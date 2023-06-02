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Arraiás começam a "esquentar" a Grande Vitória; confira programação

Eventos acontecem em espaços de festa e paróquias religiosas. Tradicional Festa de São Pedro, na Praça do Papa, e grandes festivais de quadrilha, em Colatina e Cariacica, estão garantidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 18:51

Festa Junina, arraiá
Festas Juninas chegam com tudo no ES Crédito: Shutterstock
Piscou e junho está aí! Com o mês, começa o circuito dos tradicionais (e deliciosos) arraiás, que prometem diversão, arrasta-pé, comidas deliciosas, quadrilhas, fogueiras e muito quentão para espantar o friozinho de um inverno que não tarda a chegar. (A programação completa está no fim da matéria)
E a festança já está rolando. Em Vila Velha, por exemplo, dá para curtir o "Arraiá Bulevá", no Shopping Boulevard. O "bafulê" acontece em duas etapas. A primeira segue até domingo (4) e a segunda será realizada de 8 a 11 de junho, também conhecido como próximo fim de semana. Tudo com entrada franca.
A programação foi pensada para toda a família, com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas e espaço kids, além de 14 shows. Neste fim de semana, se apresentam, por exemplo, Trio Capixaba, Pele Morena, Banda Trilha e Bárbara Greco (veja a programação no serviço abaixo). Outro ponto alto da festa será a praça de alimentação, com opções que vão de waffles artesanais a churrasco prime, com espaço, claro, para o melhor das comidas típicas de festa junina.
O Trio Capixaba é atração do
O Trio Capixaba é atração do "Arraiá Bulevá", no Shopping Boulevard, em VV Crédito: Instagram @forro_trio_capixaba
Também na cidade canela-verde, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Cobilândia, realiza sua festa junina neste sábado (3), a partir das 18h, na Igreja Matriz (Rua Brasilândia). Quadrilhas, danças e comidas típicas (elas nunca podem faltar) devem ditar a noite.
Na Serra, a festança já rola neste sábado (3), a partir das 19h, com o Arraiá do Restaurante Dona Nete, em Castelândia. Vai ter fogueira, comidas típicas (olha elas aí novamente) e caldinhos para esquentar o frio. A festa da Matriz São Francisco de Assis, em Parque Residencial Laranjeiras, também será realizada neste sábado (3).

E TEM MUITA FESTA

E o circuito dos arraiás só está começando. As festas devem seguir durante todo o mês e até seguir no mês de julho. Um exemplo é a tradicional Festa de São Pedro, que acontecerá entre os dias 30 de junho e 2 de julho, na Praça do Papa. A programação deve ser divulgada em breve pela Prefeitura de Vitória
Outro exemplo está em Colatina. Conforme publicado em "HZ", o município vai reunir os diversos arraiás que aconteciam no município em um grande evento. Com isso, prepara uma competição de quadrilhas a ser realizado na área de eventos da Avenida Beira-Rio, entre 12 a 16 de julho. O Arraiá Cola-Colá promete show nacionais e prêmios de até R$ 8 mil para os participantes. Abaixo você confere a programação completa.

Divulge seu arraiá em "HZ"

Chegou a hora de pendurar as bandeirolas, pular fogueira e curtir as gostosuras das festas juninas/julinas! Se você faz parte da organização de algum arraiá no Espírito Santo, conte pra gente! Iremos divulgar as informações em um guia para que ninguém perca a festança. Para divulgar sua festa, basta acessar o link disponível na internet

CONFIRA ALGUNS ARRAIÁS

VITÓRIA

  • FESTA DE SÃO PEDRO
  • ONDE: na Praça do Papa - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
  • QUANDO: de 30 de junho a 2 de julho
  • ATRAÇÕES: serão divulgadas em breve pela Prefeitura de Vitória

  • PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS
  • ONDE: Praça Jacobe Suaid, Mata da Praia
  • QUANDO: 16 e 17 de junho, a partir das 18h
  • ATRAÇÕES: quadrilha e comidas típicas

  • SOCIEDADE PRAIANA DE ESTUDOS ESPÍRITAS
  • ONDE: Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia
  • QUANDO: 17 de junho, às 18 horas
  • ATRAÇÕES: quadrilha e comidas típicas. Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia

  • PARÓQUIA SANTA LUZIA
  • ONDE: Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho
  • QUANDO: Dia 1º de julho, a partir das 19 horas
  • ATRAÇÕES: música, quadrilhas, comidas típicas e sorteios

