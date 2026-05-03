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Coluna Leonel Ximenes

Campanha nacional de proteção às crianças será lançada no ES

Instituído pelo CNJ, o “Mês da Infância Protegida” será realizado anualmente ao longo de maio

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

03 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem Edicase Brasil
A luta contra todas as formas de intolerância começa na infância  GagliardiPhotography

Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) será palco, nesta terça-feira (5), do lançamento nacional do “Mês da Infância Protegida”, iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas públicas e das práticas institucionais de proteção integral de crianças e adolescentes. 


O evento será realizado na sede do TJES e reunirá magistrados, autoridades do sistema de Justiça e representantes de instituições parceiras, marcando a adesão do Judiciário capixaba à mobilização nacional em defesa dos direitos da infância e juventude. 

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Instituído pelo CNJ, o “Mês da Infância Protegida” será realizado anualmente ao longo de maio. A proposta é mobilizar tribunais e instituições do Sistema de Garantia de Direitos para ações coordenadas que ampliem a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. 


Entre as medidas previstas estão mutirões de depoimentos especiais e atos processuais, a priorização da tramitação e do julgamento de processos envolvendo vítimas infantojuvenis, além da realização de campanhas educativas e de conscientização.


 A iniciativa também busca fortalecer a articulação entre o Poder Judiciário e os órgãos da rede de proteção, em conformidade com normas sobre escuta especializada e depoimento especial. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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