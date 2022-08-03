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30 sugestões de presentes para o Dia dos Pais

Tem roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito com o seu pai no próximo dia 14 de agosto
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 17:22

Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para os pais Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
O dia 14 de agosto será de reunir a família para celebrar o Dia dos Pais. Seja ele esportista, moderno, festeiro ou descolado, não pode faltar o presente para celebrar a data. Por isso, HZ fez um seleção com 30 sugestões de mimos. Roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito. 
Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para os pais Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Chinelo Havaianas Hybrid City. Preço: R$ 54,99 (COMPRE AQUI)

  2. Relógio Tapete Verde, da Vivara. Preço: R$ 890,00

  3. Colar e pingente em prata 950, de Ivana Izoton. Preço: R$ 1.180,00

  4. Philips Party Speaker 2 falantes. Preço: R$1.299,00 (COMPRE AQUI)

  5. Óculos High 2 Sun, da Mormaii. Preço:  R$ 449,00

  6. Jogo para Bar em Bambu e Inox, na Westwing. Preço: R$ 329,90

  7. Perfume Natura Homem Neo. Preço: R$ 129,90 (COMPRE AQUI)

  8. Almofada Massageadora Speaker Carro, no Submarino. 

  9. Chuck 70 Desert Regeneration Verde, da Converse. Preço: R$ 429,90

  10. Bermuda Pocket Degrade Mentos, da Blueman. Preço: R$ 257,00

PAIS 2

Vitrine de presente para Dia dos Pais
Uma seleção de presentes para os pais Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Roupão Canelado Cinza, na Americanas. Preço: R$119,99 (COMPRE AQUI)

  2. Kit Barba, Cabelo e Bigode, da Bozzano. Preço: R$ 89,90

  3. Óculos de sol  Persol, na Óticas Paris. Preço: R$ 1.749,00

  4. Embalagem para vinhos, da Nuvem Sublimação. Preço: R$ 267,00

  5. Suporte Arhus 6 Garrafas, na Camicado. Preço: R$ 119,99
     
  6. Tênis Nike Air Zoom Pegasus 39. Preço: R$ 999,99

  7. Camisa xadrez, na Youcom. Preço: 159,90

  8. Perfume Iconique 001, da O.U.i. Preço: R$ 329,00 (COMPRE AQUI)

  9. Kit Presente Egeo, de O Boticário. Preço: R$ 179,90 (COMPRE AQUI)

  10. Kit vinho, na Tok&Stok. Preço: R$ 89,90

PAIS 3

Vitrine de Dia dos Pais
Vitrine de Dia dos Pais Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Short pijama Oníria, no O Que Vestir. Preço: R$ 125,00

  2. T-shirt Abacaxi, da Osklen. Preço: R$ 197,00

  3. Óculos Garnet 2, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 279,90 (COMPRE AQUI)

  4. Óculos New Aviator Ouro Legend, da  Ray-Ban. Preço: R$ 800,00

  5. Presente Segno Impact, da Avon. Preço: R$ 119,90

  6. Chinelo Slide, na Itapuã. Preço: R$ 139,90

  7. Kit Dia dos Pais, da The Body Shop. Preço: R$ 129,90

  8. Short Peixe, da Água de Coco. Preço: R$ 399,99

  9. Fritadeira Sem Óleo Cadence Super Light Fryer. Preço: R$ 394,00 (COMPRE AQUI)

  10. Calça jeans Ellus, no O Que Vestir. Preço: 322,90 

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