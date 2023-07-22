Veja receitas fáceis de inverno para fazer na panela de pressão

Com uma faca afiada, corte a carne ao meio, no sentido do comprimento e sem separar as partes, formando um bolso. Tempere com o sal e reserve.

Em uma tigela pequena, coloque o alho-poró, a cenoura, o pão, o cheiro-verde e uma colher de sopa de maionese. Misture e recheie a carne.

Prenda as bordas da carne com palitos de madeira e reforce com barbante para não vazar o recheio. Reserve.

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio. Doure a carne. Cubra com água e cozinhe em fogo médio por 45 minutos, após o início da pressão.

Retire a panela do fogo e espere sair o vapor. Verifique o cozimento. Se necessário, termine de cozinhar com a panela destampada.