Dor nas costas na quarentena: dicas para controlar o problema

Sem a prática de exercícios físicos regulares e de alongamentos, a musculatura tende a ficar mais fraca Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik

A coluna vertebral é o nosso eixo de sustentação, mas, na maioria das vezes, não damos a ela a atenção necessária. E o principal sinal desse descaso é o aparecimento das dores nas costas. Aliás, é o que tem acontecido com muita gente durante esse período de quarentena . Uma plataforma de atendimento online para sessões de fisioterapia (Scal) calcula já ter atendido 52 mil pessoas no Brasil, desde o início do isolamento. As principais queixas são dores nas costas (59,21%), no quadril e no joelho (40,79%).

O médico Lúcio César Hott Silva, membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, explica que a dor lombar não faz parte da sintomatologia da Covid-19. "Porém, o estilo de vida das pessoas mudou bastante. Sedentarismo, má postura em casa, novas tarefas, necessidades de adaptações de trabalho em home office, estresse por inúmeros motivos (perda de renda e de projetos, receio de contrair a doença, afastamento dos familiares e amigos, desemprego, entre outros). Tudo isso tem levado ao aumento de pessoas com queixa de dor lombar em meio a este período de pandemia".

Ele explica que a falta de exercício físico regular associado à falta de alongamentos faz com que musculatura passe a ficar mais fraca, surgindo nódulos de contratura muscular que acabam encurtando as fibras, o que leva a dores musculares constantes. "Ficar muito tempo sentado numa mesma posição ou sentado em má postura é um dos fatores agravantes para a queixa de dor lombar", diz o coordenador da Clínica da Dor da São Bernardo Apart Hospital.

Para aliviar a tensão lombar, o fisioterapeuta recomenda evitar ficar muito tempo sentado. "Se levante a cada 45 minutos para se alongar e até para realizar algum movimento de fortalecimento muscular. Também pode aproveitar uns poucos minutos para se deitar esticado no chão ou na cama. A pessoa mais habituada aos exercícios físicos pode realizar uma flexão de braços no solo, fazer agachamento, pular corda, fazer abdominais no solo ou até mesmo exercícios de prancha. E até dar uma caminhada pela casa, se houver espaço".

10 minutos em pé

Para Liliana Vasconcelos, fisioterapeuta e especialista em ergonomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o principal problema é a quantidade de horas que as pessoas estão ficando sentadas. "Aliada a outros fatores como a altura correta do computador para evitar que a pessoa fique com a cabeça baixa, e a falta de suporte para os pés e de uma cadeira ergonômica. O ideal é se levantar a cada 50 minutos", diz a profissional da Contato Fisioterapia e Pilates.

Ao ficar em pé, a dica é gastar cerca de 10 minutos para esticar e relaxar o corpo. "É o tempo do disco da lombar diminuir a compreensão, o que resulta no relaxamento da musculatura. Só levantar já é importante", ressalta.

O fisioterapeuta Victor Stefanon e Sousa, da Clínica Biomoviment, explica que a coluna vertebral precisa de movimento. "Esse é o melhor remédio. Com a quarentena as pessoas estão fazendo menos movimento, seja atividade física ou até caminhadas, como ir andando até o carro na hora do trabalho. Além de sentar em posições erradas para ver televisão ou mexer nos celular".

Durma bem

Dormir bem e na posição certa também é fundamental. Liliana explica a melhor forma. "O ideal é dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas e outro regulado na altura da cervical. Evite o máximo dormir de barriga pra baixo", diz.

O ideal é dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas e outro regulado na altura da cervical Crédito: Arquivo A Gazeta

Lúcio César explica que, caso a dor lombar permaneça mesmo usando bolsa de água morna, realizando alongamentos musculares e massagem, deve-se procurar um médico especialista. "Se a dor lombar estiver associada à febre, tosse, diminuição da força muscular em membros inferiores, alteração postural recente e dificuldade para andar, urinar ou evacuar, o ideal é procurar um médico. E isso vale para todos, crianças, adultos e idosos. A pessoa não pode achar que estar com dor é normal".

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