Fachada, cobertura, elevadores: veja o que ainda falta para o Cais das Artes ficar pronto

A menos de seis meses da data prevista para a conclusão, o Cais das Artes ainda acumula uma série de obras essenciais para sua entrega definitiva. Embora o complexo já receba eventos culturais, como shows e exposições, serviços estruturais importantes seguem em execução, colocando à prova o cronograma que promete encerrar uma história marcada por mais de 15 anos de atrasos, paralisações e disputas judiciais.
O maior desafio está justamente no espaço que será o coração do empreendimento: o Teatro do Cais das Artes. Com capacidade para 1.300 pessoas, o local foi concebido para receber grandes espetáculos, shows, festivais de dança e produções itinerantes que circulam pelas principais capitais brasileiras. No entanto, é também o bloco que concentra o maior número de obras em andamento.
Entre os serviços que ainda precisam ser concluídos estão a instalação das placas da fachada, a impermeabilização da cobertura, a montagem da estrutura metálica do telhado e a implantação dos sistemas de incêndio, elétrica, hidráulica e ar-condicionado.
O que ainda falta no Teatro
- Instalação das placas pré-moldadas da fachada;
- Impermeabilização da cobertura;
- Instalação da cobertura metálica;
- Instalação das redes elétrica, hidráulica e de combate a incêndio;
- Instalação do sistema de ar-condicionado;
- Revestimentos cerâmicos e de granito em áreas internas;
Embora a lista pareça extensa, os serviços seguem uma sequência técnica. Algumas etapas dependem da conclusão de outras para avançar.
A cobertura, por exemplo, precisa ser finalizada para proteger os ambientes internos antes da execução dos acabamentos. Já as instalações elétricas, hidráulicas e de incêndio precisam estar prontas antes do fechamento definitivo de paredes e forros.
Por isso, qualquer atraso em uma dessas frentes pode impactar diretamente o cronograma geral da obra.
Museu e prédio administrativo estão mais avançados
A situação é diferente nos outros dois blocos do complexo. Tanto o Museu quanto o Edifício Anexo, destinado às atividades administrativas, já se encontram em estágio mais avançado de execução. Atualmente, a principal pendência nos dois espaços é a instalação dos elevadores.
Quando concluído, o museu contará com cerca de 3 mil metros quadrados de área expositiva climatizada, preparada para receber exposições nacionais e internacionais de grande porte. Além da operação do espaço, os elevadores são fundamentais para garantir acessibilidade plena aos visitantes.
Uma obra que atravessou gerações
Ainda em fase final de obras, o Cais das Artes já começa a cumprir sua vocação cultural. O complexo tem recebido uma série de eventos que movimentam a cena artística capixaba, entre eles a exposição "Amazônia", do fotógrafo Sebastião Salgado, além de festivais e apresentações musicais. Agora, o show gratuito de Silva reforça a ocupação do espaço e amplia a programação de um dos equipamentos culturais mais aguardados do Estado.
Mais do que uma simples data no calendário, o prazo de 31 de dezembro carrega um peso simbólico para os capixabas. Iniciado em 2010, o Cais das Artes se transformou em uma das obras públicas mais emblemáticas do Espírito Santo.
O empreendimento foi paralisado em 2012, voltou a enfrentar interrupções em 2015 e permaneceu por anos como um esqueleto de concreto à beira da Baía de Vitória. As obras só foram retomadas em julho de 2023, após um acordo judicial entre o DER-ES e o consórcio responsável pela construção.
O entendimento previu R$ 81,1 milhões para a conclusão do contrato original e outros R$ 20,6 milhões destinados à recuperação de estruturas deterioradas pelo longo período de abandono.
Agora, faltando poucos meses para o prazo final, o avanço das obras será decisivo para que o complexo cultural finalmente deixe de ser uma promessa e se torne realidade.