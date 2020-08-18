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Gestação

Alerta: gestantes devem ficar atentas aos problemas de circulação

Durante a gravidez podem ocorrer algumas alterações da circulação, devido as alterações ocorridas no corpo da mulher

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 08:00
Mulher grávida com as mãos na barriga
Hormônios da gestação podem ocasionar dilatação das veias, diz especialista. Crédito: shutterstock
A gravidez é um momento de várias mudanças no corpo da mulher. Em alguns casos podem surgir algumas questo?es inesperadas. Uma delas é a alterac?a?o da circulac?a?o, que é muito comum e afeta va?rias mulheres. Isso acontece pelo aumento do volume sanguíneo e pela elevação de hormônios femininos. Esses fatores necessitam de atenção e cuidados para controlar o surgimento de varizes e inchac?o  principalmente nas pernas, associado a sensac?a?o de peso  sem provocarem impactos negativos.
De acordo com a cirurgiã vascular e angiologista,?Moriane?Lorenzoni, dentre os cuidados que podem ser tomados está uma dieta sauda?vel, grande ingesta?o de a?gua, prática de exerci?cios fi?sicos apropriados para este peri?odo e descansar va?rias vezes durante o dia com as pernas elevadas. Em casos mais graves, a gestante pode até desenvolver uma trombose venosa profunda (TVP), relata.
As estimativas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) apontam que há uma prevalência média da TVP de 38% na população geral brasileira, sendo encontrada em 30% dos homens e 45% das mulheres, levando em consideração todas as faixas etárias. Os maiores fatores de risco são predisposição familiar, sexo feminino (proporção de até 2,3 para 1 homem), idade (quanto mais idoso maior a prevalência) e obesidade.
Com a gravidez, há uma elevação significativa dos níveis hormonais da mulher, dentre eles: progesterona, estrogênio, gonadotrofina coriônica humana (hCG) e o hormônio lactogênio placentário (hPL). Existe uma função de cada um deles para a progressão da gestação e sua manutenção. Mas, isso pode acarretar numa dilatação das veias do organismo. Isso as torna mais complacentes e volumosas, aumentando com o decorrer da gestação e causando inchaço, cansaço, dor, vasinhos e veias aparentes e sensação de queimação nas pernas, destaca.
O sexto mês de gravidez pode ser importante neste processo com crescimento do bebê e da extensão abdominal. Desta forma, o útero pode comprimir a veia cava e causar uma intensificação dos sintomas de inchaço e dor. Alguns precedentes também podem influenciar negativamente na qualidade de vida da gestante. Por exemplo: histórico de uso de tabaco, obesidade, sedentarismo e até mesmo alguns transtornos psicológicos.
Após o parto e durante os primeiros meses os vazinhos e varizes vão desaparecendo, sendo ideal investir em tratamentos mais definitivos a partir do terceiro mês de amamentação, para o organismo voltar ao seu estado hormonal não gravídico. Além disso, é possível preveni-las com o uso regular de meias elásticas, uma alimentação saudável, evitar ganhar peso durante a gestação, realização de caminhadas diárias e elevação das pernas pelo menos duas vezes ao dia, orienta.

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