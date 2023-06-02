Arraiás começam a "esquentar" a Grande Vitória; confira programação

Festas Juninas chegam com tudo no ES Crédito: Shutterstock

Piscou e junho está aí! Com o mês, começa o circuito dos tradicionais (e deliciosos) arraiás, que prometem diversão, arrasta-pé, comidas deliciosas, quadrilhas, fogueiras e muito quentão para espantar o friozinho de um inverno que não tarda a chegar. (A programação completa está no fim da matéria)

E a festança já está rolando. Em Vila Velha, por exemplo, dá para curtir o "Arraiá Bulevá", no Shopping Boulevard. O "bafulê" acontece em duas etapas. A primeira segue até domingo (4) e a segunda será realizada de 8 a 11 de junho, também conhecido como próximo fim de semana. Tudo com entrada franca.

A programação foi pensada para toda a família, com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas e espaço kids, além de 14 shows. Neste fim de semana, se apresentam, por exemplo, Trio Capixaba, Pele Morena, Banda Trilha e Bárbara Greco (veja a programação no serviço abaixo). Outro ponto alto da festa será a praça de alimentação, com opções que vão de waffles artesanais a churrasco prime, com espaço, claro, para o melhor das comidas típicas de festa junina.

O Trio Capixaba é atração do "Arraiá Bulevá", no Shopping Boulevard, em VV Crédito: Instagram @forro_trio_capixaba

Também na cidade canela-verde, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Cobilândia, realiza sua festa junina neste sábado (3), a partir das 18h, na Igreja Matriz (Rua Brasilândia). Quadrilhas, danças e comidas típicas (elas nunca podem faltar) devem ditar a noite.

Na Serra, a festança já rola neste sábado (3), a partir das 19h, com o Arraiá do Restaurante Dona Nete, em Castelândia. Vai ter fogueira, comidas típicas (olha elas aí novamente) e caldinhos para esquentar o frio. A festa da Matriz São Francisco de Assis, em Parque Residencial Laranjeiras, também será realizada neste sábado (3).

E TEM MUITA FESTA

E o circuito dos arraiás só está começando. As festas devem seguir durante todo o mês e até seguir no mês de julho. Um exemplo é a tradicional Festa de São Pedro, que acontecerá entre os dias 30 de junho e 2 de julho, na Praça do Papa. A programação deve ser divulgada em breve pela Prefeitura de Vitória

Arraiá Cola-Colá promete Outro exemplo está em Colatina. Conforme publicado em "HZ" , o município vai reunir os diversos arraiás que aconteciam no município em um grande evento. Com isso, prepara uma competição de quadrilhas a ser realizado na área de eventos da Avenida Beira-Rio, entre 12 a 16 de julho. Opromete show nacionais e prêmios de até R$ 8 mil para os participantes. Abaixo você confere a programação completa.

Divulge seu arraiá em "HZ" Chegou a hora de pendurar as bandeirolas, pular fogueira e curtir as gostosuras das festas juninas/julinas! Se você faz parte da organização de algum arraiá no Espírito Santo, conte pra gente! Iremos divulgar as informações em um guia para que ninguém perca a festança. Para divulgar sua festa, basta acessar o link disponível na internet



CONFIRA ALGUNS ARRAIÁS

VITÓRIA

FESTA DE SÃO PEDRO

ONDE: na Praça do Papa - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória

QUANDO: de 30 de junho a 2 de julho

ATRAÇÕES: serão divulgadas em breve pela Prefeitura de Vitória





PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS

ONDE: Praça Jacobe Suaid, Mata da Praia



QUANDO: 16 e 17 de junho, a partir das 18h

16 e 17 de junho, a partir das 18h ATRAÇÕES: quadrilha e comidas típicas





quadrilha e comidas típicas SOCIEDADE PRAIANA DE ESTUDOS ESPÍRITAS

ONDE: Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia

Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia QUANDO: 17 de junho, às 18 horas

17 de junho, às 18 horas ATRAÇÕES: quadrilha e comidas típicas. Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia





quadrilha e comidas típicas. Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia PARÓQUIA SANTA LUZIA

ONDE: Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho

Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho QUANDO: Dia 1º de julho, a partir das 19 horas

Dia 1º de julho, a partir das 19 horas ATRAÇÕES: música, quadrilhas, comidas típicas e sorteios

VILA VELHA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA

ONDE: Igreja Matriz, Rua Brasilândia, Cobilândia)

Igreja Matriz, Rua Brasilândia, Cobilândia) QUANDO: Sábado (3), a partir das 18 horas

Sábado (3), a partir das 18 horas ATRAÇÕES: quadrilhas e comidas típicas





quadrilhas e comidas típicas ARRAIÁ BULEVÁ

ONDE: no estacionamento do boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha

no estacionamento do boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha QUANDO: A primeira etapa da festa será realizada até domingo (4). A segunda, entre os dias 8 a 11 de junho, sempre a partir das 17h, no Estacionamento externo do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca



