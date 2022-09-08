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Pitadas

Bar carioca de petiscos no espeto é inaugurado em Vitória

Espetto Carioca fica em um shopping na Enseada do Suá. Veja também a programação gastronômica da feira RuralturES, em Venda Nova
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 10:00

Espetinhos da rede Espetto Carioca, que inaugurou um restaurante no Shopping Vitória
Frango à parmegiana, porco BBQ e camarão são espetos premium Crédito: KB Comunicação/Divulgação
A rede Espetto Carioca acaba de inaugurar sua primeira unidade capixaba. O bar e restaurante, que tem espetos como carro-chefe, fica na praça de alimentação do Shopping Vitória e terá opções tanto para happy hour quanto para almoço e jantar.
Funcionando desde terça-feira (6), o Espetto de Vitória é a 42ª loja da franquia a operar no país.
Fundada em 2011, a rede se propõe a levar ao público o lifestyle carioca por meio de espetinhos, sanduíches e parmegianas, só para citar algumas especialidades. 
O cardápio inclui mais de 30 variedades de espeto de fabricação própria, que vão dos cortes tradicionais aos itens premium, passando por carnes exóticas e opções vegetarianas e veganas. Destaque para os sabores frango à parmegiana, porco ao barbecue e camarão à milanesa.

Espetto Carioca

Mensalmente, são consumidos mais de 150 mil espetos em todas as lojas da rede, que é considerada uma das maiores do Brasil nesse segmento. Os preços variam de R$ 11,95 a R$ 26,95 cada um, já com vinagrete e farofa.  
Baião de dois, estrogonofe, picadinho, camarão cremoso, hambúrguer, arroz de cupim, feijoada e sanduíche de coração completam a carta, que inclui ainda chope e uma ampla variedade de drinques. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @espettocarioca.vitoria (Instagram). 

GELATO PARA FÃS DE PISTACHE 

A Bacio di Latte, que conta com lojas em Vitória e Vila Velha, acaba de incluir um novo sabor de gelato no cardápio fixo: o Mousse di Pistacchio. "Buscamos uma textura cremosa e aerada, como a da musse, e adicionamos uma calda crocante de pistache" detalha o chef da rede, Oliver Kirkham. 
Na gelateria, o Mousse di Pistacchio poderá ser degustado no formato de casquinha ou copinho (a partir de R$ 15,90), milkshake e como acompanhamento de sobremesas e até de café. O sabor também está disponível no delivery (iFood). Mais informações: @baciodilatte (Instagram). 
Gelato Mousse di Pistacchio da Bacio di Latte
Mousse di Pistacchio: textura aerada e calda crocante Crédito: Baccio di Latte/Divulgação

VINAGRES PARA COZINHEIROS EXIGENTES  

A Casa Madeira lançou uma nova linha de produtos para quem quer incrementar as experiências gastronômicas. O Vinagre Balsâmico e os Vinagres de Vinho Fino têm a assinatura do grupo Famiglia Valduga e podem ser usados em diversos preparos, como canapés, entradinhas, saladas, carnes e até em sobremesas.
De consistência encorpada, aroma amadeirado e sabor levemente agridoce, o Balsâmico é elaborado a partir do vinagre de vinho tinto envelhecido por longos anos em barricas de carvalho. 
Vinagres gourmet da Casa da Madeira
Vinagres de vinho fino: lançamento em três versões Crédito: Casa da Madeira/Divulgação
Já os Vinagres de Vinho Fino são feitos de uvas viníferas europeias, as mesmas usadas nos vinhos da Casa Valduga, e estão à venda em três versões: Chardonnay (branco), Cabernet Sauvignon (rosé) e Merlot (tinto).
Os produtos podem ser adquiridos no e-commerce da Casa da Madeira.

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