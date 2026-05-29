Cais das Artes terá show gratuito de Silva no Dia dos Namorados

As possibilidades de dates para o Dia dos Namorados acabam de ficar mais românticas e com um toque do Espírito Santo. O artista capixaba Silva anunciou que irá se apresentar no Cais das Artes, em Vitória, no dia 12 de junho, abrindo a turnê “De Férias no Brasil”. Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados na próxima segunda-feira (1).
O show trará, principalmente, as músicas de “Rolidei”, sétimo e mais novo álbum autoral de Silva, lançado em abril. Com 12 músicas, o artista revelou, nas redes sociais, que o lançamento é o mais alegre que produziu até agora. “Alegria como necessidade básica mesmo, para a gente encarar a vida.”
Mais informações sobre o horário do show e local de retirada dos ingressos serão informados em breve pelo Cais das Artes. Essa matéria será atualizada.