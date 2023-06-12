Comida de arraiá

Aprenda receitas fáceis de festa junina para fazer em casa

Paçoca cremosa, bolo gelado de coco e queijadinha com brigadeiro de milho são dicas práticas que têm tudo a ver com a temporada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 14:37

Comida de festa junina
Nas festas juninas, a mesa de quitutes é sempre uma protagonista Crédito: Pexels
É tempo de arraiá e as festas juninas pipocam por todos os cantos: na escola, na comunidade, na paróquia, no condomínio, na firma e até no quintal de casa, pois o que não falta nos festejos da época é animação e comida boa.
Para garantir uma mesa farta, cheinha de quitutes que dão água na boca, vale a pena colocar a mão na massa.
Como inspiração, sugerimos três receitas que tem tudo a ver com o cardápio da temporada: paçoca cremosa, queijadinha com brigadeiro de milho e bolo gelado de coco. Bora fazer?

PAÇOCA CREMOSA

Paçoca cremosa para festa junina
Paçoca cremosa: prepare no potinho e coma de colher Crédito: Mococa/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 500g de amendoim torrado e moído
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 e ½ xícara (chá) de leite
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 1 caixinha de creme de leite
MODO DE PREPARO: 
  1. Adicione o leite condensado, a manteiga e o leite em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até desgrudar o fundo da panela. 
  2. Após retirar do fogo, adicione o creme de leite e o amendoim torrado e moído. Misture bem. 
  3. Distribua o creme em copinhos ou tacinhas e sirva em seguida.

QUEIJADINHA COM BRIGADEIRO DE MILHO

Queijadinha com brigadeiro de milho para festa junina
Queijadinha com brigadeiro de milho: junção de dois clássicos juninos Crédito: Mococa/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Queijadinha:
  • 3 ovos
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 50g de manteiga
  • 1 xícara (chá) de queijo ralado 
  • 5 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 200g de coco ralado
  • Brigadeiro de milho:
  • 1 caixinha de leite condensado 
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 lata de milho batido no liquidificador e coado
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • Coco ralado para decorar
MODO DE PREPARO: 
  1. Queijadinha: bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, a manteiga e o queijo, despeje a mistura em uma tigela e misture a farinha de trigo e o coco ralado. 
  2. Em forminhas de papel próprias para queijadinhas, coloque as forminhas em uma assadeira de alumínio com cavidade e despeje a massa em 3/4 de cada forminha. 
  3. Leve para assar em forno a 180ºC até dourar, deixe esfriar e reserve. 
  4. Brigadeiro de milho: em uma panela, coloque todos os ingredientes e mexa até começar a desprender do fundo da panela. Desligue e deixe esfriar. 
  5. Montagem: faça uma cavidade nas queijadinhas e recheie com o brigadeiro de milho. Cubra com o mesmo recheio e decore com coco ralado.

BOLO GELADO DE COCO 

Bolo gelado de coco para festa junina
Bolo gelado de coco: molhadinho e irresistível Crédito: Mococa/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 4 ovos com as claras e as gemas separadas
  • 1 e ½ xícara de açúcar
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 xícara de leite
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Cobertura: 
  • 1 lata de leite condensado 
  • 400ml de leite
  • 200ml de leite de coco
  • 1 pacote de coco ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Bata as claras em neve na batedeira e reserve. 
  2. Misture as gemas com o açúcar e bata bem. 
  3. Sem bater, incorpore delicadamente a farinha peneirada, intercalando com o leite, e misture as claras em neve até ficar homogêneo. 
  4. Despeje em forma retangular untada e enfarinhada e leve ao forno médio preaquecido (180 ºC) por 45 minutos ou até dourar levemente. 
  5. Fure o bolo ainda quente com um garfo, regue com a cobertura, polvilhe o coco ralado por cima e leve à geladeira de um dia para o outro. 
  6. Você também pode cortar o bolo em pedaços, envolvê-los no coco ralado e embalá-los em papel alumínio para colocar na geladeira.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

