30 sugestões de presentes para o Dia dos Pais

O dia 14 de agosto será de reunir a família para celebrar o Dia dos Pais. Seja ele esportista, moderno, festeiro ou descolado, não pode faltar o presente para celebrar a data. Por isso, HZ fez um seleção com 30 sugestões de mimos. Roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito.