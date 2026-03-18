Idosa e dois cães escapam ilesos de incêndio em casa em Colatina

Uma idosa de 76 anos e os dois cachorros dela escaparam ilesos de um incêndio que atingiu uma casa no bairro Esplanada, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (17). O fogo começou por volta das 21h. No momento do incidente, a moradora estava sozinha com os animais de estimação.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, junto ao filho da idosa, as chamas se espalharam rapidamente e destruíram a estrutura do segundo andar, além de móveis e objetos pessoais, que foram consumidos pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros atuou por cerca de duas horas no combate às chamas. Ainda segundo o filho da mulher, durante a madrugada desta quarta-feira (18), o incêndio chegou a reacender três vezes, mas foi controlado.