Cais das Artes terá show gratuito de Silva no Dia dos Namorados

O show trará, principalmente, as músicas de “Rolidei”, sétimo e mais novo álbum autoral de Silva, lançado em abril. Com 12 músicas, o artista revelou, nas redes sociais, que o lançamento é o mais alegre que produziu até agora. “Alegria como necessidade básica mesmo, para a gente encarar a vida.”





Mais informações sobre o horário do show e local de retirada dos ingressos serão informados em breve pelo Cais das Artes. Essa matéria será atualizada.