Happy hour com vista: saiba onde comer e beber na CasaCor ES

A vista exuberante da Baía de Vitória no 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, é novamente parte do cenário da CasaCor ES. Até 18 de dezembro, a famosa mostra de arquitetura e decoração vai dedicar cinco de seus ambientes à gastronomia. Nesses espaços, os visitantes poderão almoçar, jantar, curtir o happy hour ou fazer eventos e confraternizações.
Restaurante, drink bar, café, beach club e lounge gourmet compõem a área gastronômica da CasaCor ES 2022. Os interessados em realizar eventos e confraternizações com até 100 convidados terão 50% de desconto na bilheteria para conhecer os ambientes (oferta válida para grupos acima de dez pessoas). O ingresso custa R$ 80 (inteira) ou R$ 40 (meia).
O acesso à área gastronômica é liberado, ou seja, não é cobrada entrada caso o visitante queira apenas comer ou beber nesses ambientes e não visitar o restante da mostra, que funciona de terça a sábado, das 14h às 21h, e das 12h às 19h aos domingos e feriados. Para mais informações, entre em contato com o escritório da Casacor pelo Whatsapp (27) 99293-7905.
No Restaurante, criado pela arquiteta e design de interiores Alessandra Cohen, o menu elaborado pelo Centro de Convenções de Vila Velha (CCVV) traz itens como steak tartare com chips de tubérculos (R$ 49), arancini de funghi com emulsão de shoyu e gergelim (R$ 32) e um menu fechado composto de salada, prato principal e sobremesa (R$ 89 por pessoa). Os pratos são servidos de terça a sábado, das 18h às 22h, e domingo e feriados das 12h às 19h.
O Café da Casa, projetado pela arquiteta Renata Tristão, serve quitutes e bebidas do Café Lorenzon. Entre os destaques, bolo brigadeiro, gelado na taça com frutas e cobertura quente de chocolate (R$ 19,90) e eggs benedict com farofa de bacon (R$ 37,90). O café funciona de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingo e feriados das 12h às 19h.
Gastronomia na CasaCor ES 2022
O Drink Bar, assinado pela arquiteta e urbanista Larissa Villaschi, é operado pelo Tekoá, bar de alta coquetelaria que será inaugurado na Curva Jurema. Na carta de Renan Guerreiro há combinações autorais como o Aluá (vermute de caju com 4 Ervas tônica) e o Cajazero (uísque, gastric de cajá, limão e gengibre), além dos clássicos caipirinha, negroni, boulevardier e cosmopolitan. O atendimento no bar é de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingo e feriados das 12h às 19h.
No Beach Club da arquiteta Vivyan Modesto, ao estilo pé na areia, um atrativo é a Cervejaria Barba Ruiva (de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingo e feriados das 12h às 19h), e no Lounge Gourmet, comandado pelo chef Daniel de Castro, destacam-se as trufas de cupim (R$ 49,90) e o arroz de polvo (R$ 94,90). O lounge funciona de terça a sexta, das 15h às 22h; sábado, das 14h às 22h, e domingo e feriados das 12h às 19h.
NOVO DELIVERY JAPONÊS EM VITÓRIA
A partir das 18h de sexta-feira (4), começa a funcionar em Vitória um novo delivery de comida japonesa, o Sushi Rão. A unidade da franquia carioca ficará na Avenida Leitão da Silva, em Gurigica.
As entregas serão feitas apenas na Capital, nos bairros Andorinhas, Enseada do Suá, Santa Helena, Santa Luíza, Itararé, Bonfim, Consolação, Nazareth, Monte Belo, Bento Ferreira, Forte São João, Praia do Canto, Barro Vermelho, Praia do Suá, Pontal de Camburi, Jardim da Penha, Santa Luzia e Ilha do Boi.
O cardápio completo pode ser conferido na loja dentro do app iFood ou diretamente neste link: bit.ly/cardapiosushirao.
FEIJOADA COM SAMBA NA SERRA
A Feijoada Vip é a atração do próximo sábado (13), das 12h às 16h, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Além de feijoada completa e espaço para recreação infantil, o evento terá samba ao vivo com Sué e Samba Junior.
O bufê de feijoada é livre e inclui também acompanhamentos e bebidas (sucos, refrigerantes, vinho, batidinhas e chope). Os valores dos ingressos são: R$ 150 (1º lote/individual), R$ 60 (crianças de 7 a 12 anos) e R$ 30 (crianças de 2 a 6 anos), à venda pelo site LeBillet.
O Steffen Centro de Eventos fica na Rodovia ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra. Mais informações pelo Whatsapp (27) 99994-6535.
Correção
04/11/2022 - 4:19
O nome do bartender responsável pela carta de coquetéis do Drink Bar da CasaCor é Renan Guerreiro, e não Figueiredo, como havia sido publicado. O texto foi corrigido.