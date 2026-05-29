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Cultura

Cais das Artes terá show gratuito de Silva no Dia dos Namorados

Artista capixaba começa no ES a turnê “De Férias no Brasil”, trazendo as principais músicas do álbum “Rolidei”
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 08:43

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Cais das Artes terá show gratuito de Silva no Dia dos Namorados Reprodução/Instagram @silva

As possibilidades de dates para o Dia dos Namorados acabam de ficar mais românticas e com um toque do Espírito Santo. O artista capixaba Silva anunciou que irá se apresentar no Cais das Artes, em Vitória, no dia 12 de junho, abrindo a turnê “De Férias no Brasil”. Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados na próxima segunda-feira (1).

O show trará, principalmente, as músicas de “Rolidei”, sétimo e mais novo álbum autoral de Silva, lançado em abril. Com 12 músicas, o artista revelou, nas redes sociais, que o lançamento é o mais alegre que produziu até agora. “Alegria como necessidade básica mesmo, para a gente encarar a vida.”


Mais informações sobre o horário do show e local de retirada dos ingressos serão informados em breve pelo Cais das Artes. Essa matéria será atualizada.

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