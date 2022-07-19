C&A lança marca própria de beleza; veja outros lançamentos

Bioré Marshmallow Whip Facial Cleansing

A loção desodorante corporal é feita com manteiga de karité e vitamina E, fórmula que hidrata e amacia a pele com sua textura cremosa e de rápida absorção. A fragrância marcante e explosiva, combina o aroma de cerejas frescas com a sensualidade e doçura da baunilha.

É um blend de óleos vegetais enriquecidos por vitamina E, que combate os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce, ajuda a suavizar sinais e linhas finas, atua como um inibidor na produção de colagenase, uma enzima que destrói o colágeno, tem benefícios hidratantes e ajuda a fortalecer a barreira natural da pele. Também conta com o óleo com ação antioxidante que hidrata a pele intensamente e melhora a elasticidade da pele.

É ideal para uma hidratação absoluta, reparando os danos do dia a dia e reduzindo o frizz. É recomendado usar esse sérum no cabelo seco, antes da lavagem dos fios com shampoo. Foi desenvolvida com complexo Multivitamínico e Nutri-Lipídeos, prevenindo os fios de pontas duplas e ressecamento. Ideal para otimizar o tempo no dia a dia, enquanto os fios recebem cuidado intensivo.

A novidade está disponível com dois trios de contorno, iluminador & blush, produtos versáteis que podem ser usados no rosto, corpo e olhos. Possuem alta pigmentação, textura leve e efeito natural, permitindo a construção de camadas e podendo ser utilizados de diferentes maneiras. Essa versão (foto) é para peles claras a médias e entrega alta pigmentação com efeito natural. Também tem a versão para peles médias a escuras.

Os icônicos personagens da Disney estampam as embalagens dos vidrinhos com as cores inspiradas pelas paisagens do país. Entre elas, destaque para Verde Pistache que faz uma celebração de um passeio na Orla do Rio de Janeiro; a cor Laranja faz um convite para um pôr-do-sol em Jericoacoara; inspirado pelas praias de Fernando de Noronha, também foi lançado a cor Azul Vibrante. A coleção também traz a cor Roxo Orquídea para um rolê em São Paulo. Ao todo são 9 novos esmaltes.

A marca anuncia o lançamento da primeira base líquida com conta-gotas que possui proteção solar com cor e sérum do mercado nacional. A novidade foi desenvolvida para ser utilizada como opção de maquiagem que possui extra proteção e cuidados para a pele, inclusive, com efeito anti-melasma, que trata especialmente de peles com melasma graus 1, 2 e 3, manchas escuras e imperfeições no rosto, além de contar com alta proteção solar, com fator 75. Possui uma textura ultra macia, toque aveludado e seco, além de ótima aplicação ao espalhar facilmente pela pele. O produto chega com duas opções de cores.

É um gel mineralizado formulado com Ácido Hialurônico de baixo peso molecular em Silanetriol e ingredientes micro-minerais. Ele retira os excessos das partículas esfoliantes, resíduos do sabonete e prepara delicadamente a pele com sua ação adstringente, também é hidratante e possui ação anti-aging no tratamento de rejuvenescimento.

Contém o extrato de orquídea em sua composição, promove um efeito imediato de redução da oleosidade e brilho excessivo, além de manter a pele com efeito mate por até 12 horas. Sua fórmula proporciona uma ação refrescante para uma pele com aparência uniforme e revitalizada. Pode ser utilizado antes da maquiagem. Os produtos da linha Orquídea foram desenvolvidos pensando em trazer a beleza e as propriedades desse ingrediente em diversos produtos faciais especialmente desenvolvidos para pele brasileira.

O lançamento atua nas marcas já existentes para equilibrar a produção de melanina e prevenir novas marcas. Com formulação exclusiva, o produto diminui visivelmente as marcas escuras em torno dos olhos em quatro semanas de uso contínuo aplicando o produto duas vezes ao dia, indicado para todos os tipos de pele, resultando em uma pele uniforme e consequentemente uma aparência menos cansada.

Possui uma potente ação renovadora, garantindo uma pele 92% mais uniforme em tom e textura, além de hidratar profundamente, melhorando o ressecamento, e fortalecer a barreira de defesa cutânea; tudo isso durante o sono. Em sua fórmula, o gel creme traz Pós-bióticos que equilibram, acalmam e minimizam os sinais do estresse da pele e estimulam a renovação celular, e os biopolímeros que recuperam os danos causados pela poluição, trazendo uniformidade. A união desses componentes tem como resultado uma pele saudável, radiante e menos reativa aos desconfortos do ressecamento.

A marca de sexual-care lança o nécessaire, em edição limitada, que traz os quatro best-sellers: Jambu Vibes, Naked Taste, Vanilla Dream e o Sérum Íntimo Hidratante Reparador em tamanho miniatura. Destaque para o Jambu Vibes, gel lubrificante íntimo que traz o poder das sensações provocadas pelo jambu e aroma de blueberry. À base de água e compatível com preservativo, estimulando uma experiência sensorial nas relações sexuais, em companhia ou a sós. Algumas gotas já são suficientes - o efeito é intenso.

Com a proposta de redefinir o conceito de batons em bala, a coleção propõe um acabamento acetinado e confortável com apenas uma camada. Fabricado na França com uma abordagem ecologicamente responsável, 60% da embalagem da linha é feita de plástico reciclado. Os batons possuem fórmula vegana e garantem longa duração. Além disso, os pigmentos da fórmula são revestidos com óleos, que garantem hidratação para os lábios, fácil deslize na hora da aplicação e cor de alta cobertura. Os batons estão disponíveis em 11 cores, tendo tanto tons nudes e clássicos quanto vermelhos vibrantes.

A marca lança a linha de skincare, Routine Dermo. São 12 produtos com a exclusiva tecnologia Skintelligent, que traz uma combinação de ativos poderosos com fórmulas capazes de entregar exatamente o que a pele precisa. O esfoliante facial limpa e esfolia a pele, deixando uma textura lisinha, proporcionando hidratação e maciez para finalizar a preparação da região do rosto. A sua versão é recomendada para todos os tipos de pele.

A marca anuncia o lançamento de seus desodorantes veganos e cruelty-free. Além de não ser testada em animais, a linha nas versões lavanda e lemongrass, à base de óleos essenciais, hidrata a pele e possui princípios ativos que contribuem para diminuir o estresse e a fadiga do dia a dia. O de lavanda e camomila é composto por óleo essencial e não possui alumínios e perfumes sintéticos. Apresenta a tecnologia de neutralização enzimática do mau odor; é dermatologicamente testado.