Creme de batata com cogumelo: receita é prática e traz aconchego

Receitas de cremes e caldos são sempre uma excelente pedida no frio. Simples, mas com um toque sofisticado de trufa, o creme de batata com cogumelo é mais uma dica nossa para quem quer se aquecer sem abrir mão do sabor.
Para garantir a textura sedosa e homogênea dessa preparação, use um mixer. Na hora de finalizar, acrescente fatias de cogumelo salteadas com manteiga e voilà!
CREME DE BATATA COM COGUMELOS
INGREDIENTES:
- 4 batatas grandes descascadas e cortadas
- 1 cebola pequena
- 1/2 taça de vinho branco seco
- 1 colher (sopa) bem cheia de requeijão
- 1/2 xícara de parmesão ralado na hora
- Sal a gosto
- Azeite trufado a gosto
- 1 bandeja de cogumelos Portobelo ou Paris salteados para finalizar
- 1 colher (sopa) de manteiga.
MODO DE PREPARO:
- Salteie os cogumelos com manteiga e reserve.
- Cozinhe as batatas cortadas e a cebola. No final do cozimento, adicione o vinho.
- Quando tudo estiver cozido, usando um mixer, faça um creme homogêneo.
- Em seguida, acrescente o requeijão, verifique o sal e coloque a panela em fogo baixo.
- Adicione o parmesão e mexa.
- Finalize servindo seu creme com os cogumelos salteados.
Fonte: Chef Marina Linberger (@cozinhadegentemoderna). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.