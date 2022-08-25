Novo bar de Vila Velha tem happy hour com chope e música ao vivo

Bar construído em contêineres fica na Avenida Champagnat Crédito: Dona Penha/Divulgação

O mais novo bar de Vila Velha fica em uma esquina supermovimentada, no cruzamento da Avenida Champagnat com a Rua Inácio Higino, na Praia da Costa. É o Dona Penha Botequim, focado no happy hour regado a chope, drinques, comida de boteco, carnes na brasa e música ao vivo.

O nome é uma referência não só ao Convento da Penha, avistado do local, mas também à avó dos proprietários Maria da Penha Figueiredo, de 96 anos. "Ela sempre cozinhou muito bem e é festeira. É uma homenagem afetiva", conta o sócio Flávio Possa, que comanda o estabelecimento com o irmão, Felipe.

A estrutura, toda feita de contêineres, conta com dois pavimentos e três ambientes. No térreo estão o bar, com torneiras de chope artesanal e ilha de drinques, e o palco para apresentações de músicos e DJs. O deque, no segundo andar, é o mais concorrido.

Carne na brasa, fritas, farofa e vinagrete: especialidade da casa Crédito: Dona Penha/Divulgação

No cardápio, as carnes na brasa (a partir de R$ 47,90, com fritas, farofa e vinagrete) dividem espaço com petiscos (desde filé com fritas até clássicos de boteco, como moela e torresmo), moquecas (a partir de R$ 99,90) e arroz de frutos do mar (R$ 89,90 para até três pessoas).

A carta de drinques é bem sortida e traz combinações autorais, como o Dona Penha, à base de vinho tinto, gim, triple-sec, club soda e uva confit, e o Espírito Livre: vodca, cítricos, vermute, morango, pitaya, limão, água tônica e canela melada (R$ 35 cada um).

A música rola de quinta a sábado, a partir das 20h, e as atrações vão da eletrônica ao pop rock, passando por samba, MPB e sertanejo. O couvert artístico varia de R$ 10 a R$ 20 por pessoa.

Espírito Livre e Dona Penha: drinques autorais custam R$ 35 Crédito: Dona Penha/Divulgação

Em setembro, o Dona Penha Botequim terá novidades no menu e abrirá também para almoço aos sábados e domingos, às 11h30. Horários atuais: segunda e de quarta a sexta, a partir das 17h. Sábado e domingo, a partir das 15h30. Fecha terça. Mais informações: @donapenha_btq (Instagram).

Jantar harmonizado com vinhos do Chile A adega e wine bar Meu Sommelier realiza na próxima terça (30), às 18h30, um jantar com menu degustação harmonizado sob o tema "Vinhos do Chile". O evento terá rótulos da vinícola boutique chilena Maturana Wines e palestra do sommelier Brian Braun, também chileno. Assinado pelo chef Pedro Cardozo, o menu será composto de quatro pratos (um deles principal). Valor do jantar: R$ 250 por pessoa (inclui pratos + vinhos). Reservas e mais informações: (27) 99271-9719.

COMBOS PROMOCIONAIS DO CAFÉ À PIZZA

O restaurante de comida saudável Casa Graviola lançou neste mês seis opções de packs - combinações promocionais de pratos com sobremesas ou bebidas, uma para cada dia da semana, de segunda a sábado. São elas:

Vegan Day (segunda-feira) - o pack é composto por um prato vegano e o cliente ganha uma sobremesa vegana ou um café. I Love Chicken (terça-feira) - ao pedir um prato que tenha frango como ingrediente principal, o cliente recebe de cortesia um suchá, um mate ou um suco de limão. Dia da Pizza (quarta-feira) - o cliente que comprar uma pizza grande ganha de brinde uma pizza brotinho à escolha.

Coffee Lovers (quinta-feira) - ao pedir cada brunch da casa, o cliente ganha como cortesia uma bebida com café, à escolha.

Dia do Burger (sexta-feira) - na compra de um hambúrguer da casa, o segundo sai pela metade do preço. 2x drink (sábado) - comprando um dos drinques da casa, o cliente ganha outro do mesmo sabor.

Pack Coffee Lovers está disponível às quintas-feiras Crédito: Casa Graviola/Divulgação

O Casa Graviola abre todos os dias, das 11h30 às 21h, e fica na Rua Elesbão Linhares, 41, Shopping Day by Day, Praia do Canto. Mais informações: (27) 3201-8608.