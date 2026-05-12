Exposição Amazônia segue em cartaz no Cais das Artes até julho com entrada gratuita

Uma experiência que atravessa fronteiras, desperta sentimentos e provoca reflexão. É assim que é descrita a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, que está em cartaz no Cais das Artes, em Vitória.
Até a primeira semana de julho, os capixabas poderão curtir a experiência, que conta com entrada gratuita e funcionamento de quinta a domingo, das 10h30 às 18h, com entrada até 17h30min. Os ingressos devem ser retirados online pelo Instagram @caisdasartes.es, e vale lembrar: as vagas são limitadas, e o acesso está sujeito à lotação. Por isso, a recomendação é garantir o ingresso com antecedência.
Aberta ao público desde 2 de abril, a mostra vem atraindo milhares de visitantes e se consolidando como um dos principais destaques culturais do Espírito Santo. Com a proposta de trazer ao público uma vivência da Amazônia, a exibição já passou por cidades como Paris, Roma, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo e Belém.
A mostra reúne cerca de 200 fotografias em grande formato, com vídeos e trilha sonora imersiva, composta pelo francês Jean-Michel Jarre com sons reais da floresta. A curadoria é de Lélia Wanick Salgado, arquiteta, designer e viúva de Sebastião Salgado.
“Eu sou capixaba, nasci lá na Praia do Canto. estou muito feliz de trazer essa exposição aqui, porque eu acho que é uma exposição que todo mundo deve ver e, sobretudo, os meus conterrâneos. Eu tenho uma relação muito boa com o Espírito Santo, eu gosto demais da minha terra. Vitória é linda demais”, comenta Lélia.
Visitas guiadas para grupos
Inclusive, quem quiser uma experiência ainda mais aprofundada pode agendar visitas guiadas. Os passeios são voltados para escolas, universidades, ONGs e coletivos, que podem levar grupos de até 40 pessoas.
Os horários para as visitações vão de quinta à sexta, nos seguintes horários: 10h30 às 12h; 14h às 15h30 e 16h às 17h30. O agendamento é gratuito e deve ser feito pelo e-mail [email protected].
Patrocínio e realização
A exposição conta com patrocínio global da Zurich Insurance Group, que também apoia iniciativas de restauração ambiental desenvolvidas pelo Instituto Terra, fundado por Sebastião Salgado e Lélia Wanick Salgado.
Em Vitória, a realização é do Cais das Artes, sob gestão da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), em cooperação com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura.
Exposição "Amazônia"
Local: Cais das Artes – Enseada do Suá, Vitória
Período: em cartaz até a primeira semana de julho
Funcionamento: quinta a domingo, das 10h30 às 18h