A primeira etapa da festa será realizada até domingo (4). A segunda, entre os dias 8 a 11 de junho, sempre a partir das 17h, no Estacionamento externo do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca PROGRAMAÇÃO MUSICAL:

Sexta (2): Trio Capixaba

Trio Capixaba Sexta (2): Banda Trilha

Banda Trilha Sábado (3): Bárbara Greco

Bárbara Greco Sábado (3): No Class

No Class Domingo (4): Maik Sulivan

Maik Sulivan Domingo (4): Pele Morena

Pele Morena Quinta (8): Ph Dias

Ph Dias Sexta (9): Legado D' Luiz

Legado D' Luiz Sexta (9): Claudio Bocca

Claudio Bocca Sábado (10): Brunno Havengar

Brunno Havengar Sábado (10): Dona Fran

Dona Fran Domingo (11): Bayãozinho Havengar para os pequenos (atração Kids)

Bayãozinho Havengar para os pequenos (atração Kids) Domingo (11): Clube do Samba Vix (Samba do Mar e Terra)





Clube do Samba Vix (Samba do Mar e Terra) ARRAIÁ DO DIVERSÃO

ONDE: na Pracinha do Shopping Praia da Costa, no piso L1 - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha

na Pracinha do Shopping Praia da Costa, no piso L1 - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha QUANDO: 24 e 25 de junho, a partir das 17 horas, na Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

24 e 25 de junho, a partir das 17 horas, na Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha ATRAÇÕES: Arraiá infantil com quadrilha, recreação e oficinas com temática de festa junina. Entrada franca





Arraiá infantil com quadrilha, recreação e oficinas com temática de festa junina. Entrada franca COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA

ONDE: Rua Joana Folegatti, Olaria

Rua Joana Folegatti, Olaria QUANDO: Dia 1º de julho, às 18 horas.

Dia 1º de julho, às 18 horas. ATRAÇÕES: música ao vivo, quadrilhas e comidas típicas



SERRA

RESTAURNATE DONA NETE

ONDE: Rua Wilson César Nascimento Filho, 737, Castelândia



QUANDO: Sexta (2) e sábado (3), às 19h

Sexta (2) e sábado (3), às 19h ATRAÇÕES: fogueira e comida típica





fogueira e comida típica ESQUENTA ARRAIÁ DO MESTRE

ONDE: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra)

Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra) QUANDO E ATRAÇÕES : Dia 17 de junho, a partir das 19h, com show de Trio Forrozão. Essa é apenas uma prévia do Arraiá do Mestre, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de julho, com diversas outras atrações para toda a família. O espaço também está oferecendo gratuitamente oficinas infantis com temática de festa junina. Veja programação no site do estabelecimento





: Dia 17 de junho, a partir das 19h, com show de Trio Forrozão. Essa é apenas uma prévia do Arraiá do Mestre, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de julho, com diversas outras atrações para toda a família. O espaço também está oferecendo gratuitamente oficinas infantis com temática de festa junina. Veja programação no site do estabelecimento COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO

ONDE: Atrás do Centro de Convivência de Morada de Laranjeiras - Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras

Atrás do Centro de Convivência de Morada de Laranjeiras - Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras QUANDO: 17 de junho, às 18 horas

17 de junho, às 18 horas ATRAÇÕES: música, quadrilhas e comidas típicas





música, quadrilhas e comidas típicas MATRIZ SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ONDE: Primeira Avenida, 45, Parque Residencial Laranjeiras

Primeira Avenida, 45, Parque Residencial Laranjeiras QUANDO: Sábado (3), a partir das 19h. Primeira Avenida, 45, Parque Residencial Laranjeiras

Sábado (3), a partir das 19h. Primeira Avenida, 45, Parque Residencial Laranjeiras ATRAÇÕES: música, quadrilha e comidas típicas

CARIACICA

GRANDE FESTIVAL DE QUADRILHAS

QUANDO: Dia 16, a partir das 19h30, e nos dias 17 e 18, a partir das 17 horas.



ONDE: Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, em Jardim América

Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, em Jardim América ATRAÇÕES: as atrações serão definidas futuramente





FRATERNIDADE TABAJARA

ONDE: Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara

Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara QUANDO: Dia 24 de junho, a partir de 12 horas

Dia 24 de junho, a partir de 12 horas ATRAÇÕES: quadrilhas e comidas típicas





quadrilhas e comidas típicas RASTAPÉ DO MOXUARA

ONDE: Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica



Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica QUANDO E ATRAÇÕES: 16 de junho, show de Trio Forrozão, e 24 de junho, com show de Rickson Maioli





16 de junho, show de Trio Forrozão, e 24 de junho, com show de Rickson Maioli 1ª FESTA DA MELHOR IDADE

ONDE: Matrix Music Hall - Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco

Matrix Music Hall - Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco QUANDO: dia 16 de junho

dia 16 de junho ATRAÇÕES: show de Deco Bandeira Trio de Forró. Valores de ingressos a definir

COLATINA