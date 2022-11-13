Bar do Gerumim é o grande vencedor do Roda de Boteco Colatina

O Bar do Gerumim foi o grande vencedor do Roda de Boteco Colatina. A premiação dos melhores bares, botecos e garçons da edição colatinense do festival foi realizada no sábado (12), durante a festa Botecão, na Arena North Star, no Noroeste do Estado.
O Gerumim conquistou o primeiro lugar na premiação dos bares e botecos com o petisco Qual dos dois?, feito de tendão bovino e linguiça defumada no feijão, acompanhado por farofa na manteiga.
O segundo lugar ficou com o Bar do Melotti, representado pelo petisco Delizia d'torre: camadas de polenta e linguiça cobertas com queijo parmesão grelhado e acompanhadas por geleia de abacaxi e pimenta e creme de queijo.
O terceiro colocado, Bar do Garrucha, participou com o Lascado de Carne Seca (carne seca desfiada preparada na manteiga de garrafa com cebola roxa e servida com massa de aipim temperada, farofinha, vinagrete e chimichurri).
Na categoria Melhor Garçom, o campeão de votos foi Anízio, do Bar do Gerumim, que receberá R$ 1 mil como prêmio. Diego, do Paiol Bar, ficou em segundo lugar e faturou R$ 750. Em terceiro, Dangelo, do Cheiro Verde Restaurante, foi premiado com R$ 500.
COMO FICOU A PREMIAÇÃO DO RODA DE BOTECO COLATINA
MELHOR BAR/BOTECO
- Bar do Gerumim (Qual dos Dois?)
- Bar do Melotti (Delizia d'torre)
- Bar do Garrucha (Lascado de carne seca)
MELHOR GARÇOM
- Anízio, do Bar do Gerumim
- Diego, do Paiol Bar
- Dangelo, do Cheiro Verde Restaurante
VOTAÇÃO POPULAR
O Roda de Boteco Colatina 2022 foi realizado entre os dias 7 de outubro e 6 de novembro em 19 estabelecimentos da cidade, no Noroeste do Estado.
A edição colatinense foi a terceira a acontecer neste ano, que começou com o Roda de Boteco Cachoeiro, em maio, e teve na sequência o Roda de Boteco Grande Vitória, durante o mês de junho.
No Roda de Colatina, os petiscos criados pelos estabelecimentos foram vendidos ao preço único de R$ 39,90 e submetidos à avaliação do público nos quesitos "sabor e originalidade do prato", "atendimento dos garçons", "limpeza do ambiente" e "temperatura das bebidas".
A festa de encerramento, o Botecão, reuniu todos os 19 bares e botecos participantes na Arena North Star, no Bairro Barbados, em Colatina, com shows de Pedrinho do Cavaco, Grupo Samba 027, Samba DL e Victor & Sander.