Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menu da semana

Petisco para a Copa: crocante de arroz com guacamole e camarão

Vai receber os amigos em casa para assistir aos jogos da Copa do Mundo? Então fique de olho nessa dica cheia de estilo e sabor

Públicado em 

11 nov 2022 às 08:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Crocante de arroz com guacamole e camarão é uma receita de petisco para quem já entrou no clima da Copa do Mundo.
Se você vai receber os amigos em casa para assistir aos jogos, essa dica tem tudo para fazer sucesso.
O crocante (ou crispy) de folha de arroz é um ingrediente curinga na cozinha.
Quando frito, além de ficar pronto em poucos segundos, ele é bastante versátil. Pode ser usado nas mais diversas receitas, principalmente nas de entradinhas.
A combinação de texturas e sabores que mostro no vídeo é surpreendente, assim como o frescor dos temperos, e esse petisco tem apelo visual de sobra. Assista ao passo a passo: 

CROCANTE DE ARROZ COM GUACAMOLE E CAMARÃO

Crocante de arroz com guacamole e camarão, por Pedro Kucht
O crocante feito com folha de arroz fica pronto em poucos segundos Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 2 folhas de papel de arroz
  • 300g de camarão pequeno ou médio
  • 3 abacates do tipo avocado
  • 1/2 cebola roxa
  • 2 limões
  • 1 dente de alho
  • Coentro a gosto
  • 4 colheres (sopa) de azeite
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Sal
  • Óleo para fritar

Veja Também

Toast de polvo na manteiga de alho confit é uma ótima entradinha

Veja receita de ceviche vegano de banana-da-terra com castanhas

Burrata com massa folhada é uma entrada prática e surpreendente

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados