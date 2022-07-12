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Saudável e com brilho

Gel, creme ou sérum? Veja o hidratante facial mais indicado para a sua pele

A hidratação é um dos pilares mais importantes da rotina do skincare pois ela é fundamental para manter a barreira cutânea íntegra
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 14:23

Hidratação facial
Hidratantes em creme têm o toque mais cremoso  Crédito: Shutterstock
No inverno é fundamental usar hidratantes faciais que sejam mais potentes e promovam uma hidratação duradoura da pele. Essa é uma etapa importante dos cuidados com o rosto que visa reparação da barreira cutânea com a utilização de ativos com alto poder de hidratação como ceramistas, ômegas, manteiga de karatê e vitaminas. E, na hora de escolher, há opções de hidratantes em creme, gel ou sérum.
"Independentemente do gênero, da idade e do tipo de pele - seja ela seca, mista, oleosa ou acneica - todas merecem receber a hidratação diária. Isso porque ela é um dos pilares mais importantes da rotina do skincare sendo fundamental para manter a barreira cutânea íntegra", explica a dermatologista Pauline Lyrio. 
Uma pele bem hidratada é mais saudável, apresenta maior brilho e viço. Além disso, ela é capaz de se defender melhor de agentes nocivos, como as infecções fúngicas, bacterianas e virais e, também, consegue estar melhor preparada para receber ativos específicos da rotina de skincare. "No caso dos ácidos, por exemplo, uma boa hidratação minimiza aqueles inconvenientes desconfortos com ressecamento, sensibilidade e descamação", conta Pauline Lyrio.
"A hidratação facial pode ser realizada em dois momentos: após a limpeza do rosto pela manhã, antes do filtro solar; ou à noite, após a limpeza do rosto e antes da aplicação de um ativo à base de ácido, por exemplo"

QUAL HIDRATANTE FACIAL ESCOLHER?

A dermatologista Aline Aarão conta que a hidratação melhora a proteção da pele, ajuda na manutenção do equilíbrio do Microbioma, deixando-a mais luminosa e resistente. "A hidratação facial tem que ser diária. Até as peles oleosas devem ser hidratadas. Às vezes, como a pessoa usa outros produtos para diminuir a oleosidade, a pele também fica desidratada".
Gel, sérum, óleo e creme são as formas mais comuns de encontrar hidratantes e cada uma delas é mais indicada para um tipo de pele diferente. "O sérum é um veículo mais leve, indicado para as peles mais oleosas e mistas", diz Aline Aarão. 
Pauline Lyrio conta que produtos veiculados em sérum são mais leves e fluidos, com boa espalhabilidade. "Tendem a proporcionar um toque seco, não oleoso e não pegajoso. Permite utilização de altas dosagens de ativos e uma excelente penetração dos mesmos. Esse tipo é mais indicado para pele jovem ou oleosa".
Hidratantes em creme são constituídos basicamente de ceras, emolientes, conservantes e água, tendo um toque mais ceroso e, portanto, mais pesado. É o veículo ideal para peles mais maduras ou para aquelas pessoas que possuem a pele mais seca
Já os produtos apresentados em gel ou gel-creme possuem baixíssima carga oleosa na sua composição. "Eles são utilizados especialmente em pacientes de pele mista, oleosa e com tendência a acne", explica Pauline Lyrio. 
Existe ainda a opção do veículo em óleo, sendo aqueles em que o óleo constitui aproximadamente 70% da sua formulação. "Esse tipo de hidratante apresenta efeito oleoso, deixa a pele com aspecto brilhante, é pegajoso ao toque e ainda pode ocasionar acne. São formulações que não possuem um poder de hidratação tão alto pois atuam basicamente retendo a umidade natural da pele, impedindo-a de ressecar", diz Pauline Lyrio. 
A médica explica que, devido a essas características, os hidratantes em óleo não são indicados para uso facial e tendem a ser recomendados para uso corporal, com uso restrito àqueles indivíduos que possuem pele extremamente secas ou para aplicação em áreas ásperas, como cotovelos, joelhos e pés.
Antes de comprar o hidratante, é fundamental passar por uma avaliação dermatológica para que, após identificar qual tipo de pele, possa ser prescrito um hidratante adequado que atenda as suas necessidades.

VEJA OPÇÕES DE HIDRATANTES FACIAL

Produtos para hidratação no rosto
Uma seleção de hidratantes para o rosto Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Epidrat Hyalu, da Mantecorp. Traz uma textura leve em sérum de rápida absorção que fortalece a pele e hidrata por 24 horas, melhora a luminosidade, firmeza e elasticidade, prevenindo o envelhecimento da pele. Preço: R$ 99,90, na Amazon (COMPRE AQUI) 

  2. Hidratante Facial Skin Defence, da The Body Shop. Com proteção FPS 50, contém extrato de algas, vitamina C e filtro UV, que auxilia na proteção contra radicais livres e no processo de envelhecimento ocasionado pelo sol ou pela poluição, devolvendo a luminosidade da pele. Preço: R$ 159,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

  3. Hidratante Facial Pele Mista a Oleosa Faces, da Natura. Sua fórmula com hidratação intensiva reduz a diferença de tonalidade da pele, inclusive aquelas deixadas pela acne. O resultado é uma pele sequinha com acabamento soft matte. Preço: R$ 37,80, na Americanas (COMPRE AQUI)

  4. Hidradeep Daily, da Profuse. Possui um complexo de ativos hidratantes com manteiga de karité, óleo de girassol e glicerina. Sua textura ultraleve com rápida absorção garante uma hidratação profunda por 24 horas para o rosto em todos os tipos de pele. Preço: R$ 50,44, na Amazon (COMPRE AQUI)

