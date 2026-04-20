Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”

A Câmara de Cariacica aprovou a criação do “Dia do Patriota”, a ser comemorado em todo 6 de setembro, véspera do Dia da Pátria. O projeto, apresentado pelo vereador bolsonarista Sérgio Camilo (União Brasil), determina que a data passe a integrar o calendário de eventos e datas comemorativas do município.
“A proposta visa valorizar e reconhecer cidadãos que demonstram compromisso com os princípios fundamentais da pátria, tais como o respeito às instituições, a defesa dos valores democráticos, o amor ao país, a promoção da cidadania e a contribuição do desenvolvimento social”, justificou o parlamentar.
O projeto de lei prevê ainda que no dia 6 de setembro de cada ano a Câmara de Vereadores de Cariacica promova uma sessão solene ou evento institucional, com a finalidade de homenagear cidadãos, instituições ou grupos que se destaquem pela promoção de valores cívicos, patrióticos e pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Durante essas homenagens, poderão ser concedidas várias honrarias, como certificados, placas e medalhas, por indicação de algum parlamentar.
Camilo, que é da base de apoio do prefeito Euclério Sampaio (MDB), argumenta que o projeto tem caráter meramente comemorativo ou simbólico, não acarretando despesas para os cofres do município de Cariacica.
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