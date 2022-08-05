Dia dos Pais: confira dicas de vinhos tintos de até R$ 100

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Perez Cruz Cabernet Franc Limited Edition 2020

Dica de ouro para os pais que curtem vinhos chilenos mais encorpados e amadeirados. A Viña Pérez Cruz está localizada no Vale do Maipo Alto, a poucos metros da Cordilheira dos Andes, com o clima ideal para uma uva com amadurecimento perfeito. O tempo de estágio em madeira é de 14 meses, em barricas 100% francesas. As notas de frutas pretas, tosta e especiarias são bem nítidas. É um vinho elegante e até ousado, visto que muitos preferem a Cabernet Sauvignon e nem sempre se arriscam a sair da zona de conforto. A Cabernet Franc costuma ser intensa, mas de forma bastante elegante no paladar com seus taninos marcantes e seu final persistente. Quanto: R$ 98, na Vinsel Vinhos. www.vinsel.com.br e (27) 98891-7000.

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Santa Ema Gran Reserva Carmenére 2018

A Carmenére tornou-se uma das uvas emblemáticas do Chile, originando vinhos de sabor marcante, com muita estrutura e potência. No geral, eles não são indicados para consumo imediato, e a guarda faz com que evoluam e apresentem mais complexidade nos aromas e sabores. É o caso do Carmenére da famosa vinícola chilena Santa Ema, um rótulo que coleciona prêmios e boas avaliações, como 91 pontos no Guia Descorchados. Foi envelhecido de oito a dez meses em barricas para obter maior complexidade e estrutura, e tem muito potencial para guarda. Sem dúvida, um vinho para ser degustado em ocasiões especiais e com pessoas especiais. Quanto: R$ 88, no supermercado EPA da Reta da Penha, Vitória. (27) 3227-9737.

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Pedra Cancela Seleção do Enólogo 2016

O Dão é uma das mais antigas regiões demarcadas de Portugal, e origina vinhos com características bem peculiares. Há quem diga que são vinhos mais difíceis de beber, mas minha dica traz uma outra proposta. O Pedra Cancela Seleção do Enólogo propõe um perfil mais moderno do Dão, sem abdicar da tradição. Trata-se de um corte com Touriga Nacional, com aroma floral, volume e sabor intenso. Tem também a Tinta Roriz, que contribui com estrutura e uma nota picante. Para completar, a uva Alfrocheiro dando cor e sabor. Na boca, tem ótimo volume, é extremamente macio e traz notas de ameixa madura e cerejas, além de um toque de cacau. Companhia perfeita para carnes vermelhas assadas, como cordeiro, picanha e fraldinha. Quanto: R$ 89, na Bonno Wine, Cachoeiro de Itapemirim. (28) 99901-3552.

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Val do Rio Gonçalo Fonseca Selection 2019

Aqui vai outra opção de vinho português, mas agora do Alentejo. Elaborado com Petit Verdot, Aragonez e Syrah, esse traz aromas de frutas vermelhas e notas tostadas. Os 14.5% de álcool estão bem equilibrados com os taninos e a acidez, entregando um vinho fresco e ao mesmo tempo potente. É bem fácil de harmonizar, combinando com massas, carnes e risotos. Quantor: R$ 75, na Val do Rio. (27) 3225-6236 e (27) 996 612 288.

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Don Simon Selección Black Edition Red Blend Jumilla DOP

Se você tem medo de errar no presente, vale apostar nesse que é um dos vinhos espanhóis mais vendidos no mundo. O Don Simon sempre faz sucesso e nessa versão Black Edition, elaborado na denominação de Jumilla, onde reina a casta Monastrell, aparece ainda mais elegante, com notas de frutas pretas e um final estruturado. Um vinho acessível e fácil de gostar, pronto para consumo. Quanto: R$ 39,90, na Evino. www.evino.com.br.

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Dogliani Dolcetto DOCG 2015

A uva Dolcetto, ao contrário do que o nome possa sugerir, dificilmente dá origem a vinhos com dulçor. Para quem gosta dos vinhos da região do Piemonte, na Itália, feitos com as uvas Nebbiolo e Barbera, vale também conhecer a poderosa Dolcetto. Seus vinhos são mais rústicos e apresentam taninos marcantes, aromas terrosos e de frutas vermelhas. Sugiro que você decante esse vinho por trinta minutos antes de servir, para equilibrá-lo ainda mais. Quanto: R$ 78,99, nos supermercados Perim. (27) 3357-2000.

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Cosino Maria Masini Chianti DOCG 2019