  5. Compative Acqua Gel, da Ada Tina.  É um ácido hialurônico hidratante antioxidante que proporciona hidratação levíssima e refrescante para as peles oleosas a mistas, promovendo o equilíbrio da hidratação e da oleosidade, ação anti-idade e antissinais deixando mais lisa, firme e com a hidratação equilibrada. Preço: R$ 106,40, na Amazon (COMPRE AQUI)

  6. Sérum Minéral 89, da Vichy. Com textura gel sérum, o produto hidrata sem pesar sendo indicado para todos que precisam fortalecer a pele: pessoas de pele seca, normal ou oleosa, que utilizam ácidos ou procedimentos estéticos. Preço: R$ 176 (50ml), na Amazon (COMPRE AQUI)

  7. Gel Creme Renew Hydra Pro Vita-D, da Avon. Possui exclusiva tecnologia Pro Vita-D que ajuda a estimular a ativação da vitamina D e fortalecer a barreira de hidratação da pele. Ele conta com fórmula leve e de rápida absorção sem deixar a pele oleosa. Preço: R$ 49,90, na Americanas (COMPRE AQUI)

  8. Sérum hidratante concentrado Neutrogena Hydro Boost. Fortalece a barreira cutânea e hidrata profundamente por meio de ingredientes como o ácido hialurônico; e a glicerina, que penetra em 9 camadas superficiais da cútis. Possui uma textura ultra leve, sem sensação oleosa e de rápida absorção para uma pele mais lisa e flexível. Preço: R$ 103,44, na Americanas (COMPRE AQUI).

  9. Nivea Facial Hidratante em Gel. Controla a oleosidade enquanto os ativos do ácido hialurônico e pepino hidratam e promovem uma sensação refrescante. Tem alto poder de hidratação e recupera a beleza natural das peles mistas a oleosas com uma fórmula 100% livre de óleos, que é rapidamente absorvida, promovendo hidratação por 24 horas. Preço: R$ 20,61, na Amazon (COMPRE AQUI)

  10. Creme Facial Firmador Ácido Hialurônico Botik, de O Boticário. Possui uma fórmula com ácido hialurônico puro e combinado a ativos que promovem hidratação profunda e aumentam a síntese de colágeno. Essa combinação de ativos melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão em 7 dias e aumenta a firmeza da pele em 30 dias. Preço: R$ 119,90, na Amazon (COMPRE AQUI) 
Produtos para hidratação no rosto
Uma seleção de hidratantes para o rosto Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Sérum Hydrating B5, da SkinCeuticals. É um sérum de hidratação facial desenvolvido para todos os tipos de pele. Com ativos de ácido hialurônico e vitamina B5, ele devolve os nutrientes necessários, equilibra e uniformiza a pele. Preço: R$ 268,77, na Americanas (COMPRE AQUI)

  2. Crème Fraîche de Beauté, da Nuxe. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive para as sensíveis, repõe e mantém a umidade perdida por até 48 horas enquanto protege a pele dos efeitos nocivos da poluição. O produto proporciona uma sensação instantânea de frescor e conforto, deixando a pele do rosto hidratada e macia o dia todo. Preço: R$ 199,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

  3. Hyaluronic Concentrate, da Isdin. Sérum facial com ácido hialurônico puro de peso molecular idêntico ao da pele e textura água-gel que proporciona hidratação superficial e profunda. Ajuda a prevenir as primeiras rugas e linhas de expressão, diminui a aparência dos poros e proporciona luminosidade. Preço: R$ 158,31, na Amazon (COMPRE AQUI)

  4. Hialuderme 20+ Fluido de Ácido Hialurônico, da Bel Col.  Fluido desenvolvido para as necessidades nutricionais, hidratantes, de prevenção de manchas e revitalização da pele acima de 20 anos. O produto carrega propriedades antiestresse, energizante e hidratante, além de prevenir as rugas, manchas e flacidez. Preço: R$ 163,69, na Americanas (COMPRE AQUI)

  5. Eucerin Hyaluron-Filler Daily Booster. Oferece uma ação efetiva na prevenção e correção de rugas e linhas, agindo diretamente no fortalecimento e hidratação da pele. Com fórmula minimalista composta por apenas 11 ingredientes, oferece mais tolerabilidade e o máximo de eficácia para a pele. Preço: R$ 94,70, na Amazon (COMPRE AQUI)

  6. Neo Dermo Etage Hidra Mineral Gel Hidratante, de Eudora. Sérum enriquecido com minerais e ácido hialurônico que hidratam intensamente, reduzindo linhas de expressão e deixando a pele renovada e mais firme. Ele cria uma barreira contra a poluição, proporcionando uma pele saudável e fortalecida. Preço: R$ 83,99, na Amazon (COMPRE AQUI)

  7. Hydrabio Gel Creme, da Bioderma. Com textura gel-creme leve, foi desenvolvido com uma combinação de ativos que promovem ação imediata e duradoura. Entre eles: niacinamida para reforçar a barreira protetora; vitamina E fortalece as defesas antioxidantes; o esqualano e a glicerina para compensar a deficiência de hidratação e favorecer a retenção de água. Preço: R$ 92,20, na Amazon (COMPRE AQUI)

  8. A-Oxitive Sérum, da Avène. É equivalente a 15% de vitamina C pura, este sérum de defesa antioxidante ajuda a defender a pele contra os efeitos nocivos do estresse oxidativo. Com pró-vitaminas C e E, ele promete uma pele suave e protegida, rugas e linhas finas reduzidas, e uma pele fresca, radiante e vibrante. Preço: R$ 184,00, na Amazon (COMPRE AQUI)

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