nada Básica - Alimentar com Cultura Faz Bem", que explora a culinária popular brasileira destacando os ingredientes da cesta básica como estrelas principais de cada preparação.
Confira a seguir o passo a passo e inclua esse prato delicioso no repertório de delícias da sua cozinha! 

ESPAGUETE COM RABADA

Rendimento: 4 porções 
Tempo de preparo: 1h10
Nível: médio 
INGREDIENTES: 
  • Para a rabada: 
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 800g de rabada de vaca
  • ½ cebola grande picada
  • 1 colher (sopa) de alho picado
  • ½ pimenta dedo-de-moça picada
  • 2 folhas de louro
  • 1 lata de tomate sem pele
  • 500ml de água fervendo
  • Sal e pimenta a gosto
  • Para o espaguete:
  • 300g de espaguete
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 150g de queijo parmesão ralado
  • Pimenta do reino moída na hora
  • Salsa ligeiramente picada
COMO FAZER: 
  1. Tempere a rabada com sal e sele-a no azeite. Adicione a cebola, o alho, a pimenta dedo-de-moça e louro. Refogue. 
  2. Acrescente a lata de tomate sem pele e refogue por mais um tempo. Cubra com a água fervente.
  3. Cozinhe na panela de pressão em fogo baixo por 50 minutos.
  4. Abra a panela de pressão, retire a rabada e desfie com um garfo. 
  5. Peneire o molho e deixe reduzir um pouco, se necessário. 
  6. Ajuste o sal e coloque a rabada desfiada de volta ao molho.
  7. Para o espaguete: cozinhe a massa "al dente" em água salgada por aproximadamente oito minutos. 
  8. Escorra, reservando um pouco da água do cozimento.
  9. Derreta a manteiga em uma frigideira e adicione o espaguete ainda quente.
  10. Adicione o queijo parmesão e um pouco da água de cozimento, até atingir a consistência desejada.
  11. Tempere com pimenta-do-reino moída na hora e sirva.

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