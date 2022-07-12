Gel, creme ou sérum? Veja o hidratante facial mais indicado para a sua pele

QUAL HIDRATANTE FACIAL ESCOLHER?
VEJA OPÇÕES DE HIDRATANTES FACIAL
- Epidrat Hyalu, da Mantecorp. Traz uma textura leve em sérum de rápida absorção que fortalece a pele e hidrata por 24 horas, melhora a luminosidade, firmeza e elasticidade, prevenindo o envelhecimento da pele. Preço: R$ 99,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Hidratante Facial Skin Defence, da The Body Shop. Com proteção FPS 50, contém extrato de algas, vitamina C e filtro UV, que auxilia na proteção contra radicais livres e no processo de envelhecimento ocasionado pelo sol ou pela poluição, devolvendo a luminosidade da pele. Preço: R$ 159,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Hidratante Facial Pele Mista a Oleosa Faces, da Natura. Sua fórmula com hidratação intensiva reduz a diferença de tonalidade da pele, inclusive aquelas deixadas pela acne. O resultado é uma pele sequinha com acabamento soft matte. Preço: R$ 37,80, na Americanas (COMPRE AQUI)
- Hidradeep Daily, da Profuse. Possui um complexo de ativos hidratantes com manteiga de karité, óleo de girassol e glicerina. Sua textura ultraleve com rápida absorção garante uma hidratação profunda por 24 horas para o rosto em todos os tipos de pele. Preço: R$ 50,44, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Compative Acqua Gel, da Ada Tina. É um ácido hialurônico hidratante antioxidante que proporciona hidratação levíssima e refrescante para as peles oleosas a mistas, promovendo o equilíbrio da hidratação e da oleosidade, ação anti-idade e antissinais deixando mais lisa, firme e com a hidratação equilibrada. Preço: R$ 106,40, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Sérum Minéral 89, da Vichy. Com textura gel sérum, o produto hidrata sem pesar sendo indicado para todos que precisam fortalecer a pele: pessoas de pele seca, normal ou oleosa, que utilizam ácidos ou procedimentos estéticos. Preço: R$ 176 (50ml), na Amazon (COMPRE AQUI)
- Gel Creme Renew Hydra Pro Vita-D, da Avon. Possui exclusiva tecnologia Pro Vita-D que ajuda a estimular a ativação da vitamina D e fortalecer a barreira de hidratação da pele. Ele conta com fórmula leve e de rápida absorção sem deixar a pele oleosa. Preço: R$ 49,90, na Americanas (COMPRE AQUI)
- Sérum hidratante concentrado Neutrogena Hydro Boost. Fortalece a barreira cutânea e hidrata profundamente por meio de ingredientes como o ácido hialurônico; e a glicerina, que penetra em 9 camadas superficiais da cútis. Possui uma textura ultra leve, sem sensação oleosa e de rápida absorção para uma pele mais lisa e flexível. Preço: R$ 103,44, na Americanas (COMPRE AQUI).
- Nivea Facial Hidratante em Gel. Controla a oleosidade enquanto os ativos do ácido hialurônico e pepino hidratam e promovem uma sensação refrescante. Tem alto poder de hidratação e recupera a beleza natural das peles mistas a oleosas com uma fórmula 100% livre de óleos, que é rapidamente absorvida, promovendo hidratação por 24 horas. Preço: R$ 20,61, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Creme Facial Firmador Ácido Hialurônico Botik, de O Boticário. Possui uma fórmula com ácido hialurônico puro e combinado a ativos que promovem hidratação profunda e aumentam a síntese de colágeno. Essa combinação de ativos melhora o aspecto de rugas e linhas finas de expressão em 7 dias e aumenta a firmeza da pele em 30 dias. Preço: R$ 119,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Sérum Hydrating B5, da SkinCeuticals. É um sérum de hidratação facial desenvolvido para todos os tipos de pele. Com ativos de ácido hialurônico e vitamina B5, ele devolve os nutrientes necessários, equilibra e uniformiza a pele. Preço: R$ 268,77, na Americanas (COMPRE AQUI)
- Crème Fraîche de Beauté, da Nuxe. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive para as sensíveis, repõe e mantém a umidade perdida por até 48 horas enquanto protege a pele dos efeitos nocivos da poluição. O produto proporciona uma sensação instantânea de frescor e conforto, deixando a pele do rosto hidratada e macia o dia todo. Preço: R$ 199,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Hyaluronic Concentrate, da Isdin. Sérum facial com ácido hialurônico puro de peso molecular idêntico ao da pele e textura água-gel que proporciona hidratação superficial e profunda. Ajuda a prevenir as primeiras rugas e linhas de expressão, diminui a aparência dos poros e proporciona luminosidade. Preço: R$ 158,31, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Hialuderme 20+ Fluido de Ácido Hialurônico, da Bel Col. Fluido desenvolvido para as necessidades nutricionais, hidratantes, de prevenção de manchas e revitalização da pele acima de 20 anos. O produto carrega propriedades antiestresse, energizante e hidratante, além de prevenir as rugas, manchas e flacidez. Preço: R$ 163,69, na Americanas (COMPRE AQUI)
- Eucerin Hyaluron-Filler Daily Booster. Oferece uma ação efetiva na prevenção e correção de rugas e linhas, agindo diretamente no fortalecimento e hidratação da pele. Com fórmula minimalista composta por apenas 11 ingredientes, oferece mais tolerabilidade e o máximo de eficácia para a pele. Preço: R$ 94,70, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Neo Dermo Etage Hidra Mineral Gel Hidratante, de Eudora. Sérum enriquecido com minerais e ácido hialurônico que hidratam intensamente, reduzindo linhas de expressão e deixando a pele renovada e mais firme. Ele cria uma barreira contra a poluição, proporcionando uma pele saudável e fortalecida. Preço: R$ 83,99, na Amazon (COMPRE AQUI)
- Hydrabio Gel Creme, da Bioderma. Com textura gel-creme leve, foi desenvolvido com uma combinação de ativos que promovem ação imediata e duradoura. Entre eles: niacinamida para reforçar a barreira protetora; vitamina E fortalece as defesas antioxidantes; o esqualano e a glicerina para compensar a deficiência de hidratação e favorecer a retenção de água. Preço: R$ 92,20, na Amazon (COMPRE AQUI)
- A-Oxitive Sérum, da Avène. É equivalente a 15% de vitamina C pura, este sérum de defesa antioxidante ajuda a defender a pele contra os efeitos nocivos do estresse oxidativo. Com pró-vitaminas C e E, ele promete uma pele suave e protegida, rugas e linhas finas reduzidas, e uma pele fresca, radiante e vibrante. Preço: R$ 184,00, na Amazon (COMPRE AQUI)
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