Bar carioca de petiscos no espeto é inaugurado em Vitória

A rede Espetto Carioca acaba de inaugurar sua primeira unidade capixaba. O bar e restaurante, que tem espetos como carro-chefe, fica na praça de alimentação do Shopping Vitória e terá opções tanto para happy hour quanto para almoço e jantar.
Funcionando desde terça-feira (6), o Espetto de Vitória é a 42ª loja da franquia a operar no país.
Fundada em 2011, a rede se propõe a levar ao público o lifestyle carioca por meio de espetinhos, sanduíches e parmegianas, só para citar algumas especialidades.
O cardápio inclui mais de 30 variedades de espeto de fabricação própria, que vão dos cortes tradicionais aos itens premium, passando por carnes exóticas e opções vegetarianas e veganas. Destaque para os sabores frango à parmegiana, porco ao barbecue e camarão à milanesa.
Espetto Carioca
Mensalmente, são consumidos mais de 150 mil espetos em todas as lojas da rede, que é considerada uma das maiores do Brasil nesse segmento. Os preços variam de R$ 11,95 a R$ 26,95 cada um, já com vinagrete e farofa.
Baião de dois, estrogonofe, picadinho, camarão cremoso, hambúrguer, arroz de cupim, feijoada e sanduíche de coração completam a carta, que inclui ainda chope e uma ampla variedade de drinques. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @espettocarioca.vitoria (Instagram).
GELATO PARA FÃS DE PISTACHE
A Bacio di Latte, que conta com lojas em Vitória e Vila Velha, acaba de incluir um novo sabor de gelato no cardápio fixo: o Mousse di Pistacchio. "Buscamos uma textura cremosa e aerada, como a da musse, e adicionamos uma calda crocante de pistache" detalha o chef da rede, Oliver Kirkham.
Na gelateria, o Mousse di Pistacchio poderá ser degustado no formato de casquinha ou copinho (a partir de R$ 15,90), milkshake e como acompanhamento de sobremesas e até de café. O sabor também está disponível no delivery (iFood). Mais informações: @baciodilatte (Instagram).
VINAGRES PARA COZINHEIROS EXIGENTES
A Casa Madeira lançou uma nova linha de produtos para quem quer incrementar as experiências gastronômicas. O Vinagre Balsâmico e os Vinagres de Vinho Fino têm a assinatura do grupo Famiglia Valduga e podem ser usados em diversos preparos, como canapés, entradinhas, saladas, carnes e até em sobremesas.
De consistência encorpada, aroma amadeirado e sabor levemente agridoce, o Balsâmico é elaborado a partir do vinagre de vinho tinto envelhecido por longos anos em barricas de carvalho.
Já os Vinagres de Vinho Fino são feitos de uvas viníferas europeias, as mesmas usadas nos vinhos da Casa Valduga, e estão à venda em três versões: Chardonnay (branco), Cabernet Sauvignon (rosé) e Merlot (tinto).
Os produtos podem ser adquiridos no e-commerce da Casa da Madeira.