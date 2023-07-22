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Bem quentinhas

Veja receitas fáceis de inverno para fazer na panela de pressão

Esfriou? Bateu aquela fome? Saiba como preparar pratos simples e deliciosos para espantar o frio, de pimentão a lagarto recheado
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 06:00

Durante o inverno, as comidas quentinhas tornam-se um verdadeiro abraço para o estômago, pois, além de aquecerem, elas fazem com que o clima fique mais aconchegante.
Uma das maiores aliadas para criar pratos deliciosos nesta época do ano é a panela de pressão. Por isso, sugerimos cinco receitas irresistíveis e saborosas que vão deixar o seu inverno mais gostoso!

LAGARTO RECHEADO

INGREDIENTES: 
  • 1 kg de lagarto (peça)
  • 1/2 colher (chá) de sal
  • 1/2 xícara (chá) de alho-poró cortado em fatias finas
  • 1 cenoura ralada
  • 1 pão francês esfarelado sem a casca
  • 2 colheres (chá) de cheiro-verde picado
  • 5 colheres (sopa) de maionese
  • Palitos de madeira e barbante para prender
  • Óleo a gosto
  • Água
COMO FAZER: 
  1. Com uma faca afiada, corte a carne ao meio, no sentido do comprimento e sem separar as partes, formando um bolso. Tempere com o sal e reserve. 
  2. Em uma tigela pequena, coloque o alho-poró, a cenoura, o pão, o cheiro-verde e uma colher de sopa de maionese. Misture e recheie a carne. 
  3. Prenda as bordas da carne com palitos de madeira e reforce com barbante para não vazar o recheio. Reserve.
  4. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio. Doure a carne. Cubra com água e cozinhe em fogo médio por 45 minutos, após o início da pressão. 
  5. Retire a panela do fogo e espere sair o vapor. Verifique o cozimento. Se necessário, termine de cozinhar com a panela destampada. 
  6. Retire a carne da panela e fatie mantendo o formato. Reserve.

POLENTA DE PANELA DE PRESSÃO

INGREDIENTES: 
  • 500g de fubá
  • 200g de queijo muçarela ralado
  • 1/2 kg de carne moída
  • Cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
  • 1/2 kg de tomate picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picado
  • 2 litros de água
  • Óleo
COMO FAZER: 
  1. Em um recipiente, desmanche o fubá em 570 ml de água fria. Na panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. 
  2. Refogue a cebola e o alho. Coloque o restante da água e deixe ferver. Em seguida, despeje o fubá dissolvido e mexa bem até levantar fervura. Tampe a panela e deixe em fogo brando durante 20 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo e deixe a pressão. 
  3. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue os tomates. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. 
  4. Em um recipiente untado com óleo, despeje metade da polenta, cubra com metade da carne refogada e um pouco de queijo ralado. 
  5. Novamente, despeje a polenta, depois o refogado e o restante do queijo ralado. Leve ao forno médio para derreter o queijo.

PENNE NA PRESSÃO

INGREDIENTES: 
  • 345g de molho de tomate
  • 300g de presunto picado
  • 300g de queijo muçarela picado
  • 100ml de requeijão cremoso
  • 500g de macarrão tipo penne
  • 4 tabletes de caldo de galinha
  • 150g de creme de leite
  • 800ml de água
COMO FAZER: 
  1. Na panela de pressão, coloque a água, o creme de leite, o molho de tomate, os tabletes de caldo de galinha e esperar ferver. Quando levantar fervura, coloque o macarrão e tampe a panela. 
  2. Cozinhe por seis minutos após iniciar a pressão. Depois, retire do fogo e espere a pressão sair. 
  3. Despeje numa travessa refratária e cubra com o presunto, a muçarela e o requeijão. Levar ao forno em temperatura média até derreter o queijo.
Imagem Edicase Brasil
Pimentão recheado com carne moída  Crédito: Daniel_Dash/Shutterstock

PIMENTÃO RECHEADO

INGREDIENTES: 
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 450g de carne moída
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cebola picada
  • 100g de azeitonas picadas
  • 5 pimentões vermelhos
  • 395g de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
COMO FAZER: 
  1. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue a cebola e acrescente a carne. Cozinhe até perder a cor avermelhada. 
  2. Adicione as azeitonas, a salsinha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Corte a tampa dos pimentões e retire as sementes. Recheie-os com a carne refogada. 
  3. Coloque-os na panela de pressão e adicione o molho de tomate. 
  4. Tampe a panela e cozinhe por cinco minutos após iniciar a pressão. Sirva em seguida.

COZIDO COM CENOURA

INGREDIENTES: 
  • 600g de músculo bovino
  • 5 xícaras de chá de caldo de carne
  • 2 colheres de chá de manjerona seca
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 cebolas picadas
  • 1 nabo picado
  • 2 cenouras picadas
COMO FAZER: 
  1. Corte a carne em tiras pequenas ou em quadradinhos. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e refogue a cebola. 
  2. Adicione a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. 
  3. Acrescente o caldo de carne e cozinhe por 40 minutos, após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. 
  4. Acrescente o nabo, a cenoura e a manjerona. Cozinhe por mais uns 20 minutos em fogo médio, sem pressão, até que os legumes fiquem macios. 
  5. Verifique o tempero e acrescente a salsinha picada. Sirva em seguida.

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