Bar do Gerumim é o grande vencedor do Roda de Boteco Colatina

O Bar do Gerumim foi o grande vencedor do Roda de Boteco Colatina. A premiação dos melhores bares, botecos e garçons da edição colatinense do festival foi realizada no sábado (12), durante a festa Botecão, na Arena North Star, no Noroeste do Estado.

O Gerumim conquistou o primeiro lugar na premiação dos bares e botecos com o petisco Qual dos dois?, feito de tendão bovino e linguiça defumada no feijão, acompanhado por farofa na manteiga.

Petisco do Bar do Gerumim leva tendão bovino e linguiça no feijão Crédito: Divulgação/Olho Gordo

O segundo lugar ficou com o Bar do Melotti, representado pelo petisco Delizia d'torre: camadas de polenta e linguiça cobertas com queijo parmesão grelhado e acompanhadas por geleia de abacaxi e pimenta e creme de queijo.

Delizia d’torre, do Bar do Melotti, tem inspiração italiana Crédito: Divulgação/Olho Gordo

O terceiro colocado, Bar do Garrucha, participou com o Lascado de Carne Seca (carne seca desfiada preparada na manteiga de garrafa com cebola roxa e servida com massa de aipim temperada, farofinha, vinagrete e chimichurri).

Lascado de Carne Seca do Bar do Garrucha ficou em terceiro Crédito: Divulgação/Olho Gordo

Na categoria Melhor Garçom, o campeão de votos foi Anízio, do Bar do Gerumim, que receberá R$ 1 mil como prêmio. Diego, do Paiol Bar, ficou em segundo lugar e faturou R$ 750. Em terceiro, Dangelo, do Cheiro Verde Restaurante, foi premiado com R$ 500.

COMO FICOU A PREMIAÇÃO DO RODA DE BOTECO COLATINA

MELHOR BAR/BOTECO

Bar do Gerumim (Qual dos Dois?) Bar do Melotti (Delizia d'torre) Bar do Garrucha (Lascado de carne seca)

MELHOR GARÇOM

Anízio, do Bar do Gerumim Diego, do Paiol Bar Dangelo, do Cheiro Verde Restaurante

VOTAÇÃO POPULAR

O Roda de Boteco Colatina 2022 foi realizado entre os dias 7 de outubro e 6 de novembro em 19 estabelecimentos da cidade, no Noroeste do Estado.

No Roda de Colatina, os petiscos criados pelos estabelecimentos foram vendidos ao preço único de R$ 39,90 e submetidos à avaliação do público nos quesitos "sabor e originalidade do prato", "atendimento dos garçons", "limpeza do ambiente" e "temperatura das bebidas".