Fachada, cobertura, elevadores: veja o que ainda falta para o Cais das Artes ficar pronto

A menos de seis meses da data prevista para a conclusão, o Cais das Artes ainda acumula uma série de obras essenciais para sua entrega definitiva. Embora o complexo já receba eventos culturais, como shows e exposições, serviços estruturais importantes seguem em execução, colocando à prova o cronograma que promete encerrar uma história marcada por mais de 15 anos de atrasos, paralisações e disputas judiciais.





O maior desafio está justamente no espaço que será o coração do empreendimento: o Teatro do Cais das Artes. Com capacidade para 1.300 pessoas, o local foi concebido para receber grandes espetáculos, shows, festivais de dança e produções itinerantes que circulam pelas principais capitais brasileiras. No entanto, é também o bloco que concentra o maior número de obras em andamento.





Entre os serviços que ainda precisam ser concluídos estão a instalação das placas da fachada, a impermeabilização da cobertura, a montagem da estrutura metálica do telhado e a implantação dos sistemas de incêndio, elétrica, hidráulica e ar-condicionado.