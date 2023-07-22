Veja receitas fáceis de inverno para fazer na panela de pressão

Durante o inverno, as comidas quentinhas tornam-se um verdadeiro abraço para o estômago, pois, além de aquecerem, elas fazem com que o clima fique mais aconchegante.
Uma das maiores aliadas para criar pratos deliciosos nesta época do ano é a panela de pressão. Por isso, sugerimos cinco receitas irresistíveis e saborosas que vão deixar o seu inverno mais gostoso!
LAGARTO RECHEADO
INGREDIENTES:
- 1 kg de lagarto (peça)
- 1/2 colher (chá) de sal
- 1/2 xícara (chá) de alho-poró cortado em fatias finas
- 1 cenoura ralada
- 1 pão francês esfarelado sem a casca
- 2 colheres (chá) de cheiro-verde picado
- 5 colheres (sopa) de maionese
- Palitos de madeira e barbante para prender
- Óleo a gosto
- Água
COMO FAZER:
- Com uma faca afiada, corte a carne ao meio, no sentido do comprimento e sem separar as partes, formando um bolso. Tempere com o sal e reserve.
- Em uma tigela pequena, coloque o alho-poró, a cenoura, o pão, o cheiro-verde e uma colher de sopa de maionese. Misture e recheie a carne.
- Prenda as bordas da carne com palitos de madeira e reforce com barbante para não vazar o recheio. Reserve.
- Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio. Doure a carne. Cubra com água e cozinhe em fogo médio por 45 minutos, após o início da pressão.
- Retire a panela do fogo e espere sair o vapor. Verifique o cozimento. Se necessário, termine de cozinhar com a panela destampada.
- Retire a carne da panela e fatie mantendo o formato. Reserve.
POLENTA DE PANELA DE PRESSÃO
INGREDIENTES:
- 500g de fubá
- 200g de queijo muçarela ralado
- 1/2 kg de carne moída
- Cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- 1/2 kg de tomate picado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picado
- 2 litros de água
- Óleo
COMO FAZER:
- Em um recipiente, desmanche o fubá em 570 ml de água fria. Na panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer.
- Refogue a cebola e o alho. Coloque o restante da água e deixe ferver. Em seguida, despeje o fubá dissolvido e mexa bem até levantar fervura. Tampe a panela e deixe em fogo brando durante 20 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo e deixe a pressão.
- Em uma panela, aqueça o óleo e refogue os tomates. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture.
- Em um recipiente untado com óleo, despeje metade da polenta, cubra com metade da carne refogada e um pouco de queijo ralado.
- Novamente, despeje a polenta, depois o refogado e o restante do queijo ralado. Leve ao forno médio para derreter o queijo.
PENNE NA PRESSÃO
INGREDIENTES:
- 345g de molho de tomate
- 300g de presunto picado
- 300g de queijo muçarela picado
- 100ml de requeijão cremoso
- 500g de macarrão tipo penne
- 4 tabletes de caldo de galinha
- 150g de creme de leite
- 800ml de água
COMO FAZER:
- Na panela de pressão, coloque a água, o creme de leite, o molho de tomate, os tabletes de caldo de galinha e esperar ferver. Quando levantar fervura, coloque o macarrão e tampe a panela.
- Cozinhe por seis minutos após iniciar a pressão. Depois, retire do fogo e espere a pressão sair.
- Despeje numa travessa refratária e cubra com o presunto, a muçarela e o requeijão. Levar ao forno em temperatura média até derreter o queijo.
PIMENTÃO RECHEADO
INGREDIENTES:
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 450g de carne moída
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cebola picada
- 100g de azeitonas picadas
- 5 pimentões vermelhos
- 395g de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
COMO FAZER:
- Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue a cebola e acrescente a carne. Cozinhe até perder a cor avermelhada.
- Adicione as azeitonas, a salsinha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Corte a tampa dos pimentões e retire as sementes. Recheie-os com a carne refogada.
- Coloque-os na panela de pressão e adicione o molho de tomate.
- Tampe a panela e cozinhe por cinco minutos após iniciar a pressão. Sirva em seguida.
COZIDO COM CENOURA
INGREDIENTES:
- 600g de músculo bovino
- 5 xícaras de chá de caldo de carne
- 2 colheres de chá de manjerona seca
- 2 colheres de sopa de óleo
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 cebolas picadas
- 1 nabo picado
- 2 cenouras picadas
COMO FAZER:
- Corte a carne em tiras pequenas ou em quadradinhos. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e refogue a cebola.
- Adicione a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Acrescente o caldo de carne e cozinhe por 40 minutos, após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair.
- Acrescente o nabo, a cenoura e a manjerona. Cozinhe por mais uns 20 minutos em fogo médio, sem pressão, até que os legumes fiquem macios.
- Verifique o tempero e acrescente a salsinha picada. Sirva em seguida.