Fique de olho para manter a circulação ativa na quarentena

Subir e descer escadas, caminhar pela casa ou se levantar na ponta dos pés estão entre as dicas para estimular a circulação. Crédito: Divulgação

O início da quarentena pode ter sido bem tranquilo para muitas pessoas. Mas, com o passar do tempo, os efeitos emocionais e físicos acabam surgindo. Por isso, é preciso criar algumas regras e rotinas para superar o perigo do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) e também alguns riscos para a saúde, que são impulsionados pelo tempo maior de quem está em casa.

A cirurgiã vascular e angiologista, Moriane Lorenzoni, destaca a importância, principalmente, da realização de movimentos, em especial, para a panturrilha. Ela é considerada o segundo coração, já que bombeia boa parte do sangue por minuto de movimento. Por isso é essencial investir em atividades, como: subir e descer escadas, caminhar pela casa ou se levantar na ponta dos pés, apoiando em uma mesa, por exemplo. Isso pode auxiliar o fluxo sanguíneo e evitar os problemas vasculares, orienta a especialista.

De acordo com a médica, uma boa opção seria a implantação de uma rotina de exercícios. A ideia é evitar ficar parado por muito tempo, já que a imobilidade pode trazer inchaço e, com isso, diminuir a circulação sanguínea e gerar malefícios para a saúde vascular. E, para combater isso, podem ser feitas atividades de baixo impacto, que ajudam a ativar a circulação sanguínea, por meio da contração muscular. Isso porque os troncos venosos estão localizados junto aos grupos musculares dos membros inferiores e essa contração melhora o fluxo sanguíneo, conta.

A alimentação também é outro ponto importante para ficar atento, especialmente, neste período. Aliás, é possível aproveitar este tempo para fazer a própria comida, se preocupar mais com a escolha dos alimentos, ter mais tempo para se alimentar de forma correta e também no tempo certo e, ainda, se aprofundar no assunto com pesquisas e leituras. Pode ser interessante estudar um pouquinho sobre a dieta anti-inflamatória estratégica, que pode ajudar a evitar o surgimento de sintomas inflamatórios, por causa da alimentação, diz.

Movimente-se

Moriane Lorenzoni , cirurgiã vascular e angiologista, destaca a importância dos exercícios na manutenção de uma boa circulação. Crédito: Divulgação

Com muitas pessoas trabalhando em formato de home office ou que tiveram a sua rotina suspensa, o risco de se passar tempo em excesso sentado, deve ser uma preocupação. É que esta posição desfavorece o retorno do sangue para o coração, levando ao aparecimento de edemas nos membros inferiores.

Para quem passa muito tempo na mesma posição, acaba sendo comum sentir um peso e um cansaço nas pernas por causa dessa dificuldade do retorno venoso. E essa má circulação pode causar varizes e aumento das chances de trombose venosa profunda, gerando complicações para a saúde e colocando a vida em risco. Então, para evitar este tipo de problema, é interessante que, a cada 50 minutos sentado  seja na cadeira trabalhando ou no sofá  a pessoa levante e faça uma caminhada pela casa ou exercícios de alongamento, sugere.

Cuidados com a sua saúde vascular na quarentena:

Hidratação: é fundamental tomar entre 1 e 2 litros de água, por dia, para não deixar o sangue muito viscoso. Isso também força uma movimentação, para ir mais vezes no banheiro. O consumo de água diário ajuda o funcionamento dos rins, diminui inchaços e melhora a saúde de todo o organismo.

Cuidados com as pernas: em casa, é possível relaxar e elevar os pés ao final do dia com uma almofada, por exemplo. Assim, o retorno venoso é facilitado, diminuindo o inchaço. Para quem não tem contraindicação, usar meias elásticas pode ser uma boa medida, já que elas melhoram o retorno do sangue ao coração.

Prática de exercícios: podem ser feitas atividades de baixo impacto, que ajudam a ativar a circulação sanguínea, por meio da contração muscular.

Alimentação: é possível aproveitar este tempo para fazer a própria comida, se preocupar mais com a escolha dos alimentos, ter mais tempo para comer de forma correta e também no tempo certo e, ainda, se aprofundar no assunto com pesquisas e leituras.