Em Vitória, novo restaurante vai da cozinha italiana à nordestina

Um restaurante de alma brasileira, inspiração italiana, influência nordestina e essência capixaba. Assim define-se o Tero Gastronomia, inaugurado esta semana na Praia do Canto. A casa pertence aos empresários Ivan Bridi e Vitor Lecchi, responsáveis pelo badalado O Quintal Parrilla Bar, na Aleixo Netto.

Com arquitetura charmosa e ambientes aconchegantes, o Tero (termo em esperanto que significa "terra") ocupa uma residência erguida nos anos 1950, na Rua Eugênio Netto, 326. O projeto, assinado pela MTZ Arquitetura, preservou a fachada da construção original.

Ambiente externo com adega ao fundo Crédito: Thuanny Louzada

Paraibano radicado no Espírito Santo, o chef Ari Cardoso idealizou o cardápio, que traz alguns clássicos nordestinos em versões dignas de elogios. Provamos a paçoca de carne de sol (entrada) e o baião de dois gratinado (prato para duas pessoas), ambos deliciosos e muito bem servidos.

Com um quê da cozinha mediterrânea italiana, o arroz de polvo (coberto com um polvo inteiro) também nos impressionou, assim como o filé de robalo com palmito grelhado e risoto de limão siciliano - este com um toque cítrico todo especial de tomilho-limão. Confira alguns pratos e preços na galeria abaixo.

Tero Gastronomia

A carta de drinques traz exclusividades criadas pelo bartender Ricardo Florentino, o Cabelo, com destaque para o Refrešiga, à base de uva verde, grappa, espumante, redução de capim santo e limão cravo (R$ 35).

Na ala dos vinhos, a adega é uma atração à parte. O espaço comporta 800 garrafas e conta com uma seleção bem variada, sob o comando do sommelier Nilton Assis. O Tero funciona de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. Aos sábados e domingos, abre para almoço das 11h30 às 16h30. Mais informações: @terogastronomia (Instagram).

FAMOSA REDE DE AÇOUGUES CHEGA A VITÓRIA

Reduto de inúmeras casas e butiques de carne na Capital, a Praia do Canto receberá neste sábado, 20 de agosto, a primeira unidade capixaba da rede de açougues Bom Beef, especializada em cortes de alta qualidade. A marca foi criada pelo empresário paulista Domingos Neto, o Netão, um expert quando o assunto é churrasco.

A rede pertence ao empresário e açougueiro Domingos Neto, o Netão Crédito: Bom Beef/Divulgação

Localizada no shopping Pátio Praia, a loja oferecerá três linhas de produtos: a Reserva, com peças provenientes de animais criados no Rio Grande do Sul e que atendem a uma seleção mais apurada; a Wagyu, de cortes do célebre gado de raça japonesa, com marmoreio superior; e a Grill, com carnes a preços mais acessíveis.

A Bom Beef funcionará na Rua Joaquim Lírio, 455 (lojas 2 e 3) de terça a sexta, das 9h às 20h. Aos sábados, abrirá das 9h às 17h e aos domingos das 9h às 13h. Mais informações pelo (27) 99644-0027.

Primeiro açougue da rede no Estado fica na Praia do Canto Crédito: Bom Beef/Divulgação

SHOPPING REALIZA AÇÃO PROMOCIONAL EM CAFETERIAS

Até 28 de agosto, o Shopping Vitória promove mais uma edição da I Love Coffee em dez de suas cafeterias. Durante a ação promocional, cada um dos estabelecimentos participantes venderá um combo pelo valor único de R$ 21,90.

O cliente que consumir o combo, ganhará um voucher de 10% de desconto para a próxima compra na mesma cafeteria, válido até 30 de setembro em itens selecionados pelo estabelecimento. Conheça as opções:

CAFÉ N°1 - 1 mocaccino taça P + 1 fatia de bolo de laranja + 1 brigadeiro ao leite

- 1 mocaccino taça P + 1 fatia de bolo de laranja + 1 brigadeiro ao leite CALIFORNIA COFFEE - supermoka médio + cookie



- supermoka médio + cookie CASA BAUDUCCO - fatia salgada + 1 café com leite grande ou fatia doce + Nutella + café expresso

- fatia salgada + 1 café com leite grande ou fatia doce + Nutella + café expresso CASA DO PÃO DE QUEIJO - 1 mocha (chocolate ou caramelo) e 1 folhado doce (banana ou maçã).



- 1 mocha (chocolate ou caramelo) e 1 folhado doce (banana ou maçã). COFFEETOWN - café expresso + cheesecake com calda de frutas vermelhas



- café expresso + cheesecake com calda de frutas vermelhas DELTA Q - fatia de torta (qualquer sabor) + café expresso (50 ml)



- fatia de torta (qualquer sabor) + café expresso (50 ml) FREDDO - 1 café especial (expresso, com calda (chocolate, caramelo ou doce de leite), leite vaporizado e chantili) + 1 pão de queijo + 1 muffin (sabores: laranja com coco ou chocolate)

- 1 café especial (expresso, com calda (chocolate, caramelo ou doce de leite), leite vaporizado e chantili) + 1 pão de queijo + 1 muffin (sabores: laranja com coco ou chocolate) KOPENHAGEN - 1 chocolate Martin (200ml) + 1 porção de chantili + 1 cappuccino P + 1 cookie coberto com chocolate ou 1 chocolate quente P + porção de chantili + 1 cookie de baunilha



- 1 chocolate Martin (200ml) + 1 porção de chantili + 1 cappuccino P + 1 cookie coberto com chocolate ou 1 chocolate quente P + porção de chantili + 1 cookie de baunilha LOJA MEGAMATTE - 1 cappuccino de 200ml + 5 pães de queijo



- 1 cappuccino de 200ml + 5 pães de queijo MR. CHENEY COOKIES - Panquecas americanas com xarope de maple + café expresso



- Panquecas americanas com xarope de maple + café expresso TEA SHOP - Choco Turrón Coffee



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