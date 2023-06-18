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Creme de batata com cogumelo: receita é prática e traz aconchego

Para enriquecer o sabor do prato, nossa dica é usar algumas gotas de azeite trufado. Na medida certa, esse ingrediente é puro luxo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Junho de 2023 às 03:59

Creme de batata com cogumelos
Creme de batata com cogumelos Crédito: Arquivo pessoal
Receitas de cremes e caldos são sempre uma excelente pedida no frio. Simples, mas com um toque sofisticado de trufa, o creme de batata com cogumelo é mais uma dica nossa para quem quer se aquecer sem abrir mão do sabor. 
Para garantir a textura sedosa e homogênea dessa preparação, use um mixer. Na hora de finalizar, acrescente fatias de cogumelo salteadas com manteiga e voilà! 

CREME DE BATATA COM COGUMELOS

INGREDIENTES: 
  • 4 batatas grandes descascadas e cortadas
  • 1 cebola pequena
  • 1/2 taça de vinho branco seco
  • 1 colher (sopa) bem cheia de requeijão
  • 1/2 xícara de parmesão ralado na hora
  • Sal a gosto 
  • Azeite trufado a gosto
  • 1 bandeja de cogumelos Portobelo ou Paris salteados para finalizar
  • 1 colher (sopa) de manteiga.
MODO DE PREPARO:
  1. Salteie os cogumelos com manteiga e reserve. 
  2. Cozinhe as batatas cortadas e a cebola. No final do cozimento, adicione o vinho.
  3. Quando tudo estiver cozido, usando um mixer, faça um creme homogêneo.
  4. Em seguida, acrescente o requeijão, verifique o sal e coloque a panela em fogo baixo.
  5. Adicione o parmesão e mexa.
  6. Finalize servindo seu creme com os cogumelos salteados.
Fonte: Chef Marina Linberger (@cozinhadegentemoderna). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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