Arraiás começam a "esquentar" a Grande Vitória; confira programação

E TEM MUITA FESTA
Divulge seu arraiá em "HZ"
Chegou a hora de pendurar as bandeirolas, pular fogueira e curtir as gostosuras das festas juninas/julinas! Se você faz parte da organização de algum arraiá no Espírito Santo, conte pra gente! Iremos divulgar as informações em um guia para que ninguém perca a festança. Para divulgar sua festa, basta acessar o link disponível na internet
CONFIRA ALGUNS ARRAIÁS
VITÓRIA
- FESTA DE SÃO PEDRO
- ONDE: na Praça do Papa - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória
- QUANDO: de 30 de junho a 2 de julho
- ATRAÇÕES: serão divulgadas em breve pela Prefeitura de Vitória
- PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS
- ONDE: Praça Jacobe Suaid, Mata da Praia
- QUANDO: 16 e 17 de junho, a partir das 18h
- ATRAÇÕES: quadrilha e comidas típicas
- SOCIEDADE PRAIANA DE ESTUDOS ESPÍRITAS
- ONDE: Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia
- QUANDO: 17 de junho, às 18 horas
- ATRAÇÕES: quadrilha e comidas típicas. Rua Aleixo Netto, 40, Santa Lúcia
- PARÓQUIA SANTA LUZIA
- ONDE: Rua Vitalino dos Santos Valadares, 353, Barro Vermelho
- QUANDO: Dia 1º de julho, a partir das 19 horas
- ATRAÇÕES: música, quadrilhas, comidas típicas e sorteios
VILA VELHA
- PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA
- ONDE: Igreja Matriz, Rua Brasilândia, Cobilândia)
- QUANDO: Sábado (3), a partir das 18 horas
- ATRAÇÕES: quadrilhas e comidas típicas
- ARRAIÁ BULEVÁ
- ONDE: no estacionamento do boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha
- QUANDO: A primeira etapa da festa será realizada até domingo (4). A segunda, entre os dias 8 a 11 de junho, sempre a partir das 17h, no Estacionamento externo do Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca
- PROGRAMAÇÃO MUSICAL:
- Sexta (2): Trio Capixaba
- Sexta (2): Banda Trilha
- Sábado (3): Bárbara Greco
- Sábado (3): No Class
- Domingo (4): Maik Sulivan
- Domingo (4): Pele Morena
- Quinta (8): Ph Dias
- Sexta (9): Legado D' Luiz
- Sexta (9): Claudio Bocca
- Sábado (10): Brunno Havengar
- Sábado (10): Dona Fran
- Domingo (11): Bayãozinho Havengar para os pequenos (atração Kids)
- Domingo (11): Clube do Samba Vix (Samba do Mar e Terra)
- ARRAIÁ DO DIVERSÃO
- ONDE: na Pracinha do Shopping Praia da Costa, no piso L1 - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- QUANDO: 24 e 25 de junho, a partir das 17 horas, na Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
- ATRAÇÕES: Arraiá infantil com quadrilha, recreação e oficinas com temática de festa junina. Entrada franca
- COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA
- ONDE: Rua Joana Folegatti, Olaria
- QUANDO: Dia 1º de julho, às 18 horas.
- ATRAÇÕES: música ao vivo, quadrilhas e comidas típicas
SERRA
- RESTAURNATE DONA NETE
- ONDE: Rua Wilson César Nascimento Filho, 737, Castelândia
- QUANDO: Sexta (2) e sábado (3), às 19h
- ATRAÇÕES: fogueira e comida típica
- ESQUENTA ARRAIÁ DO MESTRE
- ONDE: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra)
- QUANDO E ATRAÇÕES: Dia 17 de junho, a partir das 19h, com show de Trio Forrozão. Essa é apenas uma prévia do Arraiá do Mestre, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de julho, com diversas outras atrações para toda a família. O espaço também está oferecendo gratuitamente oficinas infantis com temática de festa junina. Veja programação no site do estabelecimento
- COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO
- ONDE: Atrás do Centro de Convivência de Morada de Laranjeiras - Av. Copacabana, 14 - Morada de Laranjeiras
- QUANDO: 17 de junho, às 18 horas
- ATRAÇÕES: música, quadrilhas e comidas típicas
- MATRIZ SÃO FRANCISCO DE ASSIS
- ONDE: Primeira Avenida, 45, Parque Residencial Laranjeiras
- QUANDO: Sábado (3), a partir das 19h. Primeira Avenida, 45, Parque Residencial Laranjeiras
- ATRAÇÕES: música, quadrilha e comidas típicas
CARIACICA
- GRANDE FESTIVAL DE QUADRILHAS
- QUANDO: Dia 16, a partir das 19h30, e nos dias 17 e 18, a partir das 17 horas.
- ONDE: Rua José Himério, próximo ao Estádio da Desportiva, em Jardim América
- ATRAÇÕES: as atrações serão definidas futuramente
- FRATERNIDADE TABAJARA
- ONDE: Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara
- QUANDO: Dia 24 de junho, a partir de 12 horas
- ATRAÇÕES: quadrilhas e comidas típicas
- RASTAPÉ DO MOXUARA
- ONDE: Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
- QUANDO E ATRAÇÕES: 16 de junho, show de Trio Forrozão, e 24 de junho, com show de Rickson Maioli
- 1ª FESTA DA MELHOR IDADE
- ONDE: Matrix Music Hall - Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco
- QUANDO: dia 16 de junho
- ATRAÇÕES: show de Deco Bandeira Trio de Forró. Valores de ingressos a definir
COLATINA
- ARRAIÁ COLA-COLÁ
- QUANDO: Entre os dias 12 e 16 de julho
- ONDE: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio, com entrada franca
- FIQUE LIGADO: As inscrições para as quadrilhas que desejam participar do evento estão apertas até 15 de junho. Para participar do processo seletivo, basta acessar o site