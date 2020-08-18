Alerta: gestantes devem ficar atentas aos problemas de circulação

Hormônios da gestação podem ocasionar dilatação das veias, diz especialista. Crédito: shutterstock

A gravidez é um momento de várias mudanças no corpo da mulher. Em alguns casos podem surgir algumas questo?es inesperadas. Uma delas é a alterac?a?o da circulac?a?o, que é muito comum e afeta va?rias mulheres. Isso acontece pelo aumento do volume sanguíneo e pela elevação de hormônios femininos. Esses fatores necessitam de atenção e cuidados para controlar o surgimento de varizes e inchac?o  principalmente nas pernas, associado a sensac?a?o de peso  sem provocarem impactos negativos.

De acordo com a cirurgiã vascular e angiologista,?Moriane?Lorenzoni, dentre os cuidados que podem ser tomados está uma dieta sauda?vel, grande ingesta?o de a?gua, prática de exerci?cios fi?sicos apropriados para este peri?odo e descansar va?rias vezes durante o dia com as pernas elevadas. Em casos mais graves, a gestante pode até desenvolver uma trombose venosa profunda (TVP), relata.

As estimativas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) apontam que há uma prevalência média da TVP de 38% na população geral brasileira, sendo encontrada em 30% dos homens e 45% das mulheres, levando em consideração todas as faixas etárias. Os maiores fatores de risco são predisposição familiar, sexo feminino (proporção de até 2,3 para 1 homem), idade (quanto mais idoso maior a prevalência) e obesidade.

Com a gravidez, há uma elevação significativa dos níveis hormonais da mulher, dentre eles: progesterona, estrogênio, gonadotrofina coriônica humana (hCG) e o hormônio lactogênio placentário (hPL). Existe uma função de cada um deles para a progressão da gestação e sua manutenção. Mas, isso pode acarretar numa dilatação das veias do organismo. Isso as torna mais complacentes e volumosas, aumentando com o decorrer da gestação e causando inchaço, cansaço, dor, vasinhos e veias aparentes e sensação de queimação nas pernas, destaca.

O sexto mês de gravidez pode ser importante neste processo com crescimento do bebê e da extensão abdominal. Desta forma, o útero pode comprimir a veia cava e causar uma intensificação dos sintomas de inchaço e dor. Alguns precedentes também podem influenciar negativamente na qualidade de vida da gestante. Por exemplo: histórico de uso de tabaco, obesidade, sedentarismo e até mesmo alguns transtornos psicológicos.