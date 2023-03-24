De Alceu Valença a Pitty, Colatina anuncia mais de 10 shows nacionais em 2023

Alceu Valença, Thame e Thiago, Zeca Baleiro e Pitty vão cantar em Colatina neste ano Crédito: Divulgação e TV Globo

Colatina promete ser um roteiro forte de eventos em 2023, retomando uma rota forte de grandes festas realizadas no passado como a Festa do Cafona, Baile do Hawai e Fenaviola, que sempre levaram multidões ao município do Noroeste. Nesta quinta-feira (23), o prefeito Guerino Balestrassi apresentou aos munícipes o Calendário de Eventos da cidade e as atrações que vão compor suas programações. Serão mais de 10 shows nacionais com entrada gratuita até o fim do ano, com possibilidade de aumentar este número.

Alceu Valença, Zeca Baleiro, Revelação, Pitty, Thaeme e Thiago e Trio Forrozão são alguns dos nomes que estão confirmados. "Os contratos estão fechados e está tudo certo para gente ter ótimos eventos", disse o secretário municipal de Cultura, Adilson Vilaça, durante lançamento do Calendário de Eventos de Colatina.

Segundo o prefeito Guerino Balestrassi, o projeto vem sendo trabalhado desde 2021 e a proposta é fazer a cidade se tornar forte no turismo, aproveitando o movimento na economia que ele gera nas cidades, como acontece com Santa Teresa, Domingos Martins e Venda Nova. "Colatina está criando uma identidade mais forte que é onde a gente deve brilhar. A cultura e o empreendedorismo local é o que pode nos levar a ser uma das melhores cidades do Espírito Santo".

O calendário não será feito apenas de shows, terão eventos gastronômicos, esportivos, de ciência e tecnologia, meio ambiente e agricultura. Tudo começa com a Vila da Páscoa, inaugurada nesta sexta-feira (24). O evento Épico vai trazer a tecnologia em discussão, assim como jornadas de start-ups, campeonatos de futebol, entre outros.

"Vamos trazer muitas atividades e uma das atrações é bem interessante sua história. O último show profissional do Belchior foi em Colatina, em 2007. Agora vamos trazer de volta a sua música com a sua filha, Vannick Belchior, que está iniciando a carreira", conta Guerino.

Os eventos divulgados nesta quinta (23) são os que serão realizados totalmente pela prefeitura, o que não entraria no calendário os tradicionais Baile do Hawaii e Festa do Cafona, produzidos por iniciativa privada. Mas a administração se mostrou totalmente aberta a parcerias com empresários do ramo de eventos oferecendo apoio para seus shows, festas e projetos, uma vez que eles movimentam a economia da cidade. Com a parceria fechada, estes eventos passam a integrar também o calendário já disponível no site da Prefeitura de Colatina.

MAIOR ARRAIÁ DO ES

A proposta da cidade também é realizar o maior arraiá do Espírito Santo. Inspirados nas Festa de São Pedro e no Festival de Arraiás, que ocorreram em Vitória, Colatina apresentou na noite o Arraiá Cola-Colá, que promete ter disputa de quadrilhas das comunidades de todo o município, show de Trio Forrozão e até bonecões no estilo de Olinda, em Pernambuco.

"Vamos começar nosso arraiá modestamente nos adaptando aos da Paraíba. Teremos concurso de quadrilhas. Nossas equipes já estão passando nas comunidades falando com os líderes comunitários. Terá uma boa disputa com premiação. Vamos também lançar os bonecões do Arraiá Cola-Colá que vão representar personalidades da cidade como Dona Colatina. Serão seis bonecões: três homens e três mulheres", detalha o secretário de Cultura.

Claro que o Festival Nacional de Viola (Fenaviola) também está no calendário. Sua atração garantida é Zeca Baleiro, que tocará de graça em Itapina, entre 8 a 10 de junho. Por falar no distrito, ele ganhará um festival de forró em outubro com Dona Zefa, Trio Virgulino e Bicho de Pé. O Expocol também terá show nacional com Renato Teixeira.

Mas o grande e esperado evento para o ano é a Festa da Cidade, que terá cinco shows nacionais nos seus cinco dias de realização. "Deixamos claro que em todos os eventos realizados na cidade teremos também artistas capixabas para incentivarmos a cultura local", destacou Guerino.