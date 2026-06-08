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Cais das Artes

Fachada, cobertura, elevadores: veja o que ainda falta para o Cais das Artes ficar pronto

Com entrega prevista para dezembro, complexo cultural mais aguardado do Espírito Santo ainda concentra obras importantes, principalmente no teatro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 15:34

Entardecer no Cais das Artes
Entardecer no Cais das Artes Fernando Madeira
A menos de seis meses da data prevista para a conclusão, o Cais das Artes ainda acumula uma série de obras essenciais para sua entrega definitiva. Embora o complexo já receba eventos culturais, como shows e exposições, serviços estruturais importantes seguem em execução, colocando à prova o cronograma que promete encerrar uma história marcada por mais de 15 anos de atrasos, paralisações e disputas judiciais.

O maior desafio está justamente no espaço que será o coração do empreendimento: o Teatro do Cais das ArtesCom capacidade para 1.300 pessoas, o local foi concebido para receber grandes espetáculos, shows, festivais de dança e produções itinerantes que circulam pelas principais capitais brasileiras. No entanto, é também o bloco que concentra o maior número de obras em andamento.

Entre os serviços que ainda precisam ser concluídos estão a instalação das placas da fachada, a impermeabilização da cobertura, a montagem da estrutura metálica do telhado e a implantação dos sistemas de incêndio, elétrica, hidráulica e ar-condicionado.

O que ainda falta no Teatro

  • Instalação das placas pré-moldadas da fachada;
  • Impermeabilização da cobertura;
  • Instalação da cobertura metálica;
  • Instalação das redes elétrica, hidráulica e de combate a incêndio;
  • Instalação do sistema de ar-condicionado;
  • Revestimentos cerâmicos e de granito em áreas internas;
Entardecer no Cais das Artes
Entardecer no Cais das Artes Fernando Madeira
Embora a lista pareça extensa, os serviços seguem uma sequência técnica. Algumas etapas dependem da conclusão de outras para avançar.

A cobertura, por exemplo, precisa ser finalizada para proteger os ambientes internos antes da execução dos acabamentos. Já as instalações elétricas, hidráulicas e de incêndio precisam estar prontas antes do fechamento definitivo de paredes e forros.

Por isso, qualquer atraso em uma dessas frentes pode impactar diretamente o cronograma geral da obra.

Museu e prédio administrativo estão mais avançados

A situação é diferente nos outros dois blocos do complexo. Tanto o Museu quanto o Edifício Anexo, destinado às atividades administrativas, já se encontram em estágio mais avançado de execução. Atualmente, a principal pendência nos dois espaços é a instalação dos elevadores.

Quando concluído, o museu contará com cerca de 3 mil metros quadrados de área expositiva climatizada, preparada para receber exposições nacionais e internacionais de grande porte. Além da operação do espaço, os elevadores são fundamentais para garantir acessibilidade plena aos visitantes.
Entardecer no Cais das Artes
Entardecer no Cais das Artes Fernando Madeira

Uma obra que atravessou gerações

Ainda em fase final de obras, o Cais das Artes já começa a cumprir sua vocação cultural. O complexo tem recebido uma série de eventos que movimentam a cena artística capixaba, entre eles a exposição "Amazônia", do fotógrafo Sebastião Salgado, além de festivais e apresentações musicais. Agora, o show gratuito de Silva reforça a ocupação do espaço e amplia a programação de um dos equipamentos culturais mais aguardados do Estado.

Mais do que uma simples data no calendário, o prazo de 31 de dezembro carrega um peso simbólico para os capixabas.  Iniciado em 2010, o Cais das Artes se transformou em uma das obras públicas mais emblemáticas do Espírito Santo. 

O empreendimento foi paralisado em 2012, voltou a enfrentar interrupções em 2015 e permaneceu por anos como um esqueleto de concreto à beira da Baía de Vitória. As obras só foram retomadas em julho de 2023, após um acordo judicial entre o DER-ES e o consórcio responsável pela construção.

O entendimento previu R$ 81,1 milhões para a conclusão do contrato original e outros R$ 20,6 milhões destinados à recuperação de estruturas deterioradas pelo longo período de abandono.

Agora, faltando poucos meses para o prazo final, o avanço das obras será decisivo para que o complexo cultural finalmente deixe de ser uma promessa e se torne realidade.

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