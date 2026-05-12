Exposição Amazônia segue em cartaz no Cais das Artes até julho com entrada gratuita

“Eu sou capixaba, nasci lá na Praia do Canto. estou muito feliz de trazer essa exposição aqui, porque eu acho que é uma exposição que todo mundo deve ver e, sobretudo, os meus conterrâneos. Eu tenho uma relação muito boa com o Espírito Santo, eu gosto demais da minha terra. Vitória é linda demais”, comenta Lélia.