Aprenda receitas fáceis de festa junina para fazer em casa

É tempo de arraiá e as festas juninas pipocam por todos os cantos: na escola, na comunidade, na paróquia, no condomínio, na firma e até no quintal de casa, pois o que não falta nos festejos da época é animação e comida boa.
Para garantir uma mesa farta, cheinha de quitutes que dão água na boca, vale a pena colocar a mão na massa.
Como inspiração, sugerimos três receitas que tem tudo a ver com o cardápio da temporada: paçoca cremosa, queijadinha com brigadeiro de milho e bolo gelado de coco. Bora fazer?
PAÇOCA CREMOSA
INGREDIENTES:
- 500g de amendoim torrado e moído
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 e ½ xícara (chá) de leite
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
MODO DE PREPARO:
- Adicione o leite condensado, a manteiga e o leite em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até desgrudar o fundo da panela.
- Após retirar do fogo, adicione o creme de leite e o amendoim torrado e moído. Misture bem.
- Distribua o creme em copinhos ou tacinhas e sirva em seguida.
QUEIJADINHA COM BRIGADEIRO DE MILHO
INGREDIENTES:
- Queijadinha:
- 3 ovos
- 1 caixinha de leite condensado
- 50g de manteiga
- 1 xícara (chá) de queijo ralado
- 5 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 200g de coco ralado
- Brigadeiro de milho:
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 lata de milho batido no liquidificador e coado
- 1 colher (chá) de canela em pó
- Coco ralado para decorar
MODO DE PREPARO:
- Queijadinha: bata no liquidificador os ovos, o leite condensado, a manteiga e o queijo, despeje a mistura em uma tigela e misture a farinha de trigo e o coco ralado.
- Em forminhas de papel próprias para queijadinhas, coloque as forminhas em uma assadeira de alumínio com cavidade e despeje a massa em 3/4 de cada forminha.
- Leve para assar em forno a 180ºC até dourar, deixe esfriar e reserve.
- Brigadeiro de milho: em uma panela, coloque todos os ingredientes e mexa até começar a desprender do fundo da panela. Desligue e deixe esfriar.
- Montagem: faça uma cavidade nas queijadinhas e recheie com o brigadeiro de milho. Cubra com o mesmo recheio e decore com coco ralado.
BOLO GELADO DE COCO
INGREDIENTES:
- Massa:
- 4 ovos com as claras e as gemas separadas
- 1 e ½ xícara de açúcar
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de leite
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Cobertura:
- 1 lata de leite condensado
- 400ml de leite
- 200ml de leite de coco
- 1 pacote de coco ralado
MODO DE PREPARO:
- Bata as claras em neve na batedeira e reserve.
- Misture as gemas com o açúcar e bata bem.
- Sem bater, incorpore delicadamente a farinha peneirada, intercalando com o leite, e misture as claras em neve até ficar homogêneo.
- Despeje em forma retangular untada e enfarinhada e leve ao forno médio preaquecido (180 ºC) por 45 minutos ou até dourar levemente.
- Fure o bolo ainda quente com um garfo, regue com a cobertura, polvilhe o coco ralado por cima e leve à geladeira de um dia para o outro.
- Você também pode cortar o bolo em pedaços, envolvê-los no coco ralado e embalá-los em papel alumínio para colocar na geladeira.
