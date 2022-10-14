Confeitaria sem glúten em Vitória serve de brownie a coxinha

Criada há dez anos em Vitória como brigadeiria, a Dedo de Moça é hoje uma das raras (senão a única) confeitarias livres de glúten existentes no Estado.

Todos os seus doces e salgados, até mesmo os que tradicionalmente levariam farinha de trigo no preparo, não contêm a substância.

Com uma loja no setor de embarque do Aeroporto de Vitória desde dezembro de 2020, a marca chegou recentemente à Praia do Canto, em um espaço na Rua Aleixo Netto, 780.

Para aproximadamente 1% da população mundial, diagnosticada com a doença celíaca (quando o glúten não é bem aceito pelo intestino), a existência de locais assim, onde se pode comer sem receio bolos, brownies, empadas e até coxinhas, é uma notícia e tanto.

Torta brownie de pistache: gostosura sem glúten Crédito: Fabricio Sthel

"Mas não é porque é sem glúten que não é bom, muito pelo contrário", afirma a chef e proprietária, Vanessa Bernardi, que é celíaca. "Criei a Dedo de Moça mais pelas minhas filhas, Julia e Isadora, que também são celíacas. Sempre viajei com elas levando mochila de comida, porque não podíamos frequentar restaurantes e cafés", conta.

A lista de gostosuras produzidas na casa inclui minibolo de cenoura com piscininha de brigadeiro, torta brownie, bolo gelado de coco, tortinha de limão, rocambole de prestígio, pudim, alfajor, nhá benta, macaron, balinha de brigadeiro, fudge e cookie, só para citar alguns doces. O brigadeiro, carro-chefe da marca, custa entre R$ 4 e R$ 8.

Na ala dos salgados, destacam-se as coxinhas feitas com massa de aipim, que custam a partir de R$ 16, mas tem ainda misto, sanduíche, empada e quiche - e alguns itens também não contêm lactose. A banoffee, queridinha do momento, lidera os pedidos, e a cheesecake de nozes com caramelo e chocolate 70% cacau (R$ 28 a fatia) é uma exclusividade que faz sucesso.

A confeitaria terá uma terceira unidade na Capital, em Bento Ferreira, mas ainda não há data prevista para a inauguração. Mais informações: (27) 99837-4903 e @brigadeirosdedodemoca (Instagram).

CAFETERIA REABRE MAIOR E COM NOVIDADES EM JARDIM CAMBURI

A padaria artesanal, confeitaria e cafeteria Olima, em Vitória, acaba de ampliar sua loja, em Jardim Camburi.

Com a reabertura do espaço nesta quinta (13), vieram também novidades no cardápio: Fraisier (base de biscoito francês, recheio cremoso de morango, ganache de baunilha e morangos frescos) e fatia de brownie com ganaches de chocolate toffee e de baunilha, coberta com chocolate.

Nova área interna do café Olima Crédito: Reprodução/Instagram @olima.culinaria

A capacidade do local, tanto de produção como de atendimento, dobrou. O espaço agora conta com 35 lugares, distribuídos entre o salão climatizado e a calçada. O funcionamento permanece de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados e domingos, das 8h às 15h. Av. Gov. Eurico Rezende, 40. (27) 99789-7807.