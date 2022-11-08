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Reduto das desfiadeiras

Festival da Casquinha de Siri agita o feriado na Ilha das Caieiras

Evento acontece de 12 a 15 de novembro, em frente ao Museu do Pescador, com shows gratuitos e casquinha a R$ 25 nas barracas e restaurantes
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 15:59

Casquinha de siri preparada por Eliana Santos, chef na Ilha das Caieiras
Casquinha de siri será vendida a R$ 25, com direito a farofa e vinagrete Crédito: Leo Silveira/Comunicação PMV
O Festival da Casquinha de Siri chega à sua segunda edição na Ilha das Caieiras, em Vitória, reunindo barraquinhas de comidas típicas, praça de alimentação e shows musicais de 12 a 15 de novembro. O evento é aberto ao público.
Durante esses quatro dias, das 11h às 18h, a casquinha de siri será vendida a um preço fixo nos restaurantes locais e nas 28 barraquinhas do festival: R$ 25 a porção individual com farofa e vinagrete ou R$ 30 com farofa, vinagrete e arroz.
No sábado, no domingo e na terça, feriado de 15 de novembro, samba, axé  e sertanejo darão o tom dos shows no palco do evento, que concentra suas atrações ao longo da Rua Felicidade Correia dos Santos, em frente ao Museu do Pescador.

R$ 25

É O PREÇO DA CASQUINHA NO FESTIVAL
Além das barracas com quitutes da culinária capixaba, como mariscada, moquequinha, pastel de camarão e quibe de frutos do mar, haverá expositores convidados, com outras especialidades gastronômicas. "Vamos ter cerveja artesanal de Goiabeiras, acarajé, cocadas, churrasquinho e macarrão na chapa", adianta a presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras, Eliana Santos. 

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Sábado (12): 
  • 12h - Grupo Responsa (samba)
  • 15h - Lucas Lacerda (sertanejo)
Domingo (13):
  • 12h - Grupo Viralizou (pagode)
  • 15h - May Santos (sertanejo)
Segunda-feira (14):
  • 12h - Banda da Guarda Municipal
  • 15h - Pâmela Moreira (sertanejo)
Terça-feira (15):
  • 12h - Paulão do Cavaco (samba)
  • 13h45 - Milena Nazaro (sertanejo)
  • 16h - Banda Obatalá (axé)
2º FESTIVAL DA CASQUINHA DE SIRI
Quando: de 12 a 15 de novembro de 2022, das 11h às 18h.
Onde: Ilha das Caieiras. Rua Felicidade Corrêa dos Santos (em frente ao Museu do Pescador, Ilha das Caieiras, Vitória.
Realização: Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).
Mais informações: (27) 98848-5249.
Entrada gratuita.

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