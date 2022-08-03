30 sugestões de presentes para o Dia dos Pais

O dia 14 de agosto será de reunir a família para celebrar o Dia dos Pais. Seja ele esportista, moderno, festeiro ou descolado, não pode faltar o presente para celebrar a data. Por isso, HZ fez um seleção com 30 sugestões de mimos. Roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito.
- Chinelo Havaianas Hybrid City. Preço: R$ 54,99 (COMPRE AQUI)
- Relógio Tapete Verde, da Vivara. Preço: R$ 890,00
- Colar e pingente em prata 950, de Ivana Izoton. Preço: R$ 1.180,00
- Philips Party Speaker 2 falantes. Preço: R$1.299,00 (COMPRE AQUI)
- Óculos High 2 Sun, da Mormaii. Preço: R$ 449,00
- Jogo para Bar em Bambu e Inox, na Westwing. Preço: R$ 329,90
- Perfume Natura Homem Neo. Preço: R$ 129,90 (COMPRE AQUI)
- Almofada Massageadora Speaker Carro, no Submarino.
- Chuck 70 Desert Regeneration Verde, da Converse. Preço: R$ 429,90
- Bermuda Pocket Degrade Mentos, da Blueman. Preço: R$ 257,00
PAIS 2
- Roupão Canelado Cinza, na Americanas. Preço: R$119,99 (COMPRE AQUI)
- Kit Barba, Cabelo e Bigode, da Bozzano. Preço: R$ 89,90
- Óculos de sol Persol, na Óticas Paris. Preço: R$ 1.749,00
- Embalagem para vinhos, da Nuvem Sublimação. Preço: R$ 267,00
- Suporte Arhus 6 Garrafas, na Camicado. Preço: R$ 119,99
- Tênis Nike Air Zoom Pegasus 39. Preço: R$ 999,99
- Camisa xadrez, na Youcom. Preço: 159,90
- Perfume Iconique 001, da O.U.i. Preço: R$ 329,00 (COMPRE AQUI)
- Kit Presente Egeo, de O Boticário. Preço: R$ 179,90 (COMPRE AQUI)
- Kit vinho, na Tok&Stok. Preço: R$ 89,90
PAIS 3
- Short pijama Oníria, no O Que Vestir. Preço: R$ 125,00
- T-shirt Abacaxi, da Osklen. Preço: R$ 197,00
- Óculos Garnet 2, da Colcci Eyewear. Preço: R$ 279,90 (COMPRE AQUI)
- Óculos New Aviator Ouro Legend, da Ray-Ban. Preço: R$ 800,00
- Presente Segno Impact, da Avon. Preço: R$ 119,90
- Chinelo Slide, na Itapuã. Preço: R$ 139,90
- Kit Dia dos Pais, da The Body Shop. Preço: R$ 129,90
- Short Peixe, da Água de Coco. Preço: R$ 399,99
- Fritadeira Sem Óleo Cadence Super Light Fryer. Preço: R$ 394,00 (COMPRE AQUI)
- Calça jeans Ellus, no O Que Vestir. Preço: 322,90