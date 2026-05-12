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Exposição Amazônia segue em cartaz no Cais das Artes até julho com entrada gratuita

Veja horários, como visitar e o que esperar da experiência que reúne fotos de Sebastião Salgado

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 07:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

12 mai 2026 às 07:30
Exposição Amazônia de Sebastião Salgado no Cais das Artes
Exposição Amazônia de Sebastião Salgado no Cais das Artes Créditos: Felipe Amarelo

Uma experiência que atravessa fronteiras, desperta sentimentos e provoca reflexão. É assim que é descrita a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, que está em cartaz no Cais das Artes, em Vitória.

Até a primeira semana de julho, os capixabas poderão curtir a experiência, que conta com entrada gratuita e funcionamento de quinta a domingo, das 10h30 às 18h, com entrada até 17h30min. Os ingressos devem ser retirados online pelo Instagram @caisdasartes.es, e vale lembrar: as vagas são limitadas, e o acesso está sujeito à lotação. Por isso, a recomendação é garantir o ingresso com antecedência.

Aberta ao público desde 2 de abril, a mostra vem atraindo milhares de visitantes e se consolidando como um dos principais destaques culturais do Espírito Santo. Com a proposta de trazer ao público uma vivência da Amazônia, a exibição já passou por cidades como Paris, Roma, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém.

A mostra reúne cerca de 200 fotografias em grande formato, com vídeos e trilha sonora imersiva, composta pelo francês Jean-Michel Jarre com sons reais da floresta. A curadoria é de Lélia Wanick Salgado, arquiteta, designer e viúva de Sebastião Salgado.

“Eu sou capixaba, nasci lá na Praia do Canto. estou muito feliz de trazer essa exposição aqui, porque eu acho que é uma exposição que todo mundo deve ver e, sobretudo, os meus conterrâneos. Eu tenho uma relação muito boa com o Espírito Santo, eu gosto demais da minha terra. Vitória é linda demais”, comenta Lélia.

Visitas guiadas para grupos

Inclusive, quem quiser uma experiência ainda mais aprofundada pode agendar visitas guiadas. Os passeios são voltados para escolas, universidades, ONGs e coletivos, que podem levar grupos de até 40 pessoas.

Os horários para as visitações vão de quinta à sexta, nos seguintes horários: 10h30 às 12h; 14h às 15h30 e 16h às 17h30. O agendamento é gratuito e deve ser feito pelo e-mail [email protected].

Patrocínio e realização

Exposição conta com fotografias que retratam a região Amazônica
Exposição conta com fotografias que retratam a região Amazônica Sebastião Salgado

A exposição conta com patrocínio global da Zurich Insurance Group, que também apoia iniciativas de restauração ambiental desenvolvidas pelo Instituto Terra, fundado por Sebastião Salgado e Lélia Wanick Salgado.

Em Vitória, a realização é do Cais das Artes, sob gestão da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), em cooperação com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura.

Exposição "Amazônia"

Local: Cais das Artes – Enseada do Suá, Vitória 

Período: em cartaz até a primeira semana de julho

Funcionamento: quinta a domingo, das 10h30 às 18h 

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