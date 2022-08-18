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Pitadas

Em Vitória, novo restaurante vai da cozinha italiana à nordestina

Saiba mais sobre o Tero Gastronomia, inaugurado na Praia do Canto. Veja também: açougues Bom Beef no ES e I Love Coffee no Shopping Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 18:27

Um restaurante de alma brasileira, inspiração italiana, influência nordestina e essência capixaba. Assim define-se o Tero Gastronomia, inaugurado esta semana na Praia do Canto. A casa pertence aos empresários Ivan Bridi e Vitor Lecchi, responsáveis pelo badalado O Quintal Parrilla Bar, na Aleixo Netto.
Com arquitetura charmosa e ambientes aconchegantes, o Tero (termo em esperanto que significa "terra") ocupa uma residência erguida nos anos 1950, na Rua Eugênio Netto, 326. O projeto, assinado pela MTZ Arquitetura, preservou a fachada da construção original. 
Ambiente externo do restaurante Tero Gastronomia, em Vitória
Ambiente externo com adega ao fundo Crédito: Thuanny Louzada
Paraibano radicado no Espírito Santo, o chef Ari Cardoso idealizou o cardápio, que traz alguns clássicos nordestinos em versões dignas de elogios. Provamos a paçoca de carne de sol (entrada) e o baião de dois gratinado (prato para duas pessoas), ambos deliciosos e muito bem servidos.   
Com um quê da cozinha mediterrânea italiana, o arroz de polvo (coberto com um polvo inteiro) também nos impressionou, assim como o filé de robalo com palmito grelhado e risoto de limão siciliano - este com um toque cítrico todo especial de tomilho-limão. Confira alguns pratos e preços na galeria abaixo. 

Tero Gastronomia

A carta de drinques traz exclusividades criadas pelo bartender Ricardo Florentino, o Cabelo, com destaque para o Refrešiga, à base de uva verde, grappa, espumante, redução de capim santo e limão cravo (R$ 35). 
Na ala dos vinhos, a adega é uma atração à parte. O espaço comporta 800 garrafas e conta com uma seleção bem variada, sob o comando do sommelier Nilton Assis. O Tero funciona de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. Aos sábados e domingos, abre para almoço das 11h30 às 16h30. Mais informações: @terogastronomia (Instagram). 

FAMOSA REDE DE AÇOUGUES CHEGA A VITÓRIA 

Reduto de inúmeras casas e butiques de carne na Capital, a Praia do Canto receberá neste sábado, 20 de agosto, a primeira unidade capixaba da rede de açougues Bom Beef, especializada em cortes de alta qualidade. A marca foi criada pelo empresário paulista Domingos Neto, o Netão, um expert quando o assunto é churrasco. 
Franquia de açougues Bom Beef, do empresário paulista Domingos Neto, o Netão, chega a Vitória
A rede pertence ao empresário e açougueiro Domingos Neto, o Netão Crédito: Bom Beef/Divulgação
Localizada no shopping Pátio Praia, a loja oferecerá três linhas de produtos: a Reserva, com peças provenientes de animais criados no Rio Grande do Sul e que atendem a uma seleção mais apurada; a Wagyu, de cortes do célebre gado de raça japonesa, com marmoreio superior; e a Grill, com carnes a preços mais acessíveis.
A Bom Beef funcionará na Rua Joaquim Lírio, 455 (lojas 2 e 3) de terça a sexta, das 9h às 20h. Aos sábados, abrirá das 9h às 17h e aos domingos das 9h às 13h. Mais informações pelo (27) 99644-0027. 
Franquia de açougues Bom Beef, do empresário paulista Domingos Neto, o Netão, chega a Vitória
Primeiro açougue da rede no Estado fica na Praia do Canto  Crédito: Bom Beef/Divulgação

SHOPPING REALIZA AÇÃO PROMOCIONAL EM CAFETERIAS

Até 28 de agosto, o Shopping Vitória promove mais uma edição da I Love Coffee em dez de suas cafeterias. Durante a ação promocional, cada um dos estabelecimentos participantes venderá um combo pelo valor único de R$ 21,90.
O cliente que consumir o combo, ganhará um voucher de 10% de desconto para a próxima compra na mesma cafeteria, válido até 30 de setembro em itens selecionados pelo estabelecimento. Conheça as opções: 
  • CAFÉ N°1 - 1 mocaccino taça P + 1 fatia de bolo de laranja + 1 brigadeiro ao leite
  • CALIFORNIA COFFEE - supermoka médio + cookie
  • CASA BAUDUCCO - fatia salgada + 1 café com leite grande ou fatia doce + Nutella + café expresso
  • CASA DO PÃO DE QUEIJO - 1 mocha (chocolate ou caramelo) e 1 folhado doce (banana ou maçã).
  • COFFEETOWN - café expresso + cheesecake com calda de frutas vermelhas 
  • DELTA Q - fatia de torta (qualquer sabor) + café expresso (50 ml)
  • FREDDO - 1 café especial (expresso, com calda (chocolate, caramelo ou doce de leite), leite vaporizado e chantili) + 1 pão de queijo + 1 muffin (sabores: laranja com coco ou chocolate)
  • KOPENHAGEN - 1 chocolate Martin (200ml) + 1 porção de chantili + 1 cappuccino P + 1 cookie coberto com chocolate  ou 1 chocolate quente P + porção de chantili + 1 cookie de baunilha
  • LOJA MEGAMATTE - 1 cappuccino de 200ml + 5 pães de queijo
  • MR. CHENEY COOKIES - Panquecas americanas com xarope de maple + café expresso
  • TEA SHOP - Choco Turrón Coffee

I Love Coffee

As cafeterias do shopping ficam abertas de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 21h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @shoppingvitoria (Instagram). 

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