Festival da Casquinha de Siri agita o feriado na Ilha das Caieiras

de 12 a 15 de novembro de 2022, das 11h às 18h.

Ilha das Caieiras. Rua Felicidade Corrêa dos Santos (em frente ao Museu do Pescador, Ilha das Caieiras, Vitória.

Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Ilha das Caieiras com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV).

(27) 98848-5249.