Petisco para a Copa: crocante de arroz com guacamole e camarão

Crocante de arroz com guacamole e camarão é uma receita de petisco para quem já entrou no clima da Copa do Mundo.

Se você vai receber os amigos em casa para assistir aos jogos, essa dica tem tudo para fazer sucesso.

O crocante (ou crispy) de folha de arroz é um ingrediente curinga na cozinha.

Quando frito, além de ficar pronto em poucos segundos, ele é bastante versátil. Pode ser usado nas mais diversas receitas, principalmente nas de entradinhas.

A combinação de texturas e sabores que mostro no vídeo é surpreendente, assim como o frescor dos temperos, e esse petisco tem apelo visual de sobra. Assista ao passo a passo:

CROCANTE DE ARROZ COM GUACAMOLE E CAMARÃO

O crocante feito com folha de arroz fica pronto em poucos segundos Crédito: Hugo Boniolo