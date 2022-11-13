Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festival gastronômico

Bar do Gerumim é o grande vencedor do Roda de Boteco Colatina

Bar do Melotti e Bar do Garrucha conquistaram segundo e terceiro lugares, respectivamente. Resultado foi anunciado sábado (12), durante o Botecão
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 07:00

O Bar do Gerumim foi o grande vencedor do Roda de Boteco Colatina. A premiação dos melhores bares, botecos e garçons da edição colatinense do festival foi realizada no sábado (12), durante a festa Botecão, na Arena North Star, no Noroeste do Estado.   
O Gerumim conquistou o primeiro lugar na premiação dos bares e botecos com o petisco Qual dos dois?, feito de tendão bovino e linguiça defumada no feijão, acompanhado por farofa na manteiga. 
Roda de Boteco Colatina 2022: Qual dos Dois? - Bar do Gerumim
Petisco do Bar do Gerumim leva tendão bovino e linguiça no feijão Crédito: Divulgação/Olho Gordo
O segundo lugar ficou com o Bar do Melotti, representado pelo petisco Delizia d'torre: camadas de polenta e linguiça cobertas com queijo parmesão grelhado e acompanhadas por geleia de abacaxi e pimenta e creme de queijo.     
Roda de Boteco Colatina 2022: Delizia d’torre - Bar do Melotti
Delizia d’torre, do Bar do Melotti, tem inspiração italiana Crédito: Divulgação/Olho Gordo
O terceiro colocado, Bar do Garrucha, participou com o Lascado de Carne Seca (carne seca desfiada preparada na manteiga de garrafa com cebola roxa e servida com massa de aipim temperada, farofinha, vinagrete e chimichurri).
Roda de Boteco Colatina 2022: Lascado de Carne Seca do Garruch - Bar do Garrucha
Lascado de Carne Seca do Bar do Garrucha ficou em terceiro Crédito: Divulgação/Olho Gordo
Na categoria Melhor Garçom, o campeão de votos foi Anízio, do Bar do Gerumim, que receberá R$ 1 mil como prêmio. Diego, do Paiol Bar, ficou em segundo lugar e faturou R$ 750. Em terceiro, Dangelo, do Cheiro Verde Restaurante, foi premiado com R$ 500. 

COMO FICOU A PREMIAÇÃO DO RODA DE BOTECO COLATINA

MELHOR BAR/BOTECO
  1. Bar do Gerumim (Qual dos Dois?)
  2. Bar do Melotti (Delizia d'torre)
  3. Bar do Garrucha (Lascado de carne seca)
MELHOR GARÇOM
  1. Anízio, do Bar do Gerumim
  2. Diego, do Paiol Bar
  3. Dangelo, do Cheiro Verde Restaurante

VOTAÇÃO POPULAR

O Roda de Boteco Colatina 2022 foi realizado entre os dias 7 de outubro e 6 de novembro em 19 estabelecimentos da cidade, no Noroeste do Estado. 
A edição colatinense foi a terceira a acontecer neste ano, que começou com o Roda de Boteco Cachoeiro, em maio, e teve na sequência o Roda de Boteco Grande Vitória, durante o mês de junho.  
No Roda de Colatina, os petiscos criados pelos estabelecimentos foram vendidos ao preço único de R$ 39,90 e submetidos à avaliação do público nos quesitos "sabor e originalidade do prato", "atendimento dos garçons", "limpeza do ambiente" e  "temperatura das bebidas". 
A festa de encerramento, o Botecão, reuniu todos os 19 bares e botecos participantes na Arena North Star, no Bairro Barbados, em Colatina, com shows de Pedrinho do Cavaco, Grupo Samba 027, Samba DL e Victor & Sander.  

Veja Também

Festival da Casquinha de Siri agita o feriado na Ilha das Caieiras

Petisco para a Copa: crocante de arroz com guacamole e camarão

10 cervejas imperdíveis de países da Copa do Mundo Catar 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Colatina Roda de Boteco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados