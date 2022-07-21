Marca de moda praia, Borana lança primeira linha fitness

Movin’ é a linha fitness da Borana que acaba de ser lançada Crédito: Dvulgação Almir Vargas

Após 12 anos criando biquínis que fazem sucesso em todo país, a Borana lança a primeira linha fitness. Chamada de Movin’, ela tem a proposta de estimular a prática do exercício físico. "Você pode praticar ioga no quarto, correr no calçadão, andar de bicicleta ou treinar na academia. Quero que as mulheres se sintam lindas e confiantes com os looks", diz Patiara Aguiar, estilista da marca capixaba.

A primeira coleção traz 22 looks, além de t-shirts, bonés e bolsas. As peças, disponíveis nos tamanhos do P ao G, foram produzidas em poliamida biodegradável, com tecnologia amni soul eco, além de ter toque macio e secagem rápida. São 14 cores distribuídas em combinações diferentes e com recortes que valorizam e modelam o corpo.

TÊNIS ESPORTIVO

O tênis traz listras claras e o uso sutil de cores primárias, o branco atemporal e o verde das quadras Crédito: Divulgação/Lacoste

A Lacoste anuncia o lançamento do novo tênis, o L001. As inspirações se originaram dos arquivos da marca, como o modelo “René”, primeiro tênis criado por René Lacoste, e uma raquete de tênis vintage da década de 80, que com suas linhas cinéticas traçadas ao longo do cabo se transformam em um design triangular na lateral do tênis, enquanto, o design retrô e a vibe do modelo “René”, transmitem o verdadeiro espírito do novo lançamento.

O L001 é considerado um tênis esportivo elegante, pois, dialoga com uma geração ligada ao visual, aficionados em tênis, com conhecimento profundo de referências. Esse tênis homenageia os detalhes e modelos dos calçados clássicos: listras claras e o uso sutil de cores primárias, o branco atemporal e o verde das quadras. Além disso, possui sola alta e reta e um acabamento de couro macio que faz com que ele seja uma escolha sofisticada para qualquer ocasião.

50 ANOS DE MUITA PRAIA

Modelagens dos maiôs cavados e biquínis jeans fazem parte da nova coleção Crédito: Divulgação/ Blue Man

A BlueMan lança sua coleção comemorativa dos 50 anos, numa grande homenagem ao que fez história nas areias cariocas e virou referência para o mundo inteiro nesse meio século de vida. O ano de 1972, marco da fundação, virá estampado em peças que prometem trazer boas lembranças, assim como assinaturas e logos antigas. Do extenso baú de arquivos da grife, saíram também prints que marcaram época e as irreverentes modelagens dos maiôs cavados e biquínis jeans, criações eternas de David Azulay que agora ganham releitura pelo olhar da filha Sharon.

A coleção, que leva a assinatura da designer Renata Americano, traz de volta toda a história de David, desde a vinda do Marrocos, a passagem pelo Peru, sua chegada ao Brasil, a vida em Belém do Pará até o nascimento da marca no Rio, numa ode solar, cheia de cores da natureza e degradês eletrizantes.

CARTAS DE TARÔ

A marca traz como protagonistas as medalhinhas, compondo todas as peças Crédito: Divulgação

A designer de joias Carolina Neves lança coleção inspirada em cartas de tarô, trazendo as peças de forma divertida descontraída. Tarot ilustra o propósito da marca em contar histórias com significado através de suas peças. A marca traz como protagonistas as medalhinhas, compondo todas as peças.

As gemas escolhidas foram os diamantes, as esmeraldas, os rubis, as turmalinas rosas, as safiras brancas e o ônix. Dentre as joias disponíveis na coleção, destacam-se os brincos, que chegam em diferentes formatos e designs. Os colares e chokers também ganham protagonismo, delicados e elegantes, os itens combinam as medalhinhas com as mais diferentes gemas.

CELEBRAÇÃO DO HUMOR

Converse Crédito: Divulgação Converse

A Converse uniu forças com uma das tirinhas de quadrinhos mais queridas da história, Peanuts, e assim celebrar o humor e a positividade de Charlie Brown, Snoopy e sua turma em modelos de tênis, vestuário e acessórios.

A coleção Converse x Peanuts tem itens especiais para todos, adultos ou crianças. O Chuck 70 aparece totalmente ilustrado pelo simpático Woodstock, enquanto o Chuck Taylor All Star reproduz alguns dos melhores momentos da inseparável dupla composta pelo passarinho e pelo beagle Snoopy. A lingueta do tênis tem estampado, em preto e branco, o famoso zigue-zague da roupa do protagonista da tira, Charlie Brown. O All Star também ganhará uma versão vermelha com os personagens reunidos, impressos em preto e branco, exatamente como apareciam nos milhares de jornais que publicaram suas aventuras.

A linha de vestuário da collab também promete animar os fãs da tirinha, oferecendo camisetas, bermudas, camisa polo e moletom com os personagens desenhados de diversas formas. Há ilustrações frontais e outras espalhadas por toda a peça. Os acessórios desta nova parceria são dois: uma mochila com imagem do Snoopy e um modelo dupla-face de bucket hat.

PRAIA URBANA

A coleção traz peças que podem ser usadas tanto na praia, quanto em ambientes mais sociais Crédito: Divulgação

O e-commerce Shop2gether firmou nova parceria com Adriana Degreas, uma das principais marcas internacionais de swimwear. A nova coleção vem com o conceito de beachwear urbano, trazendo peças que podem ser usadas tanto na praia, quanto em ambientes mais sociais.

A linha reúne conjuntos com brilho e laços em modelagens atemporais, mesclando alfaiataria e swimwear em quatro itens, todos na cor preta: biquíni com laço e aplicações de cristais pretos; top faixa com laço e aplicações com amarração no pescoço; maiô tomara que caia com laço e aplicações; e calça pantalona de cintura alta que pode ser combinada com todos os outros itens num cenário noturno.

DIRETO DAS QUADRAS DE BASQUETE

O chinelo traz a diversidade de cores que reflete as identidades visuais das logos dos times americanos Crédito: Divulgação/NBA

A Rider se une à maior liga de basquete do mundo, a NBA, para refletir de forma completa o lifestyle do esporte. Como parte das comemorações de 75 anos da associação estadunidense, a collab se desdobra pela música e pela moda, com dois drops de uma coleção que reforça a influência do esporte no streetwear.

O primeiro drop da coleção reflete o universo da liga norte-americana em cada detalhe e traz signos que dão o tom comemorativo aos designs da Rider. A luminosidade do dourado dá o toque de premium que a NBA tem no cenário esportivo, marcando presença na etiqueta, que cobre a parte da frente do modelo RNext NBA Slide, e em uma tag que materializa o símbolo da temporada de aniversário da liga. Os modelos NX NBA Slide, NX Plus NBA e também para o R1 NBA trazem a diversidade de cores que refletem as identidades visuais das logos de Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Boston Celtics, San Antonio Spurs e Miami Heat.

ESTILO FUTURISTA

As peças são inspiradas no estilo de André Courrèges e na estética dos anos 60 Crédito: Divulgação/ Amaro

A Amaro lança a coleção Trendsetter, que traz peças inspiradas no estilo futurista de André Courrèges e na estética dos anos 60. Com shapes geométricos e minimalistas, os modelos aparecem em linhas retas, tecidos estruturados e cores atemporais, além de apostar na malha jacquard e no jeans branco, característicos do período que marcou a chegada do homem ao espaço.

Visionário da moda, André Courrèges foi um estilista francês responsável por retratar a mulher do futuro nos anos 60, usando em suas criações materiais plásticos, androginia e muita inspiração espacial. Suas criações estavam sempre ligadas à ideia de conforto, lançando tendências como calças e shorts para mulheres e conjuntos completos em malha. Com muita alfaiataria, estampas e tons pastéis, a coleção traz também o suede metalizado e conjuntos de blusa e saia em tricô. As calças, com boca mais largas e em comprimentos curtos, recebem composições com tops cruzados que deixam boa parte do torso de fora, além de fenda e modelagem cargo com recortes no quadril.

POTÊNCIA FEMININA

A artista mexicana estampa a novas edições limitadas de sandálias Crédito: Divulgação/ Ipanema

Há 115 anos, Frida Kahlo chegava ao mundo para trilhar uma história forte e se tornar um ícone de inspiração e de criatividade à frente de seu tempo. Lembrada até hoje, a artista mexicana estampa a novas edições limitadas de sandálias da Ipanema. A extravagância surrealista das obras de Frida foi a inspiração para as novas estampas dos modelos Ipanema Class e da clássica sandália de dedos da marca. Explorando os traços, personalidade e as principais cores presentes em suas pinturas, os modelos especiais trazem figuras florais marcantes, misturando frutas típicas do México e também ilustrações delicadas que retratam a artista.