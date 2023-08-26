Veja receita de espaguete com rabada do chef Claude Troisgros

Espaguete com rabada é uma receita do chef Claude Troisgros publicada o livro "Comida Nada Básica - Alimentar com Cultura Faz Bem", que explora a culinária popular brasileira destacando os ingredientes da cesta básica como estrelas principais de cada preparação.
Confira a seguir o passo a passo e inclua esse prato delicioso no repertório de delícias da sua cozinha!
ESPAGUETE COM RABADA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 1h10
Nível: médio
Tempo de preparo: 1h10
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Para a rabada:
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 800g de rabada de vaca
- ½ cebola grande picada
- 1 colher (sopa) de alho picado
- ½ pimenta dedo-de-moça picada
- 2 folhas de louro
- 1 lata de tomate sem pele
- 500ml de água fervendo
- Sal e pimenta a gosto
- Para o espaguete:
- 300g de espaguete
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 150g de queijo parmesão ralado
- Pimenta do reino moída na hora
- Salsa ligeiramente picada
COMO FAZER:
- Tempere a rabada com sal e sele-a no azeite. Adicione a cebola, o alho, a pimenta dedo-de-moça e louro. Refogue.
- Acrescente a lata de tomate sem pele e refogue por mais um tempo. Cubra com a água fervente.
- Cozinhe na panela de pressão em fogo baixo por 50 minutos.
- Abra a panela de pressão, retire a rabada e desfie com um garfo.
- Peneire o molho e deixe reduzir um pouco, se necessário.
- Ajuste o sal e coloque a rabada desfiada de volta ao molho.
- Para o espaguete: cozinhe a massa "al dente" em água salgada por aproximadamente oito minutos.
- Escorra, reservando um pouco da água do cozimento.
- Derreta a manteiga em uma frigideira e adicione o espaguete ainda quente.
- Adicione o queijo parmesão e um pouco da água de cozimento, até atingir a consistência desejada.
- Tempere com pimenta-do-reino moída na hora e sirva.