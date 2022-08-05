Dia dos Pais: confira dicas de vinhos tintos de até R$ 100

O Dia dos Pais já é no próximo domingo, 14 de agosto, e a poucos dias da comemoração sempre pinta aquela dúvida na hora de escolher o presente.
Sou suspeita para falar, mas a garrafa de um bom vinho é quase sempre um acerto. Curinga para todas as ocasiões, a bebida traz uma boa oportunidade para fugir dos batidos pijama, meia e cueca.
Pensando nisso, selecionei sete opções de tintos de regiões vínicas renomadas, como Espanha, Portugal, Itália e Chile.
Escolhi esse tipo de vinho porque os tintos combinam com o inverno e também com pratos de estilos variados, desde uma macarronada a um belo churrasco. As garrafas da lista não custam mais do que R$ 100, confira:
01
Perez Cruz Cabernet Franc Limited Edition 2020
Dica de ouro para os pais que curtem vinhos chilenos mais encorpados e amadeirados. A Viña Pérez Cruz está localizada no Vale do Maipo Alto, a poucos metros da Cordilheira dos Andes, com o clima ideal para uma uva com amadurecimento perfeito. O tempo de estágio em madeira é de 14 meses, em barricas 100% francesas. As notas de frutas pretas, tosta e especiarias são bem nítidas. É um vinho elegante e até ousado, visto que muitos preferem a Cabernet Sauvignon e nem sempre se arriscam a sair da zona de conforto. A Cabernet Franc costuma ser intensa, mas de forma bastante elegante no paladar com seus taninos marcantes e seu final persistente. Quanto: R$ 98, na Vinsel Vinhos. www.vinsel.com.br e (27) 98891-7000.
02
Santa Ema Gran Reserva Carmenére 2018
A Carmenére tornou-se uma das uvas emblemáticas do Chile, originando vinhos de sabor marcante, com muita estrutura e potência. No geral, eles não são indicados para consumo imediato, e a guarda faz com que evoluam e apresentem mais complexidade nos aromas e sabores. É o caso do Carmenére da famosa vinícola chilena Santa Ema, um rótulo que coleciona prêmios e boas avaliações, como 91 pontos no Guia Descorchados. Foi envelhecido de oito a dez meses em barricas para obter maior complexidade e estrutura, e tem muito potencial para guarda. Sem dúvida, um vinho para ser degustado em ocasiões especiais e com pessoas especiais. Quanto: R$ 88, no supermercado EPA da Reta da Penha, Vitória. (27) 3227-9737.
03
Pedra Cancela Seleção do Enólogo 2016
O Dão é uma das mais antigas regiões demarcadas de Portugal, e origina vinhos com características bem peculiares. Há quem diga que são vinhos mais difíceis de beber, mas minha dica traz uma outra proposta. O Pedra Cancela Seleção do Enólogo propõe um perfil mais moderno do Dão, sem abdicar da tradição. Trata-se de um corte com Touriga Nacional, com aroma floral, volume e sabor intenso. Tem também a Tinta Roriz, que contribui com estrutura e uma nota picante. Para completar, a uva Alfrocheiro dando cor e sabor. Na boca, tem ótimo volume, é extremamente macio e traz notas de ameixa madura e cerejas, além de um toque de cacau. Companhia perfeita para carnes vermelhas assadas, como cordeiro, picanha e fraldinha. Quanto: R$ 89, na Bonno Wine, Cachoeiro de Itapemirim. (28) 99901-3552.
04
Val do Rio Gonçalo Fonseca Selection 2019
Aqui vai outra opção de vinho português, mas agora do Alentejo. Elaborado com Petit Verdot, Aragonez e Syrah, esse traz aromas de frutas vermelhas e notas tostadas. Os 14.5% de álcool estão bem equilibrados com os taninos e a acidez, entregando um vinho fresco e ao mesmo tempo potente. É bem fácil de harmonizar, combinando com massas, carnes e risotos. Quantor: R$ 75, na Val do Rio. (27) 3225-6236 e (27) 996 612 288.
05
Don Simon Selección Black Edition Red Blend Jumilla DOP
Se você tem medo de errar no presente, vale apostar nesse que é um dos vinhos espanhóis mais vendidos no mundo. O Don Simon sempre faz sucesso e nessa versão Black Edition, elaborado na denominação de Jumilla, onde reina a casta Monastrell, aparece ainda mais elegante, com notas de frutas pretas e um final estruturado. Um vinho acessível e fácil de gostar, pronto para consumo. Quanto: R$ 39,90, na Evino. www.evino.com.br.
06
Dogliani Dolcetto DOCG 2015
A uva Dolcetto, ao contrário do que o nome possa sugerir, dificilmente dá origem a vinhos com dulçor. Para quem gosta dos vinhos da região do Piemonte, na Itália, feitos com as uvas Nebbiolo e Barbera, vale também conhecer a poderosa Dolcetto. Seus vinhos são mais rústicos e apresentam taninos marcantes, aromas terrosos e de frutas vermelhas. Sugiro que você decante esse vinho por trinta minutos antes de servir, para equilibrá-lo ainda mais. Quanto: R$ 78,99, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.
07
Cosino Maria Masini Chianti DOCG 2019
Para fechar a lista, sugiro um Chianti da Toscana nada convencional. Esse é de manejo biodinâmico, feito por meio de um sistema ecologicamente correto que contempla, além de fertilizantes naturais, a utilização de um calendário astronômico com as melhores datas para o cultivo das uvas. O resultado é um vinho com bastante frescor e complexidade de aromas, com notas de cerejas, chá e especiarias. Bom para bebericar ouvindo música e petiscando queijos e embutidos. Faz a linha diferentão. Quanto: R$ 99, no Empório Dézo Café Bar, Ibiraçu. (27) 99936-8672.