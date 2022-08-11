Novo restaurante leva "gastronomia praieira" à Curva da Jurema

Quem frequenta a Curva da Jurema tem vivido a expectativa de um novo point gastronômico na região - que é sem dúvida uma das mais belas de Vitória. E nesta semana foi inaugurado o El Gitano, segundo restaurante dos irmãos Fabrício Coradello e Frederico Salvador, sócios no Don Aguilar, em Vila Velha.

Com projeto arquitetônico inspirado no estilo boho chic e assinado por Edduardo Trigo, o empreendimento traz à orla o conceito de gastronomia praieira, mesclando referências europeias, asiáticas e latino-americanas, sem deixar de contemplar, é claro, a comida de praia brasileira.

Camarão, quinoa, banana crispy, iogurte defumado e picles de uva Crédito: Vitor Jubini

O peroá, tão apreciado nas areias capixabas, compõe uma degustação ao lado de camarão frito, batata frita, milho cozido, banana empanada e queijo coalho (R$ 189/para compartilhar), acompanhada de maionese e melaço. Clássico nacional, a rabada é cozida por 12 horas, prensada e trufada para ir à mesa com canjiquinha cremosa, gema mole e farofa (R$ 89/individual).

Marcada pela intensidade de sabores e por montagens elaboradas de encher os olhos, a cozinha fica a cargo do chef Lucas Machado (ex-Peppe), e a carta de drinques, criada pelo mixologista Leonel D Barone, é conduzida pelo chefe de bar Marlon Neves.

El Gitano

A coquetelaria, aliás, traz pérolas como caipirinha com jambu, negroni infusionado em bacon e gim tônica com licor de rosas. Destaque para o Aurora (gim em funghi porcini, ramazzotti rosado, limão galego, tomilho e espumante/R$ 38) e para o Cajuína (vodca em puxuri - a noz-moscada amazônica - com aperol, cajuína, compota de caju e limão siciliano/R$ 35).

Em suas primeiras semanas de funcionamento, o El Gitano (em português "o cigano") abrirá de terça a sábado, das 18h às 23h, e também para almoço de quarta a sábado, das 11h30 às 16h, e domingo até as 17h. Mais informações: @elgitanorestaurante (Instagram).

DICA PARA QUEM AMA GELATO

Sucesso na Praia do Morro, em Guarapari, a gelateria Barutti abrirá uma segunda unidade em solo capixaba no dia 16 de agosto, próxima terça-feira. A nova loja ficará em Vila Velha e será comandada pelo casal Lívia e Guilherme Barutti.

O endereço canela-verde terá, além dos gelatos, opções de sorbets (feitos com frutas da época, à base de água) e o exclusivo Zeríssimo, sem adição de lactose e de açúcar. A casquinha artesanal, sempre fresquinha e moldada manualmente, é outro diferencial.

Gelateria abrirá em 16 de agosto na Praia da Costa Crédito: Pedro Melo

Além dos geladinhos assinados por Guilherme, que é o chef da casa, estarão na vitrine itens de confeitaria como cookie com chocolate, nozes e flor de sal; brownie finalizado com avelãs e ainda quatro tipos de tartelete (de chocolate com café, de frutas amarelas, Banoffee e de pistache).

A Baruttti Gelato & Café funcionará diariamente das 12h às 22h30, na Avenida Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Mais informações: @baruttigelato (Instagram).

NOVIDADES À BEIRA DO CANAL

O restaurante Canto do Vinho renovou o cardápio e parte do ambiente, que fica às margens do Canal de Camburi. As novidades foram criadas pelos chefs Reginaldo Flores e Hugo Grassi e trazem influências até mesmo da cozinha amazônica.

O principal exemplo é o Peixe Brasileiro: pirarucu grelhado, caldo de tucupi, pimenta-de-cheiro, musseline de banana e uma saborosa farofa à base de farinha de Uarini e cebola (R$ 79). Como entrada, destaca-se a maionese de lagosta com maçã verde, wasabi e batata doce crocante (R$ 125).

Peixe Brasileiro: lançamento com influência amazônica Crédito: Diego Alves

As novas opções que servem duas pessoas são o arroz vermelho caldoso com camarões, bisque e agrião (R$ 198); a costela suína com barbecue de rapadura e batata frita (R$ 189) e o peixe assado no sal grosso com ervas (R$ 189), que pode ser acompanhado de batatas assadas ou risoto de limão siciliano.

O restaurante fica na Rua Aleixo Netto, 1702, loja 4, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3314-4070.