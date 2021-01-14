Sérum ou hidratante facial: qual é o melhor para sua pele?

Para saber qual dos produtos é o ideal, é preciso conhecer seu tipo de pele. Crédito: Shutterstock

Qual a diferença entre sérum e hidratante facial? É possível substituir um pelo outro ou os dois devem ser utilizados em sequência? Qual deles deve ser priorizado? Para muitos adeptos da rotina de skincare, as dúvidas relacionadas a estes produtos são recorrentes.

De acordo com a médica especialista em pele e beleza, Julianne Wagmacker, a principal diferença entre os dois é a textura e a capacidade de absorção da pele. “O hidratante, dependendo da formulação, é mais espesso. Enquanto o sérum tem textura mais leve e maior poder de penetração na pele por ser mais facilmente absorvido”, explica.

A médica conta que, diferente do sérum, a função do hidratante - além de hidratar, obviamente - está ligada a manter a viçosidade da pele. “Já alguns tipos de sérum, podem participar do clareamento, hidratação e suavizar o aparecimento de rugas”.

Ela diz que ambos podem ser usados pela manhã e a noite, após uma boa higienização da pele. "Eles também podem ser usados associados para potencializar alguns resultados a partir de orientação profissional e de acordo com cada tipo de pele”.

QUAL ESCOLHER?

Para saber qual dos dois é melhor para você, é preciso conhecer o seu tipo de pele. Julianne afirma que, em geral, peles oleosas e mistas se adaptam melhor ao sérum, enquanto para as secas são recomendados hidratantes em forma de cremes.

"Peles oleosas e mistas se adaptam melhor ao sérum, enquanto para as secas são recomendados hidratantes em forma de cremes" Julianne Wagmacker - Médica especialista em pele e beleza

Mas em alguns casos, um não exclui o outro. Isso porque “o sérum pode ser utilizado em qualquer tipo de pele, mas é considerado indicação preferencial para peles oleosas e acneicas. Hidratantes são essenciais para o cuidado da pele e está indicado para todos os tipos de pele, inclusive as acneicas. Porém, existem variações de hidratantes e, de acordo com tipo de pele, é indicado o produto mais adequado”, explica a dermatologista Livia Borges, da Clínica Santé.

O sérum tem uma absorção mais rápida, por isso promove a sensação de pele seca. Já os cremes hidratantes, normalmente, demoram um pouco mais a serem absorvidos e deixam uma sensação de pele aveludada. “Apesar das diferenças, os dois têm a vantagem de entregar ativos benéficos à pele”, pontua Livia.

"Apesar das diferenças, os dois têm a vantagem de entregar ativos benéficos à pele" Livia Borges - Dermatologista

Mesmo sabendo seu tipo de pele, algumas particularidades também podem influenciar no efeito dos produtos. No caso de dúvidas, o bom e velho hidratante é a recomendação, além de ser fundamental. “Para cada pele existe um produto mais adequado, pois pode haver ressecamento ou oleosidade, alergias, dermatites, manchas e por isso, uma avaliação com o dermatologista é importante. Mas, em geral, hidratantes sem muitos ativos, podem ser aplicados em quase todos os tipos de pele”, finaliza Livia.

OPÇÕES DE SÉRUNS E HIDRATANTES PARA COMPRAR ONLINE

Agora que você já entende a diferença e sabe o que é melhor para sua pele, selecionamos algumas opções para você comprar sem sair de casa.