VILA VELHA

  • PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA
  • ONDE:  Igreja Matriz, Rua Brasilândia, Cobilândia)
  • QUANDO: Sábado (3), a partir das 18 horas
  • ATRAÇÕES: quadrilhas e comidas típicas

  • ARRAIÁ BULEVÁ
  • ONDE: no estacionamento do boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
  • QUANDO: A primeira etapa da festa será realizada até domingo (4). A segunda, entre os dias 8 a 11 de junho, sempre a partir das 17h, no Estacionamento externo do Boulevard Shopping Vila Velha.  Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca
  • PROGRAMAÇÃO MUSICAL:
  • Sexta (2): Trio Capixaba
  • Sexta (2): Banda Trilha
  • Sábado (3): Bárbara Greco
  • Sábado (3): No Class
  • Domingo (4): Maik Sulivan
  • Domingo (4): Pele Morena
  • Quinta (8): Ph Dias
  • Sexta (9): Legado D' Luiz
  • Sexta (9): Claudio Bocca
  • Sábado (10): Brunno Havengar
  • Sábado (10): Dona Fran
  • Domingo (11): Bayãozinho Havengar para os pequenos (atração Kids)
  • Domingo (11): Clube do Samba Vix (Samba do Mar e Terra)

  • ARRAIÁ DO DIVERSÃO
  • ONDE: na Pracinha do Shopping Praia da Costa, no piso L1 - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha 
  • QUANDO: 24 e 25 de junho, a partir das 17 horas, na Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
  • ATRAÇÕES: Arraiá infantil com quadrilha, recreação e oficinas com temática de festa junina. Entrada franca

  • COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA
  • ONDE: Rua Joana Folegatti, Olaria
  • QUANDO: Dia 1º de julho, às 18 horas.
  • ATRAÇÕES: música ao vivo, quadrilhas e comidas típicas  

SERRA

  • RESTAURNATE DONA NETE
  • ONDE: Rua Wilson César Nascimento Filho, 737, Castelândia
  • QUANDO: Sexta (2) e sábado (3), às 19h
  • ATRAÇÕES: fogueira e comida típica

  • ESQUENTA ARRAIÁ DO MESTRE
  • ONDE: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra)
  • QUANDO E ATRAÇÕES:  Dia 17 de junho, a partir das 19h, com show de Trio Forrozão. Essa é apenas uma prévia do Arraiá do Mestre, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de julho, com diversas outras atrações para toda a família. O espaço também está oferecendo gratuitamente oficinas infantis com temática de festa junina. Veja programação no site do estabelecimento

  • COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO
  • ONDE: Atrás do Centro de Convivência de Morada de Laranjeiras - Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras
  • QUANDO: 17 de junho, às 18 horas
  • ATRAÇÕES: música, quadrilhas e comidas típicas  

  • MATRIZ SÃO FRANCISCO DE ASSIS
  • ONDE: Primeira Avenida, 45, Parque Residencial Laranjeiras
  • QUANDO: Sábado (3), a partir das 19h. Primeira Avenida, 45, Parque Residencial Laranjeiras
  • ATRAÇÕES: música, quadrilha e comidas típicas

CARIACICA

  • GRANDE FESTIVAL DE QUADRILHAS
  • QUANDO: Dia 16, a partir das 19h30, e nos dias 17 e 18, a partir das 17 horas.
  • ONDE: Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, em Jardim América
  • ATRAÇÕES: as atrações serão definidas futuramente

  • FRATERNIDADE TABAJARA
  • ONDE: Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara
  • QUANDO: Dia 24 de junho, a partir de 12 horas
  • ATRAÇÕES: quadrilhas e comidas típicas

  • RASTAPÉ DO MOXUARA
  • ONDE: Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
  • QUANDO E ATRAÇÕES: 16 de junho, show de Trio Forrozão, e 24 de junho, com show de Rickson Maioli

  • 1ª FESTA DA MELHOR IDADE
  • ONDE: Matrix Music Hall - Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco
  • QUANDO: dia 16 de junho
  • ATRAÇÕES: show de Deco Bandeira Trio de Forró. Valores de ingressos a definir

COLATINA

  • ARRAIÁ COLA-COLÁ
  • QUANDO: Entre os dias 12 e 16 de julho
  • ONDE: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio, com entrada franca
  • FIQUE LIGADO: As inscrições para as quadrilhas que desejam participar do evento estão apertas até 15 de junho. Para participar do processo seletivo, basta acessar o site

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