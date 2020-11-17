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Cuidados

Skincare na barriga: cuidados recomendados durante a gestação

Os cuidados com a pele na região do abdômen durante a gravidez vêm ganhando cada vez mais adeptas e promete diminuir problemas futuros, como o aparecimento de estrias no pós-parto

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 06:01
Grávida hidratando barriga
Escolher os produtos certos e aliar a alimentação com o cuidado local estão entre as recomendações. Crédito: Shutterstock
O hábito de ter uma rotina de cuidados com a pele vem se tornando cada vez mais comum e a novidade é que agora as gravidinhas também são adeptas do skincare, mas na região da barriga. O motivo é promover a hidratação da área e tentar evitar ou diminuir o aparecimento de estrias comuns durante a gestação e no período pós-parto.
Ana Beatriz Pestana está com 28 semanas de gestação. Ela conta que usa bastante creme hidratante e também é adepta de óleos para evitar as estrias, principalmente nos dias em que o esticamento da pele causa coceira. Além disso, nos momentos em que fico exposta ao sol, utilizo uma quantidade generosa de protetor solar. No mais, procuro ingerir bastante água também, colabora muito, complementa.
A gestante lamenta que não recebeu nenhuma orientação relacionada a esses cuidados por parte dos especialistas durante o acompanhamento da gestação. As informações que tenho foram obtidas somente através de pessoas que já foram mamães e buscando na internet, acrescenta a gestante.
Ana Beatriz Pestana
Ana Beatriz Pestana apostou em cremes e óleos para cuidar da pele nesse período. Crédito: Arquivo pessoal

Cuidados recomendados

Ana Beatriz está no caminho certo. A dermatologista Oliete Guerra explica que durante o período de gestação, hidratar a região da barriga é indispensável. Hidratação é o principal cuidado e precisa ser realizado pelo menos duas vezes ao dia. Além do abdômen, a região da mama também não pode ser esquecida, destaca a médica.
Oliete também salienta a importância de evitar exageros na higiene da região. Algumas grávidas acham que tem que lavar bastante, passar buchas e isso é um grande engano. O ideal é lavar o normal, como antes da gestação, sem excessos, pontua.
" Existem cremes próprios para a gestante. Isso porque, durante a gestação, algumas substâncias, como a ureia, devem ser evitadas"
Oliete Guerra - Dermatologista
Outro cuidado importante é estar atenta a escolha dos cremes. Hoje em dia, existem cremes próprios para a gestante. Isso porque, durante a gestação, algumas substâncias, como a ureia, devem ser evitadas, afirma Oliete.

Orientação  profissional

Contar com a ajuda de um dermatologista também pode evitar danos. A frequência ideal é de duas vezes durante o período gestacional, a primeira deve ser feita logo no começo da gravidez para receber todas as orientações necessárias.
A segunda já é mais perto do fim da gestação, para saber quais são as recomendações para o pós-parto, porque inclusive quando aparecem muitas estrias no abdômen, se nós começamos a tratar logo após o parto, entre 15 e 20 dias, existe a chance de elas regredirem. Quando as estrias ainda estão avermelhadas é mais fácil pra tratar, completa a dermatologista.
Mantendo estes cuidados, a gestante reduz a chance do aparecimento de estrias. Porém, não adianta hidratar bastante e ganhar muito peso, então a alimentação deve estar aliada ao cuidado local, finaliza.

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